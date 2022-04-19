Детский труд в Америке XX века: фотографии детей на угольных и цинковых шахтах

После Гражданской войны в США доступность природных ресурсов, новые изобретения и емкий рынок спровоцировали бурное развитие промышленности. Спрос на рабочую силу также возрос, и в конце XIX и начале XX века многие дети пополнили ряды трудящихся. Заработная плата на заводах была ничтожна мала, поэтому детям часто приходилось работать, чтобы помочь своим родителям заработать хотя бы на еду. За 20 лет, к 1910 году, количество работающих детей старше 15 лет возросло с 1,5 до 2 млн.



Эти маленькие работники редко познавали радости юности. Такая роскошь, как пойти в школу, чтобы получить знания и шанс начать лучшую жизнь, редко когда им предоставлялась. Тяжелый труд наносил непоправимый вред здоровью ребенка. Дети страдали от недовеса, задержки роста, искривления позвоночника, туберкулеза и бронхита (особенно те, кто трудился на угольных шахтах и хлопковых плантациях), не говоря уже о физическом и психологическом переутомлении.







Нью-йоркский фотограф Льюис Хайн верил, что фотография сможет рассказать обществу об этой ситуации. Он путешествовал по стране и снимал работающих на всевозможных предприятиях детей, пытаясь записать их истории или хотя бы возраст.







Дверовой — рабочий, открывающий и закрывающий двери в горные выработки для того, чтобы не нарушалась схема вентиляции шахты, Западная Вирджиния, 1908 год.

Работодатели нанимали детей, потому что плата за их неквалифицированный труд была меньше, чем у взрослых, а их маленькие руки лучше подходили для работы с мелкими инструментами. Иммигранты и приезжие из маленьких поселений часто посылали на работу своих детей или трудились вместе с ними.У входа в угольную шахту, Западная Вирджиния, 1908 год.На шахте Браун, Западная Вирджиния, 1908 год.На шахте Turkey Knob, Западная Вирджиния, 1908 год.Фрэнк, 14 лет. Он работал на шахте 3 года, и целый год пролежал в больнице, когда попал под вагонетку и ему раздавило ногу.Мальчик убирает осыпавшуюся породу, шахта Red Star, 1908 год.Рабочий на шахте Bessie, Алабама, 1910 год.Дэйв, толкатель вагонеток , Алабама, 1910 год.Джим Маккналти, 15 лет, 1911 год.Шахтеры, Пенсильвания, 1911 год.Мальчики-бутобои — сортировщики руды, 1911 год.Бутобои работали, сгорбившись над желобами, по 12-14 часов каждый день Они сортировали уголь и сланец, который поступал из шахты.Мальчик-шахтер по имени Анджело Росс. Утверждал, что ему 13 лет, что маловероятно.Харли Брюс, рабочий на шахте Indian Mountain, Теннесси, 1910 год.Арли Фэнкинс, 14 лет, работал на шахте Barnesville, Западная Вирджиния , 1908 год.12-летние Бэзил Робертс и Джеймс Хоппер выбирают цинк из отходов на шахте Aurora, Миссури, 1910 год.Уилли Бриден, 14 лет.Мальчики разбивают уголь, 1911 год.Джеймс О’Делл толкает вагонетку.Шахтеры в конце рабочего дня.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)