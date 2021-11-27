Как отмыть ржавчину с металлических полочек

«Нержавейка», которая быстро ржавеет от влаги… С этой бедой сталкивается почти каждый второй владелец металлических полочек. Увы, качество товара, который мы приобретаем для ванной и кухни, часто не соответствует заявленному. Можно, конечно, просто заменить полку на новую.

А потом ещё, и ещё… А можно потратить немного времени и привести изделия из так называемой «нержавейки» в достаточно приличный вид.





Первый рекомендуемый раствор не только позволит оттереть наросты ржавчины, но и хорошо обезжирит и продезинфицирует поверхности. В отдельной ёмкости сделайте очень крепкий раствор марганца. Будьте осторожны — не обожгите кожу!



Далее вылейте раствор в довольно горячую воду и натрите туда небольшой кусочек хозяйственного мыла. Всё размешайте.



После этого погрузите в раствор полочку или решётку, дайте немного «покиснуть», а затем щёткой или жёсткой стороной губки хорошенько потрите. Будьте готовы к тому, что в местах, где полка сильно проржавела всё равно останутся тёмные пятна, ведь металл изменил свои свойства. Однако вид у вычищенного таким образом изделия будет в разы лучше.



Также раствор «антиржавчина» можно приготовить с помощью обычной таблетки для посудомойки. Поместите её в максимально горячую воду и размешайте, чтобы растворилась.

Погрузите в неё полочку и потрите жёсткой стороной губки. Таким сильным обеззараживающим эффектом, как первый раствор, этот не обладает, но ржавчину отъедает очень неплохо.Ну, а если в вашем доме нашлись одновременно все три ингредиента (марганец, хозяйственное мыло и таблетка для посудомойки), то вы получите супер-эффективный раствор! Обработайте им пятна ржавчины, хорошенько потрите, и злополучная «нержавейка» ещё вполне послужит!Больше подробностей о домашних средствах против ржавчины — в видео ниже.