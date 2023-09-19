Экскурсия по 50 штатам США
Практически с первого дня моего приезда в США у меня появилась мечта о большом путешествии по этой стране. С тех пор я вдоль и поперек объездил Запад, а последние четыре года прожил на Гавайях. Но остальная Америка так и оставалась мне чужой. Пока прошлой весной не было решено начать подготовку к путешествию с целью посетить остальные сорок четыре штата и побывать во всех представляющих интерес местах, городах, парках и заповедниках страны. Начиная с 15 мая 2015 года моя давняя мечта постепенно становится реальностью.
Ниже мы коротко расскажем о штатах, в которых мы уже побывали, и отдельным постом расскажем о Бернинг Мене.
Первым живописным местом был Национальный Парк Красный Лес на границе Калифорнии и Орегона.
Едем на юг. Знаменитая Первая дорога особенно красива именно вот такими местами — где реки впадают в океан.
До нашей поездки мы четыре года жили на Гавайях, поэтому глупо мерзли при 18-ти градусах тепла. Устав от этих холодов в Сан-Франциско, мы отправились дальше на юг. В этот город мы вернемся осенью. Заехали в Слаб Сити — бывшая база морской пехоты США времен Второй Мировой. Сейчас сюда на зиму приезжают «зимние птички» — жители северных штатов, в своем большинстве пенсионеры, малоимущие, хиппи и другая подобная публика. Человек 150 живет здесь постоянно. Городок представляет собой декорации к любому постапокалипсическому фильму.
Алла наслаждается видом с места очередной ночевки в пустыне Сонора на юго-востоке Калифорнии.
Северные Алгодонские Дюны занимают около 320 квадратных километров — это самая большая песочница в Северной Америке.
Заезжаем в штат Аризона. В нашем рейтинге это лучший по разнородности и многогранности штат из всех, в которых мы уже побывали. Здесь есть Большой Каньон, и он прекрасен. Своими масштабами, своей древностью, своей тишиной. А еще необычно, что не нужно никуда забираться, чтобы потом смотреть на виды. Просто вышел из машины и ты уже как-будто на вершине двух-километровой горы.
Еще дальше на север, у города Пейдж мы снова идем по степи. По глине, утрамбованной между скалами. И снова впереди яма. Это Подкова — изгиб реки Колорадо недалеко от города Пейдж. Глубина — триста метров. Здесь можно долго сидеть и даже ни о чем не думать. Впечатления с ощущениями полностью занимают мозг и нужно время, чтобы увиденное переварить.
Недалеко от города Пейдж на реке Колорадо есть озеро Пауэлл. А на озере построен городок-парк, в котором можно арендовать любое плавающее средство, от мотоцикла до большого дома на воде, и плавать по его многочисленным рукавам, узким и широким, где есть укромные уголки для рыбалки и пляжи для отдыха на берегу. Вдоль реки также обустроены стоянки, места для дозаправки и слива отходов, рестораны, кемпинги и еще множество всего. Единственное в своем роде, уникальнейшее место.
Остался еще один, небольшой, но от этого не менее знаменитый каньон, который мы хотим посетить – Каньон Антилопы. Он находится на территории индейской резервации, куда доступ может быть только в компании гида и только на полноприводном траке. В нем влажно и тихо, только слегка шуршит осыпающийся песок. В углах темные тени, перед глазами коричневые стены, а вверху — волшебство.
Движемся на север. В Юте есть много чего хорошего и интересного, особенно на юге штата. Но эту часть мы оставляем на осень. А пока добираемся до Солт-Лейк-Сити, столицы мормонов.
Уже выезжая из штата увидели на скале какую-то козявку. Пришлось подлететь поближе.
Айдахо знаменит своими горными хребтами и реками, разломами и пещерами, а также вулканической дугой Чаллис, которая протянулась сюда с юга-запада Канады.
Еще Айдахо знаменит своими горячими источниками. Здесь когда-то было множество вулканов, поэтому подземная горячая вода этому штату обеспечена. Мы и раньше бывали на «горячках», но обычных, цивильных, с обустроенными бассейнами и т.д. Сейчас идем на настоящий, дикий источник “Золотой Жук”, причем для этого приходится подниматься в горы.
Первая часть нашего путешествия закончена. В небольшом городке на юго-востоке штата Вашингтон мы отдыхаем и перегруппируемся. Месяц в дороге кое-чему нас научил, особенно касательно лишних вещей. Обслужили машину, постирались, отмылись, выспались и, конечно же, отъелись. На то они и мамы. Вокруг Валла Валлы красота и много разных дорожек, благодаря которым можно к этой красоте приблизиться вплотную.
Вторая неделя нашего отдыха проходит в штате Монтана, в городке Whitefish, то есть Белая рыба. На северо-восток по Двойке расположен Glacier National Park, Ледниковый Национальный Парк. Обязательная программа.
