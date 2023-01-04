13 персонажей «Игры престолов», погибших в сериале, но всё ещё живых в книгах

Однако не стоит сбрасывать со счетов и «кровожадность» сценаристов сериала: они самовольно угробили некоторых героев, по-прежнему здравствующих в книгах Мартина (серия ещё не закончена).



Мы решили вспомнить всех «невинно убиенных» ради динамичности и непредсказуемости ТВ-шоу. Осторожно, спойлеры!



1. Талиса из Волантиса

2. Жойен Рид

3 и 4. Пип и Гренн

5. Ширен Баратеон

6 и 7. Ракхаро и Ирри

8. Ксаро Ксоан Даксос

9. Пиат Прей

10. Манс Налётчик

11. Барристан Селми

12. Хиздар зо Лорак

13. Кейтилин Старк