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Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Если на вязаной вещи появилась дырка, но вся вещь вскоре придёт в негодность. Однако починить это можно без большого труда! Главное — понять принцип работы.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Для начала удалите остатки пряжи, чтобы освободить петли. Возьмите нитки в тон (на фото ниже специально подобраны контрастные, для обучения). Нитками соедините нижние и верхние петли, не стягивая.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Это «каркас», для того чтобы иголкой сымитировать такие же петли, что и на вязаной вещи. Берём пряжу в тон, вставляем в иглу с достаточно широким ушком, закрепляем где-то сбоку от дырки. Теперь ушком вперёд (так не порвётся случайно вязание) прокалываем соседнюю от дырки петлю в ряду.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Закрепляем, имитируя вязание, сбоку, а затем выводим в самую нижнюю петлю в ряду дырки. Затем иглу заводим под нитки.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

И возвращаем обратно в ту же петлю + выводим в соседнюю. Так повторяем, петля за петлёй, до конца ряда. Обратите внимание: у вас будут получаться петли — точно такие же, как и в вязаной вещи.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Выводим также сбоку от дырки, в соседнем ряду.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Повторяем вязание по петлям сбоку, чтобы закрепиться и перейти на следующий ряд.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Теперь сшиваем в обратную сторону точно по такому же принципу, но уже вставляя иглу в только что сделанные петли в новом ряду.



Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

У вас получится уже второй ряд петель. Перед ремонтом вещи внимательно осмотрите: сколько рядов необходимо прошить? Для этого посмотрите на соседний ряд и посчитайте количество пропущенных петель. В данном примере пропуск всего 3 рядов.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Когда дошили второй ряд, снова выводим иглу ушком вперёд в верхнюю петлю, поднимаясь ещё на один ряд выше.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

И теперь уже соединяем с верхними петлями петли второго ряда.

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

В конце закрепляемся сбоку и выводим нитку в вязание. Если вы будете делать это нитками в тон, то реставрации совсем не будет видно!

Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

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шитьёДырка
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