Шакшука и еще 8 блюд из яиц со всего мира, которые можно приготовить вместо привычного омлета

Пожалуй, самый привычный завтрак для многих из нас – это яичница. Однако каждый день есть одно и то же надоедает. Novate.ru предлагает разнообразить свое меню с помощью блюд из яиц, популярных в других странах. Тортилья, орсини, шакшука – и это далеко не весь список, который вы найдете в нашей статье. Все готовится быстро и получается вкусно.
1. Фриттата
Фритатта готовится с картофелем. /
Фото: lobsterhouse.ru
Фото: lobsterhouse.ru
Это классический итальянский омлет с начинкой из овощей, колбасок, мяса или сыра, который сначала жарится на плите, а затем запекается в духовке. Если говорить о традиционном крестьянском блюде, то оно готовится с пармезаном и луком-пореем, однако современные вариации допускают присутствие и других ингредиентов. Например, неополитанскую фриттату готовят с макаронами из твердых сортов пшеницы, чтобы она получилась более сытной. Популярной также является начинка из сладкого перца, грибов и свежей зелени, со смесью ароматных трав.
Чтобы омлет получился пышным, белки нужно взбивать отдельно от желтков и доводить их до устойчивых мягких пиков. Для любителей более жидких вариантов блюда, понадобится большое количество молока или сливок. Фриттата обжаривается с обеих сторон и подается как в горячем, так и в холодном виде.
2. Шакшукаhttp://navote.ru/?p=30643
Шакшуку обычно подают в чугунной сковороде. / Фото: zdorovogotovim.ru
От итальянского омлета плавно переходим к израильскому. На первый взгляд может показаться, что это обычная яичница с помидорами, однако впечатление является обманчивым. Во-первым, настоящую шакшуку обычно готовят в чугунной сковороде. Во-вторых, сначала на сковороде нужно сделать специальный соус, состоящий из лука, болгарского перца, чеснока, перца чили, помидоров, специй и томатной пасты. И только после этого можно вбивать яйца и доводить блюдо до готовности. Шакшуку подают прямо в сковороде или в подогретой керамической посуде, чтобы она не утратила свой насыщенный вкус.
3. Тортилья
Испанская тортилья кардинально отличается от мексиканской. / Фото: podacha-blud.com
Это один из самых главных кулинарных символов испанской кухни. Только не следует путать ее со знаменитой мексиканской лепешкой с идентичным названием – это два абсолютно разных блюда. Традиционный рецепт включает в себя всего три ингредиента: яйца, лук и обжаренный картофель. Приятно, что эти продукты есть на каждой кухне, поэтому если вдруг нужно быстро приготовить перекус, тортилья станет прекрасным вариантом.
Готовую тортилью можно найти в любом супермаркете Испании, а в местных барах ее сервируют в бутерброде и подают в качестве закуски. Кстати, отличная идея, как разнообразить и блюдо, и свой завтрак.
4. Тамагояки
Тамагояки - это многослойный омлет. / Фото: beautylunch.ru
В переводе с японского название блюда означает «жареные яйца». Однако этот рулет со сладкими нотками, состоящий из тонких яичных блинчиков, не имеет с привычной нам яичницей ничего общего. Причем, отличается не только подача, оформление, но также способ приготовления.
Японцы готовят тамагояки из яиц, соевого соуса, сахара, мирина и обязательно обжаривают его в квадратной сковороде. Вы же смело можете заменить ее традиционной блинницей. Интересно, что блинчик нужно сворачивать в рулет не после того, как он будет готов, а прямо во время жарки. Предупреждаем: с первого раза может не получиться, но чуть позже вы обязательно набьете руку.
Итак, едва схватившийся тонкий блинчик нужно свернуть таким образом, чтобы один край остался свободным. Далее не него следует вылить новую порцию теста и снова свернуть. Так необходимо делать до тез пор, пока не закончится яичная масса. В результате должен получиться многослойный рулет, который перед подачей нужно нарезать на порционные кусочки.
