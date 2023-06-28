Кто был настоящим прототипом героя приключенческой киносаги Индианы Джонса

Просматривая фильмы про Индиану Джонса, его невероятные перипетии в самых отдаленных и экзотических уголках планеты, легко поверить, что так в настоящей жизни не бывает. Возможно, не бывает у обычных людей, но Рой Чепмен Эндрюс не был обычным — жажда приключений и открытий толкала его навстречу приключениям, куда он смело отправлялся в своей неизменной фетровой шляпе с полями.
Экспедиция по пустыни Гоби.
Настоящий Индиана Джонс.
Если посмотреть на некоторые фотографии Роя Чепмена Эндрюса (Roy Chapman Andrews), его и правда можно перепутать с Индианой Джонсом. Создатели приключенческой киносаги никогда напрямую не говорили о конкретном образе, на основе которого был создан этот герой, однако если взглянуть на жизнь Роя, то станет очевидно, что исследователя, более близкого по духу, да и по количеству (и качеству!) приключений, вряд ли можно найти. Ну и потом, конечно же, есть еще шляпа.
Исследователи.
Рой Чепмен Эндрюс у себя в палатке.
У Роя Эндрюса осталось немало фотографий, так как ему посчастливилось в свое время жениться не просто на женщине, которая любила его в ответ и была также страстно влюблена в путешествия и исследования, но еще и была отличным фотографом. И почти на всех фотографиях Рой позировал в своей неизменной шляпе — будь то пустыня Гоби в Азии, загородный дом в Америке или даже в рекламе автомобиля (в конце концов, находить деньги на свои путешествия Рою часто также приходилось самостоятельно).
Реклама автомобиля с участием Роя Эндрюса.
Roy Chapman Andrews.
«Я родился, чтобы стать исследователем. Мне даже не нужно было делать выбор. Я не мог бы делать что-либо другое и оставаться при этом счастливым», — сказал когда-то Эндрюс. В детстве, будучи обычным сельским мальчиком в глубинке Висконсина, Рой научился, как и большинство мальчишек того времени, хорошо стрелять и делать чучела из животных. Чучела ему удавались особенно хорошо, и он стал их продавать — таким образом Рой смог найти себе деньги на обучение в колледже.
Эндрюс во время экспедиции.
Для своей первой полноценной работы Эндрюс выбрал Американский музей естественной истории, пусть даже ему удалось устроиться всего лишь в качестве уборщика. Пока он подметал полы отдела таксидермии, Эндюс ненавязчиво приносил в музей собственные работы на всеобщее обозрение. Похвастаться чучелами экзотических животных он не мог (пока), но его собственные работы местных зверей были отнюдь не хуже профессиональных.
Через несколько лет Эндрюс снова вернется работать в этот музей, но уже работая над степенью магистра в области изучения териологии (изучение млекопитающих).
Рой Эндрюс на китобойном судне.
Жена Роя Иветт Боруп Эндрюс кормит тибетского медвежонка.
В 1908 году, когда Эндрюсу было 24 года, музей пригласил его в экспедицию для изучения китов. Дважды просить Эдрюса не пришлось. В течение последующих восьми лет он сменял одно китобойное судно на другое, дважды полностью обогнув земной шар. «За мои первые 15 лет полевой работы, могу припомнить минимум 10 раз, когда мне едва удавалось избежать смерти. Два раз я чуть не утонул в тайфунах, один раз нашу лодку атаковал раненый кит, еще один раз нас с женой чуть не съели дикие собаки, при этом мы спасались от фанатичных священников-лам, еще два раза я падал со скал. А еще однажды меня поймал питон, и еще дважды меня вполне могли убить бандиты».
Рой со своей женой Иветт Боруп Эндрюс.
В общем, жизнь у Роя Эндрюса и правда была не из скучных. Чтобы поддержать себя финансово, Рой писал о своих приключениях рассказы — таким образом ему удалось найти 30000 долларов. Впрочем, эти рассказы работали еще и мотивацией для более состоятельных людей спонсировать приключения Эндрюса. Так, например, Эндрюс привез в музей естественной истории — тот самый, где некогда работал уборщиком и куда подбрасывал чучела — огромный скелет клювокрылого кита. Эндрюс назвал его Mesoplodon bowdoini — в честь спонсора, который дал деньги на поездку, и этот скелет можно увидеть в музее даже сегодня.
Одна из книг, изданных Эндрюсом.
Рой Чепмен Эндрюс.
Но не китами прославился Эндрюс. По-настоящему знаменитым сделали его... динозавры. В 1922 году он впервые отправился в пустыню Гоби. Пока остальные исследователи передвигались по пескам на спинах верблюдов, Эндрюс сказал, что будет ездить на автомобилях. «Так не делается в палеонтологии», — говорили ему. Но Эндрюс делала именно так. Вместо того, чтобы аккуратно расчищать землю в местах раскопок щетками из верблюжей шерсти, он брал кирку и копал ямы. Так же, как тяжелые автомобили, такой «варварский» способ поиска окаменелостей, мягко говоря, не приветствовался, но именно Эндрюс и его команда нашли самые крупные и важные находки — огромное количестве больших и маленьких окаменелостей динозавров, череп раннего млекопитающего, а самое главное — ему удалось обнаружить целое гнездо яиц динозавров.
Рой Эндрюс и яйца динозавра.
До этого момент никто в мире не видел яиц динозавров и о них говорили исключительно в теоретическом плане. Это был первый раз, когда научный мир получил доказательство того, как размножались древние рептилии. Эндрюс нашел 25 яиц и привез их в Америку. Продав позже одно из них на аукционе, он смог обеспечить себе финансы на следующую поездку.
Roy Chapman Andrews.
Из архива Роя Эндрюса.
Позже, вспоминая о своем путешествии в пустыню Гоби, Эндрюс признался, что у него с Азией ассоциируется не только радость открытий, но и очередной эпизод, когда он был близок к смерти. Как-то раз, когда он ехал на машине вниз по склону, он увидел, что внизу его ждет группа всадников, и эти люди были явно не настроены дружелюбно, учитывая что у всех у них были винтовки в руках. Развернуться на полном ходу он уже не мог, объехать их было невозможно, так что Эндрюс решил идти на таран. Как настоящий Индиана Джонс, он направил свой автомобиль прямо на всадников — лошади запаниковали и встали на дыбы, сбросив своих всадников, а Эндрюс, проезжая мимо, достал свое собственное ружье и выстрелил в шляпу одного из них. Конечно, он мог бы этим выстрелом и убить человека, но, как он признался позже, «искушение было слишком большим, чтобы не выстрелить».
Гнездо динозавра.
Рой Эндрюс.
Другим опасным моментом в этой экспедиции стало нападение змей. Одной ночью они буквально напали на палаточный городок команды Эндрюса. Кто-то поднял тревогу, люди проснулись и обнаружили, что все палатки буквально кишат ядовитыми рептилиями. В ту ночь они придушили 47 змей.
В 1930, с началом Великой Депрессии, найти средства на новые экспедиции у Эндрюса уже не получилось. Он стал директором Американского музея естественной истории. Довольно неплохая карьера, учитывая, кем он начинал в этом заведении. Кроме того, он возглавил Исследовательский клуб в Нью-Йорке, и в 1942 году, в возрасте 58 лет, ушел на пенсию. Умер Рой Чепмен Эндрюс в возрасте 76 лет у себя дома.
Исследовательский клуб в Нью-Йорке.
Рой Чепмен Эндрюс.
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