Рыбалка на озере Флатхед (Плоская Голова).
Отдохнув-погуляв в Монтане мы отправляемся во вторую часть нашей экспедиции, в которой планируем добраться до Чикаго, спуститься в Нью-Йорк, потом через Мэн заехать в Канаду и затем снова вернуться обратно в штат Вашингтон.
Выбираемся в те самые американские прерии, о которых читали в детстве у Майн Рида. Тихо, пахнет травой, землей и иногда навозом.
Заезжаем в Северную Дакоту. В городок Мандан мы приехали специально, чтобы пойти на родео, а затем вместе с ковбоями отпраздновать День рождения страны — День Независимости США. Родео впечатлило самым положительным образом.
Одна из величайших рек мира, четвертая по длине и девятая по полноводности. Она протекает по территории десяти штатов и впадает в Мексиканский залив, растянувшись на 3 тысячи, 770 километров. А ведь по виду и не скажешь. Знакомьтесь: Миссисипи в детском возрасте. Миннесота.
Добираемся до Миннеаполиса. До сих пор одними из самых значимых архитектурных сооружений в большинстве малых и больших городов США остаются храмы католиков, лютеран и других религиозных организаций.
Я прожил в штатах почти 19 лет (хотя по ощущениям — лет 10). Если бы мне раньше задали вопрос: «Нравится тебе Америка?», то я бы без раздумий ответил: «Очень нравится!» А на следующий вопрос: «А чем именно тебе нравится Америка», я бы отвечал, что здесь безопасно и чисто, здесь высокий бытовой уровень жизни, здесь можно получить хорошее образование, построить карьеру, купить машину/дом/лодку, обеспечить старость и далее по списку. То есть перечислил бы все, что касается меня и моих интересов. Еще проще: Америка мне нравилась тем, что здесь лично мне может быть удобно и комфортно.
Сегодня мой ответ на вопрос, чем мне нравится эта страна, будет несколько другим. И для кого-то, возможно, странным. Но теперь Америка (страна, не государство) мне нравится в первую очередь тем, что она настоящая. Непритворная, не фиктивная, но бесхитростная и прямая. В ней почти полностью отсутствует показуха и фальшь. И вот даже в этом «почти» она настоящая — то есть хоть немного, но фальшь все же есть :)
Следующий снимок — это иллюстрация того, что я имею ввиду. Вот этот новый Кадиллак и ржавые монстрища, эти правильные дороги и исписанные граффити старые вагоны, эти ни на что не претендующие, но аккуратные домики и эта огромная, мощная опора-трубень с несоразмерно маленьким знаком, хаотичные заросли кустов и тщательно расставленное множество знаков — вот в этом вся Америка. Какая есть, со всеми своими достоинствами и недостатками, с развитием и отсталостью.
В США есть почти все, что вообще может быть в мире. Климат и география, нации и культуры, технологии и архаизм, умные и дураки, блестящие города и захолустные деревни, прославленные гении и обдолбанные гопники, порядочные женщины и разнузданные бабы, капитализм и коммунизм, атеизм и самый первобытный тотеизм, амиши и наркобароны, блестящие карьеры и поломанные судьбы. Великое и ничтожное, счастливые и несчастные.
Именно этим мне нравится Америка. Тем, что она приняла в себя все, на что способен человек, как хорошее, так и плохое, и при этом продолжает развиваться и расти. Что ее есть за что поругать и за что похвалить. Что все ее успехи уравновешены неудачами, а недостатки — достоинствами. Что мы с ней в этом очень похожи, отчего она мне еще понятнее и ближе. А еще мне кажется, что только сейчас, путешествуя по этой стране, я действительно начинаю ее понимать. И принимать такой, какая она есть, а не какой она могла быть в моем представлении и в моих ожиданиях.
К чему вся эта лирика? А к тому, что мы постепенно приближаемся к северо-востоку страны, поэтому лучше заранее подготовиться к самому худшему :)
Заезжаем в штат Висконсин. Та маленькая речушка из Миннесоты в Висконсине обрела статус Великой Реки, в честь которой названа и 35-я дорога. Параллельно идет железная дорога.
Редкий случай: центр городка Монро построен по старинной европейской традиции вокруг ратуши.
В Висконсине кроме кукурузы и картофеля выращивают много клюквы и женьшеня. Но самое главное, что есть в Висконсине — это молоко и сыр. Штат известен как «молочная ферма Америки» и даже говорят, что висконсиновское молоко самое вкусное.
Крупнейший город штата — Милуоки. Он знаменит на весь мир тем, что здесь базируется штаб-квартира самой известной мотоциклетной компании — Харли-Дэвидсон.
В штате Иллинойс нас интересовал только один город — Чикаго. На сегодняшний день это самый фотогеничный американский центр из всех, где нам пришлось побывать.
