Уникальные природные бассейны Памуккале

Памуккале — природный объект в провинции Денизли на юго-западе Турции. В него входят 17 геотермальных источников с температурой воды от 35 до 100 °C и водоемы-террасы, образовавшиеся из травертина.







Памуккале – “Хлопковый замок”.

Вода, стекающая со склонов горы, образует систему причудливых водоёмов с известняковыми стенами (травертинами).







Травертиновые террасы.

Ослепительно белые террасы (травертиновые образования) возникли на склоне горы в результате отложения солей из насыщенных кальцием источников.







Закат над Памуккале.

Эти места используются как курортная местность с античных времен.







Белые террасы.

В 1988 Памуккале и руины города Иераполиса включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.







Известняковые стены.

Вход на гору платный. Гора открыта для туристов круглосуточно. С октября 2007 года территория Памуккале была закрыта на некоторое время на восстановление, однако на май 2009 года она уже открыта для посещения туристами.







Над Памуккале во время заката.

Купаться запрещено, однако многие туристы, несмотря на запрет, погружаются в травертины, глубина которых не превышает 1 метра.







На склонах Памуккале.

В Памуккале Андрей Михалков-Кончаловский снимал Огигию для телефильма «Одиссея» (1997), также в Памуккале снимался фильм «Призрачный гонщик 2» (2012).







Над склонами горы Памуккале.

Вход в Памуккале стоит 25 турецких лир, купание в источниках — «бассейне Клеопатры» — 32 лиры со взрослых и 13 лир с детей до 12 лет (дети до 6 лет купаются бесплатно). (по состоянию на август 2013 года).







Памуккале ночью.



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