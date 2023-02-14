36 двигателей на 5 пассажиров: зачем в концепте воздушного такси настолько много моторов

Некоторое время назад мюнхенская компания Lilium заявила старте проекта по разработке воздушного такси. Справедливости ради, сама по себе такая задумка давно не нова. Однако среди конструктивных приемов, которые используется при создании концепта, есть один, который существенно отличает Lilium от остальных. Все дело в том, что на пять пассажиров предусматривают...целых тридцать шесть двигателей.
Оригинальный стартап набирает популярности. /Фото: markallengroup.com
Мюнхенский концепт Lilium ведет активную работу по созданию воздушного такси. И ведь дело продвигается довольно стремительно. Как стало известно несколько месяцев назад, первый опытный образец летательного аппарата на пять пассажирских мест успешно проходит ряд испытательных тестов, последним из которых стал переход от вертикального подъема к экономичному горизонтальному полету.
Более того, отличные результаты показывают и использование инновационных технологий при создании Lilium. Так, например, воздушное такси во время полета способно потреблять только примерно одну десятую часть от максимальных возможностей 36 электродвигателей общей мощностью в две тысячи лошадиных сил.
Работа по созданию аэротакси ведется активно. /Фото: techcult.ru
Как заявляет коммерческий директор Lilium Ремо Гербер, специалисты компании планируют сделать возможным полет их детища на расстояние в 300 километров. Таким образом, их аэротакси можно будет считать не просто полноценным видом транспорта, но и использовать его для междугородних перевозок. Они рассчитывают, что выполнения данной задачи летательным аппаратам потребуется преодолеть это расстояние примерно за час без дополнительной подзарядки бортовых аккумуляторов.
Воздушное такси уже успешно покоряет небо. /Фото: nplus1.ru
Однако наибольший интерес представляет явный, на первый взгляд, избыток двигательной системы — по шесть поворотных электродвигателей на передних и по двенадцать на задних крыльях. Такая оригинальная конструктивная деталь, по информации Novate.ru, была использована не столько для того, чтобы развить хорошую скорость, сколько для обеспечения максимальной надежности и безопасности.
Неспроста на аэротакси устанавливают столько двигателей. /Фото: pikabu.ru
На данный момент летательный аппарат Lilium находится на стадии прохождения сертификации в европейском агентстве по безопасности полетов (EASA) и федеральном управлении гражданской авиации (FAA) США. При этом заявлено, что воздешное также не является беспилотным: Lilium Jet строился из расчета на размещение четырех пассажиров и одного водителя.
Известные на сегодняшний день возможности аэротакси впечатляет не меньше ранних концепт-артов. /Фото: fainaidea.com
Авторы многообещающего проекта планируют запустить коммерческую эксплуатацию Lilium к 2025 году, а до этого момента в Германии должно быть закончено строительство первой производственной линии и начата работа над следующей, большей по количеству. Кроме того, через пять лет сборочные мощности должны обеспечить выпуск сотен воздушных такси в год.
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