5. Яйцо по-шотландски
Из яйца по-шотландски должен вытекать желток. / Фото: ideireceptov.ru
Надоели классические глазуньи и омлеты, но исключать яйца из рациона не хочется? Тогда это шотландское блюдо придется как нельзя кстати. Оно представляет собой вареные яйца, «запечатанные» в мясной фарш и обжаренные в панировочных сухарях во фритюре. По одной из версий, впервые блюдо приготовили в 1738 году в лондонском универмаге Fortnum & Mason, то есть, ему уже три века.
В Великобритании существует несколько вариаций, и вы при желании можете приготовить любую из них. Яйца по-манчестерски представляют собой маринованное яйцо, завернутое в смесь перемолотой свинины и фарша для кровяной колбасы. А для яиц по-вустерски главный ингредиент маринуется в вустерском соусе (отсюда и название). Что касается фарша, то он состоит из смеси фарша для колбас, а также «белого пудинга», который включает сало, овсяные хлопья, панировочные сухари и иногда свинину.
6. Куку сабзи
В иранском омлете очень много зелени. / Фото: pinterest.com
Любители зелени обязательно оценят иранский омлет, потому что он включает в себя просто огромное количество шпината, зеленого лука, кинзы, укропа, петрушки и прочих трав, которые вы можете выбирать по своему усмотрению.
В Иране куку сабзи готовят не каждый день, а накануне персидского Нового года, который называется Невруз. Но вы вполне можете побаловать им семью в любой день. Все, что нужно сделать – смешать яйца с зеленью, добавить соль, специи и запечь в духовке до готовности. Желательно накрывать форму фольгой, а за десять минут до звонка таймера снимать ее, чтобы омлет приобрел красивую золотистую корочку. Отличное блюдо для лета – легкое, свежее и невероятно ароматное.
7. Боботи
В основе боботи - мясной фарш. / Фото: mavink.com
Запеканка, состоящая из мясного фарша и залитая топпингом на основе яиц, – традиционное южноафриканское блюдо, которое готовят вот уже четыре века. Базовыми ингредиентами боботи, кроме фарша и яиц, являются молоко, карри, изюм и лавровый лист. Некоторые хозяйки добавляют курагу, орехи и даже джем – все зависит от личных вкусовых предпочтений. В результате в блюде оригинально сочетаются сладкие и острые нотки. Боботи можно подавать как самостоятельную закуску, но в Южной Африке предпочитают микс с «желтым рисом», яркий цвет которому придает куркума.
8. Орсини
В облако из белка выкладывается желток. / Фото: a-eda.ru
По сути, это обычная итальянская яичница, но благодаря оригинальной подаче ее воспринимают как интересное и оригинальное блюдо. Орсини представляют собой желтки, запеченные во взбитых белках. Ходят слухи, что рецепт был подарен одним из потомков феодального рода Орсини художнику Клоду Моне. Живописец коллекционировал интересные рецепты, которые спустя много лет после его смерти были опубликованы под заголовком «Трапеза Моне: кулинарная книга Клода Моне».
Приготовить орсини несложно. Нужно аккуратно отделить белки от желтков, взбить их с помощью миксера до устойчивых пиков, а затем переложить на хлеб и сделать углубление для желтков. Блюдо запекается в духовке на протяжении пяти минут: белки должны стать хрустящими, а желтки – схватиться, но внутри остаться жидкими.
9. Яйцо хоппер
Блюдо можно подавать с сальсой. / Фото: lanka-deepa.com
Некоторые блюда на Шри-Ланке подают в хоппере – чашеобразном блине, который традиционного делают из теста на основе кокосового молока, рисовой муки и пальмового пунша. Последний компонент отвечает за хорошее брожение и количество «дырочек» в готовом блинчике (вместо него можно использовать дрожжи).
Чтобы хопперы получились оригинальной формы, их готовят в специальной сковороде в форме широкой воронки с выпуклым днищем. В готовый блинчик добавляют яйцо, специи и другие ингредиенты по желанию и выпекают до тех пор, пока яйцо не схватится. Кстати, вместо яйца в хопперы можно положить острый перец чили, луковый соус самбал, куриный карри, любое мясо или рыбу.
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