«Стекло»: оскароносный короткометражный фильм о голландских стеклодувах
«Стекло» – короткометражный документальный фильм голландского режиссёра Берта Ханстра. Автор определил жанр своей работы как «экспериментальную кино поэму». Фильм снят в 1958 году и считается одним из самых влиятельных в истории кинематографа, преподаётся в бельгийских, голландских и американских киноакадемиях.
Это короткометражка о работе стеклодувов, чьё виртуозное мастерство противопоставляется механизированному промышленному производству на стекольном заводе.
«Стекло» завоевал около 20 призов, среди которых: «Оскар» в категории Лучший короткометражный фильм (1960); приз BAFTA в категории Лучший документальный фильм (1959); «Серебряный медведь» в категории Особый приз (1958).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии