Разгул свободных нравов в СССР: движение «Долой стыд!»

На заре существования СССР происходили не только радикальные идеологические и политические трансформации, но и заметные социально-психологические перемены. В начале 1920-х гг. началась сексуальная революция, которая привела к дискредитации института семьи и брака и появлению организаций, пропагандирующих альтернативные культурные ценности.

Таким было общество «Долой стыд!», участники которого маршировали обнаженными по улицам Москвы, демонстрируя свободу от «буржуазных предрассудков».Иллюстрация к сборнику сценариев агитационных комсомольских спектаклейВ Краснодаре, по воспоминаниям очевидца событий А. Трушновича, в 1922 г. происходило следующее: «Совершенно голый, украшенный только лентой с надписью «Долой стыд», оратор на площади Краснодара кричал с трибуны: «Долой мещанство! Долой поповский обман! Мы, коммунары, не нуждаемся в одежде, прикрывающей красоту тела! Мы дети солнца и воздуха!». Проходя там вечером, я увидел поваленную трибуну, «сына солнца и воздуха» избили».В 1922 г. стало популярным движение *за новый быт* с лозунгом *Долой кухонное рабство!*«Голые демонстрации» проводили не из-за бесстыдства или раскрепощенности, а с фундаментальным идеологическим обоснованием: «Одежду носят наживающиеся на эксплуатации буржуи. Мы – не буржуи, поэтому должны отвергнуть одежду». Мотивацией служили даже идеи дарвинизма: «Человек произошел от обезьяны. Значит, люди – животные. Животные не носят одежду. Следовательно, мы тоже не должны носить одежду».Идеолог общества *Долой стыд!* Карл РадекИдеологом и одним из основателей движения был друг Льва Троцкого, революционер Карл Радек. Это он возглавил колонны обнаженных людей новой формации, марширующих по Красной площади. Н. Кузьмин называл его «эротоманом с крайне отталкивающей внешностью». По некоторым сведениям, к обществу имела отношение и Александра Коллонтай, проповедница свободной любви.Идеолог общества *Долой стыд!* Карл Радек и шарж Н. БухаринаСамые массовые демонстрации проходили в 1924-1925 гг. В них принимали участие около 10000 человек. Они выступали на площади с такими обращениями к народу: «Мы уничтожили чувство стыда! Посмотрите на нас, и увидите свободных мужчин и женщин, истинных пролетариев, сбросивших оковы символов буржуазных предрассудков!».Идеолог свободной любви Александра КоллонтайОбнаженные «долойстыдисты» не только маршировали по улицам, но и ездили в общественном транспорте. М. Булгаков в сентябре 1924 г. оставил в дневнике такую запись: «Новость: на днях в Москве появились совершенно голые люди (мужчины и женщины) с повязками через плечо «Долой стыд». Влезали в трамвай. Трамвай останавливали, публика возмущалась». Художница Северцова-Габричевская рассказывала о реакции прохожих: «Кто-то хохотал до слёз, кто-то плевался. Старухи крестились, говоря: «Апокалипсис! Конец света!» и растерянно спрашивали у прохожих: «Что ж это? И нас заставят раздеться?».Идеолог свободной любви Александра КоллонтайДвижение «Долой стыд!» привело и к росту числа «натуристов» ( нудистов ). Иностранные корреспонденты, работавшие в начале 1930-х гг. в Москве, оставили об этом письменные свидетельства. Американский журналист Кникерборгер говорил, что натуристы в СССР исчисляются тысячами. А бельгийский консул Жозеф Дуйе вспоминал: «В 1925 году при покровительстве советского правительства образовалось общество «Долой стыд!». Для пропаганды некоторые члены этого эксцентричного общества были посланы в поездки: в Харьков, Ростов, Минеральные Воды и так далее. Я видел их в костюме Адама и Евы в Ростове».Демонстрации были не только такими…Документов об этом движении сохранилось очень мало. Преимущественно, это воспоминания современников. Исследователь С. Агарков объясняет это так: «Партия в последующем очень негативно относилась к тому периоду, когда пропагандировала сексуальную свободу, распущенность. Достать снимки, протоколы и документы об обществе «Долой стыд!» труднее, чем какие-то документы НКВД. Фотографии демонстраций на Красной площади, – а их несколько десятков, – они так упрятаны в архивы партии, что до них трудно докопаться, некоторые вывезены за рубеж».Карикатура на общество *Долой стыд!* и на стыдливого наркома Семашко, 1924-25В народе движение «долойстыдистов» не вызывало ничего, кроме возмущения. В конце концов на это пришлось обратить внимание и партийному руководству. Нарком здравоохранения Н. Семашко вынес обществу такой вердикт: «Подобное поведение необходимо самым категорическим образом осудить со всех точек зрения. Во-первых, жестоко ошибаются, когда думают, что если ходить голым, то это будет самая настоящая «революционность»… Во-вторых, путешествие по Москве в голом виде совершенно недопустимо с гигиенической точки зрения. Нельзя подставлять своё тело под пыль, дождь и грязь… В-третьих, очень спорно, содействует ли это дикое новшество нравственности».Утренняя гимнастика. Фото А. Родченко, 1932Вскоре это движение исчезло само собой, а «натуристы» не разгуливали по улицам , а загорали летом в безлюдных местах, что тоже вызывало немало споров.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)