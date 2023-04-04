Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Охотники и собиратели, как пишут в исторических книгах, — это первобытные люди, которые жили десятки тысяч лет назад, до того, как придумали сельское хозяйство и разведение домашнего скота. Это тяжелая жизнь, от которой большинство племен отказались еще на заре развития цивилизаций. Но в глубине лесов Непала есть маленькое кочевое племя рауте, которое все еще охотится на диких животных и занимается собирательством. Эти удивительные снимки, сделанные фотографом Эндрю Ньюи в провинции Сурхет на востоке Непала, показывают, какой может быть жизнь в очень примитивных условиях. Все члены племени вне зависимости от возраста делают посильный вклад в жизнь общего поселения. Сейчас их уже меньше 150 человек, и это племя действительно может скоро исчезнуть.











Члены племени рауте — охотники и собиратели. В частности, они умеют ловить обезьян, которых затем едят. На снимке — один из старейшин племени возвращается с удачной охоты.







Рауте сильно зависят от окружающей среды, так как ничего не выращивают. На фото один из членов племени рубит ствол дерева.







Женщины племени носят яркую одежду.







Каждый член племени вносит свой вклад в жизнь общины, будь то рубка деревьев или перебирание зерна. На снимке ребенок несет уже готовые дрова на спине.







Поскольку рауте — кочевники, они постоянно передвигаются. Никто не имеет постоянной работы и не ходит в школу. На снимке — маленькая девочка в традиционном платье.







Как и у охотников и собирателей тысячи лет назад, задачи у рауте распределены по половому признаку. На снимке женщины перебирают зерно и готовят еду.







Рауте очень любят вырезать различные вещи из дерева, которые потом обменивают на одежду и другие необходимые вещи, если понадобится.







О рауте известно очень мало, потому что они предпочитают общаться только внутри своего племени и редко взаимодействуют с остальным местным населением.







Жизнь рауте тяжела, и еще тяжелее она оттого, что места их обитания разрушаются. Это значит, что они вынуждены очень часто передвигаться.







В последние годы по мере исчезновения лесов рауте вынуждены все больше взаимодействовать с местным населением.







По традиции рауте живут в палатках из листьев и веток, используя цветную ткань для дополнительной защиты.



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