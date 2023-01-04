13 персонажей «Игры престолов», погибших в сериале, но всё ещё живых в книгах

Однако не стоит сбрасывать со счетов и «кровожадность» сценаристов сериала: они самовольно угробили некоторых героев, по-прежнему здравствующих в книгах Мартина (серия ещё не закончена).
Мы решили вспомнить всех «невинно убиенных» ради динамичности и непредсказуемости ТВ-шоу. Осторожно, спойлеры!
1. Талиса из Волантиса
Персонаж жены Роба Старка был полностью переосмыслен в сериале. В книгах её зовут Джейн Вестерлинг и она является дочерью одного из мелких вассалов Старка. В сериале же эта героиня — аристократка из Внешних земель, известная как Талиса из Волантиса. Талиса погибает вместе с мужем и свекровью на так называемой «красной свадьбе», в книгах же Джейн Вестерлинг жива и оплакивает павшего мужа. И даже, возможно (как предполагают некоторые фанаты), носит под сердцем его ребёнка.
2. Жойен Рид
Жойен Рид, младший брат Миры Рид, — это 13-летний мальчик с «не по возрасту мудрым» взглядом и некоторыми сверхъестественными способностями. Он появляется в серале на какое-то время в качестве одного из спутников Брана в его скитаниях. Жойен периодически видит во сне трёхглазого ворона и выдаёт таинственные пророчества, пока не гибнет от руки белого ходока в конце четвёртого сезона сериала. Его сестра Мира на прощанье перерезает ему горло из милосердия, дабы положить конец страданиям. Несмотря на это, в книгах Жойен ещё живёт и здравствует.
3 и 4. Пип и Гренн
Ближайшие друзья Джона Сноу, с которыми он познакомился на заре своей службы в Ночном Дозоре, в сериале гибнут в конце четвёртого сезона во время битвы между дозорниками и одичалыми. Однако мы встречаем их в гарнизоне Восточного Дозора-у-моря в книге «Танец с драконами», описывающей более поздние события.
5. Ширен Баратеон
В одной из наиболее жестоких сцен сериала юную принцессу Ширен, дочь Станиса Баратеона, сжигают на костре по велению её отца, дабы «пролить королевскую кровь» в качестве жертвы богу R’hllor’у. Надо заметить, что указанный бог питает слабость к членам королевских семей.
В романе мы застаём эту героиню застрявшей в снегах во время похода к Винтерфеллу вместе с отцом и матерью. И хотя есть некоторые намёки на то, что жизнь девочки может вскоре трагически оборваться, Мартин пока не сделал с ней ничего ужасного.
6 и 7. Ракхаро и Ирри
К концу последней на данный момент книги серии, «Танец драконов», эти двое членов команды Дейенерис Таргариен (один из них телохранитель-дотракиец, вторая — служанка) отправляются разыскивать свою королеву, которая вышла прогуляться с одним из своих драконов, да так и не вернулась. В сериале же они давным-давно мертвы: Ракхаро порешил кто-то из кхаласара, Ирри несколько эпизодов спустя задушили.
8. Ксаро Ксоан Даксос
Купеческий старейшина Кварта, богач, увешанный драгоценностями, организовывает покушение на королеву Дейенерис, но заговор раскрывается и Ксаро запирают в его собственной сокровищнице вместе с Дореа, бывшей наложницей, служанкой Дейнейрис, от руки которой погибла Ирри. Там, по всей видимости, им приходит конец, однако в книге умирает только Дореа, Ксаро же «всплывает» в сюжете спустя какое-то время, в Миэрине. Он дарит Дейнейрис тринадцать кораблей, с условием, что она покинет Залив Работорговцев и поплывёт себе дальше по своим делам. Ксаро обеспокоен тем, что освобождение рабов плохо сказывается на торговых делах Кварта. Однако Королева-за-морем отвергает его предложение, вследствие чего Кварт присоединяется к коалиции против Миэрина.
9. Пиат Прей
Вы, наверное, его помните: тощий бледный лысый колдун с синими губами, встреченный Дейенерис в Кварте. Так же, как и Ксаро, этот персонаж встречался нам во втором сезоне сериала, состоял в заговоре с целью выкрасть драконов и погиб. Сценаристы сожгли противного колдуна, да и в книгах он надолго пропадает после провала заговорщиков, но в пятой книге Ксаро сообщает Дейенерис, что Пиат Прей жив и планирует месть.
10. Манс Налётчик
Манс Налётчик, также известный как Король-за-стеной, умирает на костре за отказ примкнуть к армии Станиса Баратеона и принести ему клятву верности. Стрела Джона Сноу облегчает его участь во время жестокой казни. Однако в книгах Манс до сих пор жив — вместо него на костре сгорел один из вожаков одичалых, которому с помощью колдовства придали облик Манса. Сериал, конечно, может нас ещё удивить и вернуть Манса к действию, но учитывая любовь сценаристов к отсечению второстепенных сюжетных линий, это вряд ли произойдёт.
11. Барристан Селми
Поклонники сира Барристана, огорчённые его смертью в середине пятого сезона «Игры престолов», могут найти утешение в книгах, где бывший рыцарь и один из вернейших вассалов Дейенерис вовсе не был убит группой боевиков, известных как Сыны Гарпии. Вместо этого книжный Барристан назначен королевой в Совет Миэрина, которым должен управлять до её возвращения. Надо отметить, что на этом посту у него было немало проблем с…
12. Хиздар зо Лорак
Муж Дейенерис также не погиб в книгах, а вот в предпоследнем эпизоде пятого сезона «Игры» был зарезан Сынами Гарпии.
13. Кейтилин Старк
Тут всё неоднозначно: хотя в книгах, как и в сериале, Леди Винтерфелла погибает на Красной свадьбе, позже она возвращается в виде призрака по прозвищу Бессердечная. Изначальная цель Кейтилин состояла в том, чтобы указать на пленённого Меррита Фрея как на одного из участников Красной свадьбы, что она и делает, несмотря на перерезанное горло. Но позже призрак леди идёт вразнос и сколачивает разбойничью банду, слухи о которой широко распространяются по Семи королевствам.
Актриса, исполнившая роль Кейтилин в сериале, однозначно заявила, что её персонажа мы больше не увидим. Но кто знает, кто знает…
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