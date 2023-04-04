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Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Охотники и собиратели, как пишут в исторических книгах, — это первобытные люди, которые жили десятки тысяч лет назад, до того, как придумали сельское хозяйство и разведение домашнего скота. Это тяжелая жизнь, от которой большинство племен отказались еще на заре развития цивилизаций. Но в глубине лесов Непала есть маленькое кочевое племя рауте, которое все еще охотится на диких животных и занимается собирательством. Эти удивительные снимки, сделанные фотографом Эндрю Ньюи в провинции Сурхет на востоке Непала, показывают, какой может быть жизнь в очень примитивных условиях. Все члены племени вне зависимости от возраста делают посильный вклад в жизнь общего поселения. Сейчас их уже меньше 150 человек, и это племя действительно может скоро исчезнуть.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Члены племени рауте — охотники и собиратели. В частности, они умеют ловить обезьян, которых затем едят. На снимке — один из старейшин племени возвращается с удачной охоты.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Рауте сильно зависят от окружающей среды, так как ничего не выращивают. На фото один из членов племени рубит ствол дерева.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Женщины племени носят яркую одежду.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Каждый член племени вносит свой вклад в жизнь общины, будь то рубка деревьев или перебирание зерна. На снимке ребенок несет уже готовые дрова на спине.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Поскольку рауте — кочевники, они постоянно передвигаются. Никто не имеет постоянной работы и не ходит в школу. На снимке — маленькая девочка в традиционном платье.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Как и у охотников и собирателей тысячи лет назад, задачи у рауте распределены по половому признаку. На снимке женщины перебирают зерно и готовят еду.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Рауте очень любят вырезать различные вещи из дерева, которые потом обменивают на одежду и другие необходимые вещи, если понадобится.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

О рауте известно очень мало, потому что они предпочитают общаться только внутри своего племени и редко взаимодействуют с остальным местным населением.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

Жизнь рауте тяжела, и еще тяжелее она оттого, что места их обитания разрушаются. Это значит, что они вынуждены очень часто передвигаться.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

В последние годы по мере исчезновения лесов рауте вынуждены все больше взаимодействовать с местным населением.

Последние охотники и собиратели: жизнь первобытного племени в Непале

По традиции рауте живут в палатках из листьев и веток, используя цветную ткань для дополнительной защиты.

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