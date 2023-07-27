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Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес (Caño Cristales — Кристальная река), или река Пяти цветов, как ее называют местные жители, берет начало на юге горной цепи Макарена, в Колумбии, и течет на восток, до впадения в реку Гуайаберо.

В Каньо-Кристалес встречаются пять цветов: желтый, голубой, зеленый, черный и красный. Все они представляют собой продукт жизнедеятельности многочисленных водорослей, и в зависимости от времени года насыщенность цветов либо ослабевает, либо усиливается.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле


Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Вода в реке такая чистая, что дно видно даже на приличной глубине, но рыбы здесь нет из-за уникальных характеристик русла.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Летом солнце высушивает растение, называемое Macarenia Clavijera, и река приобретает насыщенный красный цвет.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Желтый, черный, бирюзовый и зеленый окрас также появляется благодаря различным водорослям.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Поскольку буйство цвета происходит в жаркое время года, река открыта для посещения туристов с июня по ноябрь.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Увидите ее единожды – и поверите, что возможности природы по сотворению чудес поистине беспредельны. Достаточно выйти на берег Каньо-Кристалес, чтобы понять — вы попали в уникальное место.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Река Каньо-Кристалес известна как самая красивая река в мире.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Чтобы добраться до нее, нужно перелететь самолетом от Вильявисенсио до Макарена, потом проплыть на лодке и, наконец, идти пешком по нехоженым до сих пор тропам до этого природного чуда.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Кристалес протекает в сельве, ее длина не достигает и 100 километров, а ширина — 20 метров, из-за чего ее нельзя назвать большой, особенно в сравнении с Амазонкой.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — это радужный фейерверк, где преобладают оттенки красного, желтого, синего и зеленого.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Длинные нити пурпурных, алых, розовых, а там, где меньше солнца, зеленоватых водорослей под названием clavija macarinence, которые растут только здесь, устилают дно ярким мягким ковром, извивающимся под напором воды.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Вокруг реки расположен Национальный природный парк Каньо-Кристалес.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

В более глубоких местах неровности дна образуют природные углубления: глубокие, разноцветные, круглые колодцы — «мойяс».

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Купаться в этих заводях — как будто рождаться заново. Необыкновенный вселенский покой, легкость и ноль мыслей в голове.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Полное отсутствие человека, только солнце, джунгли, небо, зеленые, поросшие мхом теплые камни, застывший где-то высоко в горячем воздухе сокол, выискивающий добычу, и эта хрустально-цветная прохладная вода, проникающая в каждую клетку тела.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Недавние исследования, проведенные местными натуралистами, показали, что вода в реке настолько чистая, что является практически дистиллированной.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

В речной воде отсутствуют соли и минералы, поэтому она непригодна для питья. Да и рыбы в ней, в общем-то, нет.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Поскольку дождевая и горная, насыщенная кислородом вода и каменистое дно не содержат ила и не приносят с собой осадочных материалов, здесь практически нет другой подводной растительности. Рыбе просто нечего есть. Водятся в реке только неприхотливые маленькие рыбешки.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Также тут можно погулять у ступенчатого каскада под названием «лестница», где за сверкающей стеной воды скрываются укромные гроты, а в скалах гнездятся летучие мыши.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Причудливые плоские каменные глыбы как будто брошены в беспорядке на берегу чьей-то гигантской рукой. Темные влажные пещеры, обиталище колдуний и колумбийских водяных — моханов, прячущих от людей несметные сокровища, — все это Каньо-Кристалес.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Не зря реки, озера, пещеры были для индейцев, обитавших здесь задолго до испанцев, символом «нижнего мира» — мира влаги, ночи, женского начала, материнского лона, тайны, связанной с рождением.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Зимой и весной попасть на берега «кристальной реки» нельзя – статус объекта природного наследия ЮНЕСКО обязывает принимать крайние меры безопасности и охраны ее бассейна.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Возраст горной цепи Макарена составляет 1 миллион 200 тысяч лет.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Она является западным продолжением так называемого Гайанского щита Венесуэлы, горной гряды, пересекающей Гайану и Бразилию и считающейся самой древней на планете.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

В Макарене есть и другие реки с красными водорослями — например, таким цветом окрашивается зимой Сьете Мачос. Эти водоросли накрепко прилипают к скалам, где течение реки наиболее быстрое.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Вид на реку с воздуха.

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Каньо-Кристалес — самая красивая река на Земле

Горная область Макарена считается учеными мира «семенем биоразнообразия». Она существует со времен образования Анд, и именно отсюда, по мнению специалистов, началось распространение видов по этой территории.

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