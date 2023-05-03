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«Стекло»: оскароносный короткометражный фильм о голландских стеклодувах

«Стекло»: оскароносный короткометражный фильм о голландских стеклодувах

«Стекло» – короткометражный документальный фильм голландского режиссёра Берта Ханстра. Автор определил жанр своей работы как «экспериментальную кино поэму». Фильм снят в 1958 году и считается одним из самых влиятельных в истории кинематографа, преподаётся в бельгийских, голландских и американских киноакадемиях.

Это короткометражка о работе стеклодувов, чьё виртуозное мастерство противопоставляется механизированному промышленному производству на стекольном заводе.

«Стекло» завоевал около 20 призов, среди которых: «Оскар» в категории Лучший короткометражный фильм (1960); приз BAFTA в категории Лучший документальный фильм (1959); «Серебряный медведь» в категории Особый приз (1958).



«Стекло»: оскароносный короткометражный фильм о голландских стеклодувах

«Стекло»: оскароносный короткометражный фильм о голландских стеклодувах

«Стекло»: оскароносный короткометражный фильм о голландских стеклодувах

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