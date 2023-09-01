Пассатижи и плоскогубцы: чем на самом деле отличаются два столь похожих инструмента

Даже тот, кто ни разу не трудился руками, знает о существовании таких инструментов, как плоскогубцы и пассатижи. Однако, далеко не каждый сможет сказать, чем же они отличаются на самом деле. Те, кто непосредственно работают с инструментом, чаще всего даже не задумываются над вопросами такого рода. В том числе потому, что и пассатижи, и плоскогубцы очень похожи не только по форме, но и по функционалу. И все-таки, в чем же между ними разница?
Плоскогубцы и пассатижи. |Фото: br39.ru.
И плоскогубцы, и пассатижи являются слесарным шарнирно-губцевым инструментом, предназначенным для захвата, удержания и манипулирования различными предметами. Принято считать, что плоскогубцы – это инструмент с плоскими губами, а пассатижи – это инструмент, на губках которого есть одни или два выреза для удержания цилиндрических деталей. Однако, на самом деле все не так просто. Если заняться изучением слесарного инструмента в ассортиментах магазинов, то в шарнирно-губцевом человек рано или поздно запутается. А все потому, что практически неотличимые приспособления в этом семействе могут иметь принципиально разные названия.
У пассатижей обычно есть выемка. |Фото: imall.com.
Найти отличия пассатижей и плоскогубцев при внимательном сравнении двух инструментов не сложно. Но не спешите радоваться! Найдя пассатижи, возьмите в руки «комбинированные плоскогубцы» и попытайте понять, чем они отличаются от пассатижей кроме наличия резцов для перекусывания проволоки. Таким образом мы уже имеем минимум три названия для инструментов, которые практически ничем не отличаются! А все потому, что принципиально разницы между этими инструментами нет. Не будет большой ошибкой назвать плоскогубцы – пассатижами и на оборот. Почему? На самом деле все просто…
Комбинированные плоскогубцы. |Фото: peddinghaus-ius.ru.
Потому что все названия кроме плоскогубцев в русском языке – заимствованные и служат лишь для уточнения специфики инструмента. Так, злосчастные «комбинированные плоскогубцы» — это лобовой перевод английском названия «Combination Pliers». При этом стоит сразу отметить, что отдельного слова для «пассатижей» в английском языке нет. Все подобные инструменты там – это «Pliers» (плоскогубцы). В свою очередь название «пассатижи» было образовано в русском языке от французского словосочетания «pince-a-tige» (зажимать стержень). При этом во Франции и пассатижи и плоскогубцы можно называть просто «pince».
В конечно счете все это клещи. ¦Фото: ya.ru.
Иначе говоря, все мы заложники слов. Одно и то же явление или предмет могут называться в рамках языка разными словами. Некоторые из них могут уточнять суть. Однако, уточнение никак не меняет природу предмета или явления. В конечно счете и плоскогубцы, и пассажи, и кривогубцы, и еще многие другие подобные инструменты – это всего лишь клещи. Специальные названия могут уточнять функционал инструмента, но принципиально разницы между ними все-таки нет, так как все они служат для удержания чего-либо при помощи двух сжимающихся губ. Главное, чтобы окружающие вас понимали.
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