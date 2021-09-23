Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Если вы решили заняться кузнечным ремеслом (а конкретно — горячей ковкой металла), то вам в обязательном порядке потребуется горн, чтобы нагревать металлические заготовки до требуемой температуры.

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать газовый мини горн быстро и недорого. Идеей поделился автор YouTube канала INNOVATION TIME.

Для изготовления мини горна автор использовал следующие материалы:

стальная круглая труба;

отвод 90 градусов — для трубопровода;

стальная шайба;

фитинги водопроводные;

профильная труба;

шамотный (огнеупорный) кирпич.

Основные этапы работ

Для начала отрезаем кусок стальной круглой трубы, и привариваем к ней отвод на 90 градусов. Сварной шов зачищаем болгаркой.

После этого нам потребуется сделать рассекатель пламени. Для этого автор решил использовать обычную стальную шайбу.

Зажимаем ее в слесарных тисках, и при помощи дремеля (бормашинки) расширяем внутреннее отверстие.

Далее размечаем шайбу, и высверливаем в ней отверстия. Сверлильный станок использовать для этого не обязательно — можно просверлить и обычной электрической дрелью.

Привариваем рассекатель к отводу трубопровода.

Конец трубы необходимо заглушить. Для этого из листового металла вырезаем круг требуемого диаметра, и привариваем.

Отступаем от края трубы 2-3 см, и высверливаем два отверстия. Ввариваем в них водопроводные фитинги с резьбой.

Из профильной трубы изготавливаем две опоры. Привариваем к ним трубу с отводом. Зачищаем сварные швы.

На следующем этапе накручиваем на фитинги шаровые краны (водопроводные), а в них вкручиваем штуцера.

Собранную конструкцию устанавливаем на ровное основание (например, лист металла). В том месте, где будет выходить пламя, из шамотного кирпича сооружаем камеру горения.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать газовый мини горн на скорую руку, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.