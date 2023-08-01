Загородный дом 1916 года: как гармонично объединить современность и историю
Когда пара пожилых людей решила переехать поближе к своим взрослым детям, то занялась поисками подходящего дома. На этот они наткнулись случайно и почувствовали в нём что-то особенное. И неудивительно, ведь построен он был в 1916 году. Предстояли серьёзные работы по его реконструкции.
Гостиная с камином
Расположение: Эксетер, Род-Айленд
В доме живут: пожилые супруги
Размеры: 5 спален, 5 ванных комнат
В то время как сам дом и сельский пейзаж находились в хорошем состоянии, планировка кухни и некоторые детали интерьера требовали реконструкции и ремонта. Элегантное здание с видом на речку был построен еще в 1916 году в качестве загородного дома в колониальном стиле на гранитном фундаменте.
На огромном участке земли стоит 4-этажный дом с подвалом, основным этажом, спальнями и студией наверху. Планировка этажа находится слегка под углом, что позволяет практически из всех комнат, кроме одной, любоваться небольшой речкой. Удобные диваны стоят у оригинального камина в гостиной, одного из восьми, находящихся в доме. Присутствие в интерьере местных старинных вещей, включая вилы над камином, добавляют интересные штрихи к дизайну и декору комнаты.
Некоторые предметы из кухни при старом владельце перекочевали на веранду – место, где была студия и кухня. Теперь дизайнер вернула все обратно в кухню и занялась восстановлением прямой функции веранды.
Кухня
Старая угольная печь была заменена плитой 30-х годов, которая прекрасно сочетается с белой кирпичной стеной. Выполненные на заказ мойка, шкафчики и автономная рабочая зона соответствуют стилю дома. Дизайнер смоделировала люстру над рабочей зоной, чтобы можно было использовать винтажные лампочки. Оригинальный обеденный стол был немного изменен, он приобрел форму прямоугольника, а не квадрата, как это было ранее. Так стало намного удобнее.
Кухня
Благодаря рабочим поверхностям, выполненным из мрамора, и окрашенным в белый цвет панелям, которыми облицованы стены, кухня выглядит уютной и очень светлой. Дверь слева ведет к лестнице, а справа – в кладовую, пригодной для хранения продуктов.
Новая мебель в кладовой
Дизайнер обновила кладовую и превратила ее в современное помещение с деревянными рабочими поверхностями и выполненными на заказ шкафчиками, дверцы которых специально сделаны со щелями, которые позволяют продуктам внутри дышать.
Кладовая
С противоположной стороны находятся обновленные шкафчики для хранения вин и восстановленная мойка. На полу красиво смотрится оригинальный ковер.
Книжные полки в кладовой
Новые книжные полки, которые нашли свое место в кладовой, содержат большую коллекцию поваренных книг, которая постепенно увеличивается.
Старый стол в прихожей
Дизайнеры тесно сотрудничали с владельцами дома в отношении того, как бы тем хотелось, чтобы их существующую мебель сочетали с антикварной мебелью и новыми приобретениями. Они хотели подчеркнуть историческую ценность дома, не нарушая архитектуру, поэтому использовали нейтральные цвета, акцентировали внимание на предметах искусства, артефактах и аксессуарах.
Небольшого размера картина и металлическая урна украсили старинный деревянный стол в прихожей.
Лестница на второй этаж
Благодаря большому окну с перилами, имитирующими балкон, на лестничной клетке очень светло.
Коридор
Чехлы подушек, которые находятся на оригинальной встроенной скамье в коридоре рядом с гостиной, изготовлены из старинных тканей. Скамья, которая расположена слева – это местная находка.
Уголок для чтения в гостиной
Оригинальный книжный шкаф и встроенная скамья стали основными предметами в уголке для чтения в гостиной. В местном антикварном магазине дизайнеры приобрели старинный портрет.
Столовая
Работая со столом, который приобретен семьей уже давно, дизайнеры добавили обитые тканью стулья, старинный ковер и плетеные африканские корзины, чтобы интерьер столовой был оригинальным и интересным.
Веранда
Предыдущий владелец перенес кухню на эту солнечную веранду, которая находится рядом со столовой. Дизайнеры восстановили функциональность веранды, помещения, которое соединяет улицу с домом.
Диванчик и алюминиевый столик, комод и коврик были найдены в местных антикварных магазинах. С улицы на веранду ведут новые французские двери.
Терраса
Терраса – это место, где можно посидеть, отдохнуть и полюбоваться окрестностями, включая речку.
Фрагменты стен из гранита прекрасно сочетаются с пейзажем, который представлен дубами и кизилом.
Оригинальное окно в спальне
Оригинальный буфет и встроенные ящики добавляют интерьеру спальни хозяев очарования. Благодаря расположению дома, у супругов нет необходимости зашторивать окна, поэтому в комнаты проникает максимально дневной свет.
Камин в спальне
Камин в спальне создает уют и манит устроиться в кресле и почитать книгу.
Выход на задний двор
Подвал, который находится под гостиной, выходит на задний двор. Двери, декорированные коваными деталями, остались оригинальными.
Бывшая коптильня
Здание во дворе, которое предыдущим хозяином использовалось как коптильня, теперь превратилось в художественную студию.
Супруги работают над обустройством мастерской для создания текстильных произведений искусства.
Теперь мастерская
В домике вставлены новые окна, установлена большая мойка и газовая плита для сушки изделий. Стены и потолок облицованы дубовыми досками, осталась лишь небольшая полоска оригинальной облицовки на границе между стеной и крышей.
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