Как заделать дырку на вязанных вещах без следов

Если на вязаной вещи появилась дырка, но вся вещь вскоре придёт в негодность. Однако починить это можно без большого труда! Главное — понять принцип работы.







Для начала удалите остатки пряжи, чтобы освободить петли. Возьмите нитки в тон (на фото ниже специально подобраны контрастные, для обучения). Нитками соедините нижние и верхние петли, не стягивая.







Это «каркас», для того чтобы иголкой сымитировать такие же петли, что и на вязаной вещи. Берём пряжу в тон, вставляем в иглу с достаточно широким ушком, закрепляем где-то сбоку от дырки. Теперь ушком вперёд (так не порвётся случайно вязание) прокалываем соседнюю от дырки петлю в ряду.







Закрепляем, имитируя вязание, сбоку, а затем выводим в самую нижнюю петлю в ряду дырки. Затем иглу заводим под нитки.







И возвращаем обратно в ту же петлю + выводим в соседнюю. Так повторяем, петля за петлёй, до конца ряда. Обратите внимание: у вас будут получаться петли — точно такие же, как и в вязаной вещи.







Выводим также сбоку от дырки, в соседнем ряду.







Повторяем вязание по петлям сбоку, чтобы закрепиться и перейти на следующий ряд.







Теперь сшиваем в обратную сторону точно по такому же принципу, но уже вставляя иглу в только что сделанные петли в новом ряду.

У вас получится уже второй ряд петель. Перед ремонтом вещи внимательно осмотрите: сколько рядов необходимо прошить? Для этого посмотрите на соседний ряд и посчитайте количество пропущенных петель. В данном примере пропуск всего 3 рядов.Когда дошили второй ряд, снова выводим иглу ушком вперёд в верхнюю петлю, поднимаясь ещё на один ряд выше.И теперь уже соединяем с верхними петлями петли второго ряда.В конце закрепляемся сбоку и выводим нитку в вязание. Если вы будете делать это нитками в тон, то реставрации совсем не будет видно!