Погуляв по центру, мы отправляемся в граничащие с ним районы. Прорвавший пожарный гидрант, агрессивные взгляды окруживших машину молодых бездельников и хоми в синих шортах, только что прыгавший к нам на капот. Это Englewood — один из самых неблагополучных и опасных районов в Чикаго.
Из Чикаго едем в Детройт, который известен всему миру своими заброшенными и опасными районами. В пятидесятых и шестидесятых этот город пышно цвел и развивался во всех направлениях, преимущественно в автомобилестроении. А потом где-то что-то пошло не так, и Детройт начал увядать.
Сегодня его снова аккуратно восстанавливают и возвращают к жизни, но следы экономической катастрофы еще долго будут напоминать о том, к каким последствиям могут привести недалекость, скупость и жажда сиюминутной наживы. Центр города, вопреки ожиданиям, оказался вполне обычным, ничем особенно не примечательным даун-тауном. Да, здесь еще пустуют какие-то здания и некоторые парки выглядят слегка заброшенными. Но мы такое встречаем в большей или меньшей степени в каждом городе, который посещаем.
Наш визит в Индиану начался с ночного стука в окно машины:
— Вы че тут делаете?
— А мы, сэр, путешествуем по стране, а сейчас спим.
— Странное вы место выбрали — просто на обочине дороги. Вон же рядом стоянка для траков.
— Шумно там, а у нас окна открытые.
— Ок, спокойной ночи.
— Ничего, если мы сфоткаем твою машину?
— Без проблем, только мой фонарь вам все засветит, наверное.
Столица Индианы — Индианаполис. Нам нравится название, легко запоминается (мы взялись выучить столицы всех штатов). Улицы центра Инди, уменьшительно-ласковое от Индианаполис, сходятся к «Солдатскому Монументу».
Уходя от мощной грозы движемся дальше на восток, в штат Огайо.
У Капитолия Огайо сборный хор школьников дает концерт.
В Огайо, оказывается, живет самая большая группа амишей — около 55,000. Мы решили хотя бы со стороны взглянуть на их быт. По всей округе предупреждающие о телегах знаки. Предосторожность не лишняя: окрестности холмистые, да и обочины не на всех дорогах.
Кладбище амишей ничем не отличается от кладбищ «англичан».
Когда мы съезжали с дороги и углублялись в поля, реакция детей на нашу машину была подобна реакции африканских аборигенов на белых людей. Только потом до нас дошло, что с учетом быта и транспортных возможностей эти дети, скорее всего, никогда в своей жизни не были дальше церкви и сельского магазина, а машины видят только тогда, когда такие же как мы туристы захотят забраться в их глушь.
Пообщавшись с амишами штата Огайо мы продолжили движение на восток. Первая платная дорога, самая длинная из всех, что нам пришлось ехать. 300 миль (480 км) от Питтсбурга до Филадельфии стоили нам 34 доллара. Основная причина «платности» дороги — это тоннели. Я сперва не совсем понял, зачем их тут так много, пока не вспомнил, что мы переезжаем северные Аппалачи, очень похожие на Прикарпатье.
Приехали в Филадельфию. В принципе такая какашка могла бы стать символом опрятности города. На самом деле это капнувшая с гигантской кисточки краска, но месседж от этого не меняется.
Вечером, гуляя по центру, мы услышали вопли толпы. Оказалось, это движение спортсменов… Они собираются здесь каждое воскресенье и громкими криками зажигают друг друга и окружающих на занятия. Поотжимавшись, поприседав и попрыгав на месте, толпа побежала дальше по городу. Хорошая реклама спорта и здорового образа жизни.
Сверху Филли выглядит достойно. Вода вдалеке — это река Дэлавэр, отделяющая штат Пенсильвания от Нью-Джерси. Куда мы и направляемся этим же вечером.
А точнее, в знаменитый город с красивым названием Атлантик-сити. Первая реакция в Атлантик-сити: «Да ну, не может быть. Сейчас отъедем подальше и начнется нормальный город». Город так и не начался. Зато начались контрасты, например как здесь: старючий дом с хламом вокруг на фоне огромного здания казино и гостиницы. А город греха… Ну, во-первых, не город, а так, городишко. Что касается греха, тот тут тоже не все благополучно — грешить особенно негде, ибо многие злачные места обанкротились и закрылись. В общем, не понравился нам Атлантик-Сити, поэтому не будем уделять ему внимание.
Из неудавшегося города греха мы направились в главный город США — Нью-Йорк. Здесь мы провели буквально пару дней, так как было очень жарко, и мы решили вернуться сюда осенью. Вход в подземку в Бруклине.
