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Отличное средство за копейки для комнатных растений

Обыкновенный аспирин действует ничуть не хуже, а порой и лучше магазинных препаратов для растений. А какой широкий у него спектр применения!

Отличное средство за копейки для комнатных растений

Растворите 1 таблетку аспирина в 1 литре воды, полученным раствором полейте все комнатные растения. Они оздоровятся, начнут быстрее расти и даже зацветут.

Отличное средство за копейки для комнатных растений

В том же растворе можно укоренить черенки. Просто поставьте черенки не в воду, а в раствор с аспирином в той же пропорции.

Отличное средство за копейки для комнатных растений

Также этот раствор хорош для срезанных цветов — они дольше простоят. Проверяйте сами!

Отличное средство за копейки для комнатных растений
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