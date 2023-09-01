Пассатижи и плоскогубцы: чем на самом деле отличаются два столь похожих инструмента

Плоскогубцы и пассатижи. |Фото: br39.ru.

У пассатижей обычно есть выемка. |Фото: imall.com.

Комбинированные плоскогубцы. |Фото: peddinghaus-ius.ru.

В конечно счете все это клещи. ¦Фото: ya.ru.