В столице штата Нью-Йорк, Олбани, оказалось неожиданно много железо-бетона и пустырей на Кэпитол Хилл, там, где расположены все административные здания. Вдалеке наблюдаем какой-то замок, не имеющий ничего общего с окружающей хрущевской бетониной. Надо заглянуть, может музей какой.
Выясняется, что это не музей и не замок, а самый настоящий капитолий штата. На входе рамка и охрана.
— Мы просто заглянуть хотели.
— Пофоткать, что ли?
— А тут есть что фоткать?
— Идите, сами смотрите.
«Лестница за миллион».
Уже потом мы узнали, что сюда вообще-то водят экскурсии. Но мы бродили сами по себе, без каких-либо ограничений. Теперь будем знать, что хотя бы иногда, но в капитолии стоит наведываться.
К этому времени мы окончательно принимаем решение заехать в Галифакс. Так что три следующих штата нужно будет проезжать пошустрее. Из Нью-Йорка заезжаем в штат Вермонт. Это так называемая Новая Англия, отсюда началась история страны. Пейзажи соответствуют названию.
Едем дальше, в Нью-Гемпшир. Девиз штата: живи свободным или умри. Эти штаты настолько маленькие, что их можно пересечь меньше чем за три часа. Крытые мосты — визитная карточка Новой Англии.
Мэн – самый восточный штат США. Здесь неуловимо ощущается северная природа. Портланд понравился. Такой старинный рыбацкий городок, в своем стиле и со своим приморским шармом.
Руслану «галифакс в голову стукнул»: ему захотелось побывать в Новой Шотландии — всего ничего лишних 900 миль или 1470 километров. Край северо-американского света: атлантическое побережье, город Галифакс, провинция Новая Шотландия, Канада.
Два дня едем из Новой Шотландии в Квебек.
Большую часть дорога пролегает по лесу — ехать скучно.
Но иногда бывает красиво.
Монреаль попытался подвинуть Чикаго с первого места в нашем рейтинге северо-американских городов. Сошлись на том, что здесь просто другая весовая категория «старый город», в которой он — безусловный лидер.
В Монреале живые улицы. То есть здесь много людей не потому, что они куда-то направляются — с работы домой, в ресторан, в клуб — а потому, что они пришли гулять по городу, просто быть в нем. Для них шагание по тротуару и есть цель. Отсюда приятная, уютная атмосфера.
Следом за Монреаль заезжаем в Торонто. Живой город, настоящий. Точно можно сюда еще приезжать, и не раз.
Следующий пункт назначения — городок с говорящим названием Ниагара Фаллс. Ниагарский водопад смотреть нужно только со стороны Канады. Желательно со специальной обзорной башни. Исключительное по зрелищности место.
Из Канады мы торопимся в Вашингтон, так как через пару недель мы едем на Бернинг Мен в Неваду. Заезжаем в штат Айова. В нем мы посетили прекрасное место, которым хочется гордится. Это — пешеходно-велосипедный мост. Только это он сегодня такой. А когда-то был железнодорожным. После того, как поездам мост больше не потребовался, правительство штата сперва хотело его просто снести, потому что он находится в безлюдном месте в нескольких километрах от города. Но нашлись люди, которые предложили лучший вариант: переделать его так, чтобы он продолжал служить людям. Рельсы, ведущие к нему с обеих сторон заменить дорожкой, по которой будут ходить, бегать и кататься на велосипедах любители прогулок на свежем воздухе.
Девяносто шестой день поездки начался на капоте Форда в Кархэндже, Небраска. Carhendge — Кархэндж, автомобильная копия английского Стоунхэнджа.
Следующий на нашем пути штат – Южная Дакота. Городок Пайн Ридж, находящийся на территории индейской резервации встречает нас жуткой картинкой. Холодно, ветрено, сыро, моросит дождь. У стен церкви чего-то ждут индейцы-алкаши. А может и не ждут.
Добираемся до Национального Парка Бедленд расположенного на юго-западе штата Южная Дакота, там, где прерии превращаются в странную рыхлую массу песочной земли самых диковинных форм. На вид Плохая Земля не так уж и плоха.
И напоследок заезжаем в Национальный Парк Йеллоустоун в Вайоминге. Ночуем в кемпинге и утром идем смотреть на гейзеры и горячие источники самого щедрого в этом смысле парка. Он огромен, почти 9,000 квадратных километров. Гейзеры и источники расположены скоплениями в нескольких бассейнах, которые находятся, в среднем, на расстоянии получаса езды один от другого. Снег, лед, хрустит, морозец, зима — говорят глаза. Кипяток, майка, лето, вы че — отвечает кожа. Мозг молча подвисает.
Вторая часть путешествия заканчивается именно здесь. Отсюда нам прямая дорога в Валла Валла для перегруппировки и от туда – на фестиваль Бернинг Мен, о поездке на который мы расскажем в отдельном посте.
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