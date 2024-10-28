Брат Регины Збарской рассказал, как закончила жизнь звезда моды СССР

Путь до подиума

Регина Збарская рассказывала знакомым разные версии своего происхождения./Фото: uleoparda.ru

Регина Збарская в фильме «Матрос с "Кометы"»./Фото: photoprague.ru

Несколько лет славы

Регина Збарская обрела популярность в начале 1960-х годов./Фото: biographe.ru

Регина Збарская была особенно популярна в Париже./Фото: tayny-smerti.ru

Регина Збарская была подругой Вячеслава Зайцева./Фото: lenta.ru

Брак со Збарским

Феликс-Лев Збарский./Фото: 24smi.org

Регина Збарская с коллегами./Фото: m.5-tv.ru

Феликс-Лев Збарский./Фото: kino-teatr.ru

Несчастный финал истории

Регину Збарскую подозревали в связи с КГБ./Фото: 24smi.org

Регина Збарская не смогла выдержать осуждения, которое на нее обрушилось после выхода книги./Фото: stern.moda

Одна из последних фотографий Регины Збарской./Фото: rapbits.ru