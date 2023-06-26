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Мыло и зубная паста для чистоты в доме

Смешайте зубную пасту с самым дешёвым средством для мытья посуды, и у вас получится очень экономная, универсальная чистящая смесь для всего! С минимальными и простыми компонентами — отличный результат: свежесть и сияющая чистота дома.

Мыло и зубная паста для чистоты в доме

В 150 мл самого недорогого жидкого средства для мытья посуды добавьте 1 ст. л. любой зубной пасты.

Мыло и зубная паста для чистоты в доме

В 150 мл тёплой воды растворите 1 ст. л. соды. Влейте к чистящей смеси.

Мыло и зубная паста для чистоты в доме

Перемешайте и перелейте, для удобства, в бутылочку с распылителем.

Мыло и зубная паста для чистоты в доме

Полученным средством можно чистить практически всё: посуду с сильными загрязнениями, жирные и застарелые пятна на плите, в духовке, на кафеле. Также чистящее средство устраняет налёт на смесителях. Кроме того, вы сможете добиться идеальной чистоты подоконника, холодильника, микроволновой печи, вернуть белизну подошве и т. д.!

Мыло и зубная паста для чистоты в доме

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