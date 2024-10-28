Брат Регины Збарской рассказал, как закончила жизнь звезда моды СССР

Регина Збарская — яркая и многогранная личность, известная каждому в мире искусства и моды. «Самое красивое оружие Кремля», «Красная королева» и «Советская Софи Лорен» - так называли манекенщицу из СССР, которой восхищались Пьер Карден, Ив Монтан и Фидель Кастро. Карьера Регины Збарской завершилась в самый неподходящий момент, когда она была на пике славы., недавно младший брат Збарской пролил свет на одну из глав жизни «Красной королевы».
Путь до подиума
О прошлом Регины Збарской можно судить лишь по словам ее родных, друзей и знакомых, однако и их версии различаются. Так, например, одни говорят, что будущая манекенщица появилась в семье цирковых артистов, которые вскоре после ее рождения погибли, а другие утверждают, что родители модели всю молодость провели в Европе, выполняя задания КГБ. Самой правдивой принято считать третью версию происхождения Збарской, которую подтвердили ее бывшая одноклассница и сосед: по их словам, мама Регины, Дарья Колесникова, трудилась на должности врача, а отец, Николай Колесников, был офицером. Жили они в Вологде.
Регина Збарская рассказывала знакомым разные версии своего происхождения./Фото: uleoparda.ru
В школьные годы будущая манекенщица, еще носившая фамилию Колесникова, усердно училась и даже добилась репутации активистки. Не забывала она и о занятиях спортом: Регина участвовала в спартакиаде по легкой атлетике. А после окончания учебного заведения собрала вещи и уехала в Москву продолжать обучение и строить карьеру. В отличие от многих сверстников, в столицу она приехала вовсе не бедной абитуриенткой, единственным билетом в успешное будущее которой стало бы поступление. Родители Регины к тому моменту развелись, и Николай, получивший в Москве неплохую должность и большую квартиру, забрал с собой дочь.
Колесникова грезила о кино и славе, поэтому сразу после переезда подала документы во ВГИК. Правда, почему-то не на актерский факультет, а на экономический: то ли завалила творческий конкурс, то ли на всякий случай решила получить диплом с более стабильной профессией. Впрочем, о мечте Регина не забыла и вскоре начала прогуливать пары в пользу кастингов. Успешной актрисой она не стала и засветилась лишь в двух фильмах, однако завела полезных знакомых в творческой среде и начала регулярно посещать богемные вечеринки.
Регина Збарская в фильме «Матрос с "Кометы"»./Фото: photoprague.ru
На одной из них будущая манекенщица и познакомилась с Верой Араловой, знаменитым советским дизайнером. Создательница тех самых сапожек с молнией во всю длину голенища, которые сейчас есть почти у каждой женщины, сразу оценила природные данные Колесниковой: высокий рост, красивое лицо и стройная фигура идеально подходили для карьеры в сфере моды. Регина, видимо, поняв, что будущее актрисы ей не светит, согласилась.
Несколько лет славы
В советские времена профессия манекенщицы не просто не одобрялась обществом, а активно осуждалась, поэтому моделей оформляли «рабочими шестого разряда». Однако Регина Збарская смогла перевернуть представление о мире моды с ног на голову, заслужив внимание и любовь советских и западных граждан.
Регина Збарская обрела популярность в начале 1960-х годов./Фото: biographe.ru
Регина быстро научилась не только скрывать свои недостатки, но и превращать их в преимущества. Так, например, произошло с ее ногами, которые многие считали «кривоватыми»: данная часть тела настолько привлекала внимание, что один иностранный фотограф даже пытался раздуть скандал со снимками «несовершенства главной советской красавицы». Однако у него ничего не вышло, ведь благодаря особой походке Збарской, которую та изобрела, чтобы скрыть неровность ног, недостаток Регины считали ее изюминкой.
Под покровительством Веры Араловой, которая, по словам ее сына, относилась к Регине как к дочери, манекенщица быстро стала ведущей моделью и начала представлять ее образы на европейских подиумах. Вскоре она завоевала звание «самого красивого оружия Кремля». Еще популярнее Збарская стала после того, как Вячеслав Зайцев подстриг ее под пажа: на Западе Регину стали сравнивать с Софи Лорен.
Регина Збарская была особенно популярна в Париже./Фото: tayny-smerti.ru
А вот коллеги манекенщицу называли «Снежной королевой», подчеркивая ее холодность и высокомерие по отношению к другим. Такое поведение вполне объяснимо: Регина не хотела доверять конкуренткам, поэтому и выглядела такой отреченной и замкнутой в их глазах. Впрочем, близкие люди Збарской не раз подчеркивали, что она была довольно чувствительной натурой и отличалась дружелюбием. Одним из тех, кто удостоился доверия манекенщицы, был Вячеслав Зайцев: модельер называл Регину не только своей музой, но и подругой. Однажды он даже решил пригласить ее на совместный ужин с представителями европейской моды, на котором присутствовали Кристиан Диор, Марк Боан, Ги Ларош и Софи Лорен.
Регина Збарская была подругой Вячеслава Зайцева./Фото: lenta.ru
Модельеры любили Регину за умение подать наряд так, чтобы на него обратили внимание, и за фотогеничность. Это качество редко можно было встретить среди советских манекенщиц, которые в большинстве своем не умели работать с камерой и принимать нужные позы. Збарская же обладала данными навыками в избытке и открыто пользовалась своим особым положением: например, могла самостоятельно выбирать себе прическу или изменять в образе не понравившиеся детали. Однако даже природный талант и приобретенные умения не спасли карьеру Регины, когда начала рушиться ее психика из-за неудач в личной жизни.
Брак со Збарским
Недосказанность царит и в этой сфере жизни Регины Збарской. Многие знают лишь об одном мужчине манекенщицы, который, несомненно, больше всех повлиял на ее судьбу - Феликсе-Льве Збарском. Однако ходят слухи, что модель до знакомства с ним уже была разведена, а ее первым мужем был некий Владимир Лавров. Впрочем, кроме имени об этом мужчине ничего неизвестно.
Феликс-Лев Збарский./Фото: 24smi.org
Со Збарским, с фамилией которого и прославилась Регина, тогда еще начинающая манекенщица познакомилась в Доме моды. Художник пришел для создания макета нового номера «Журнала мод» и остался под глубоким впечатлением, познакомившись с тогда еще Колесниковой: девушка показалась ему необычайно красивой, а ее умение себя подать украло его сердце. Сын Бориса Збарского, который занимался бальзамированием Владимира Ленина, начал ухаживать за Региной, дарить ей цветы и подарки.
Модель согласилась выйти за него замуж вскоре после того, как Лев развелся с Лаурой Саакян, подарившей ему сына. Регина взяла фамилию возлюбленного, решив, что она звучит красивее с ее именем, и не прогадала. После заключения брака молодожены переехали в престижный район около станции метро «Аэропорт». Однако вскоре союз начал рушиться: сыграли злую шутку профессии супругов, из-за которых им нужно было регулярно разъезжать по миру по одиночке. Кроме того, негативный отпечаток на истории Регины и Льва оставила прерванная беременность.
Регина Збарская с коллегами./Фото: m.5-tv.ru
О том, что она ждет ребенка, Збарская узнала перед очередной поездкой в Европу. Модель поделилась новостью с мужем, но тот воспринял идею рождения общего чада пессимистично: у Збарского уже был сын от первого брака, да и свою красавицу-жену он не представлял в образе домохозяйки, меняющей пеленки. Беременность не входила и в планы Регины, у которой был чуть ли не поминутно расписан график съемок и поездок. Збарская, по одной версии решившаяся сама, а по другой поддавшаяся уговорам мужа, сделала аборт.
Негативно влияли на отношения и похождения Феликса-Льва «налево»: сначала он ушел к Марианне Вертинской, потом от нее – к Людмиле Максаковой. Регина терпела все измены и принимала супруга обратно каждый раз, однако спустя семь лет брака Збарский все же расстался с ней окончательно. С новой избранницей Лев вновь стал отцом, что сильно подкосило самолюбие и состояние Регины: как он мог запретить ей рожать ребенка, а после радоваться сыну от Максаковой?
Феликс-Лев Збарский./Фото: kino-teatr.ru
Не в состоянии самостоятельно справиться с потрясением, Збарская обратилась к врачу и попросила выписать ей транквилизаторы, а после была вынуждена лечь в психиатрическую больницу. Последующая новость о миграции Льва Збарского в США окончательно выбила ее из колеи, и Регина решилась на первую попытку свести счеты с жизнью. Ее спасли.
Несчастный финал истории
Пытаясь отвлечься от произошедшего, Збарская вернулась в Дом моды, однако вновь забраться на пьедестал не получилось. В тот же период она завела роман с советским агентом Виталием Шлыковым, который позже рассказал, что состояние Регины сильно ухудшилось после многочисленных попыток КГБ ее завербовать. По его словам, Збарская не поддавалась на уговоры и угрозы и ни разу не выполняла их поручения. Впрочем, многие в этом сомневались, указывая на странное поведение манекенщицы.
Регину Збарскую подозревали в связи с КГБ./Фото: 24smi.org
Например, Регина, вроде как выросшая в Вологде, откуда-то в совершенстве знала три языка, что во времена СССР было удивительным даже для выходцев из обеспеченных столичных семей. Кроме того, она всем рассказывала разные версии своего происхождения. Также Збарской, в отличие от других моделей, позволялось гулять по Европе без сопровождения охраны. Количество слухов о связи Регины с КГБ лишь умножилось после выхода книги «Сто ночей с Региной Збарской».
Ее издал один югославский журналист, с которым у Збарской был роман после расставания со Шлыковым. Отношения с ним, казавшиеся глотком свежего воздуха, закончились предательством: писатель резко переехал в Германию и выпустил материал, в котором рассказал о связи со знаменитой советской моделью, ее предпочтениях в близости, работе на КГБ и антисоветских высказываниях. Книгу быстро сняли с продажи, однако для Збарской это был конец.
Регина Збарская не смогла выдержать осуждения, которое на нее обрушилось после выхода книги./Фото: stern.moda
Никого не волновало, было ли написанное правдой. Это стало для расшатанной психики Регины серьезным ударом, а ее состояние еще сильнее ухудшилось после разразившегося вокруг нее скандала и множественных вызовов в КГБ для допроса. Не выдержав давления, Збарская вновь попыталась совершить суицид, во второй раз ее тоже спасли. Не забыл о Регине только Вячеслав Зайцев, согласившийся продолжить шить на нее наряды и даже принявший ее в собственный Дом моды в качестве уборщицы. Правда, полы она там так и не мыла. Последние годы некогда главная красавица СССР подрабатывала натурщицей и демонстрировала наряды для женщин «элегантного возраста».
Одна из последних фотографий Регины Збарской./Фото: rapbits.ru
Третья попытка покончить с собой оказалась последней. Долгое время никто не мог понять, что же случилось со Збарской: то ли ее убили, то ли она умерла в психиатрической больнице, куда попала незадолго до смерти, то ли сама свела счеты с жизнью… Свет на конец истории «Красной королевы» пролил ее младший брат, Владимир. По его словам, Регина Збарская приняла смертельную дозу снотворного и скончалась в собственной квартире в 1987 году в возрасте 52 лет. Ее кремировали, а прах он собственноручно закопал рядом с могилами отца и старшей сестры.
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