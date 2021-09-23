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Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Если вы решили заняться кузнечным ремеслом (а конкретно — горячей ковкой металла), то вам в обязательном порядке потребуется горн, чтобы нагревать металлические заготовки до требуемой температуры. 

В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать газовый мини горн быстро и недорого. Идеей поделился автор YouTube канала INNOVATION TIME.

Для изготовления мини горна автор использовал следующие материалы:

  • стальная круглая труба;
  • отвод 90 градусов — для трубопровода;
  • стальная шайба;
  • фитинги водопроводные;
  • профильная труба;
  • шамотный (огнеупорный) кирпич.

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Основные этапы работ

Для начала отрезаем кусок стальной круглой трубы, и привариваем к ней отвод на 90 градусов. Сварной шов зачищаем болгаркой. 

После этого нам потребуется сделать рассекатель пламени. Для этого автор решил использовать обычную стальную шайбу. 

Зажимаем ее в слесарных тисках, и при помощи дремеля (бормашинки) расширяем внутреннее отверстие. 

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Далее размечаем шайбу, и высверливаем в ней отверстия. Сверлильный станок использовать для этого не обязательно — можно просверлить и обычной электрической дрелью. 

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Привариваем рассекатель к отводу трубопровода. 

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Конец трубы необходимо заглушить. Для этого из листового металла вырезаем круг требуемого диаметра, и привариваем.

 

Отступаем от края трубы 2-3 см, и высверливаем два отверстия. Ввариваем в них водопроводные фитинги с резьбой.

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Из профильной трубы изготавливаем две опоры. Привариваем к ним трубу с отводом. Зачищаем сварные швы. 

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

На следующем этапе накручиваем на фитинги шаровые краны (водопроводные), а в них вкручиваем штуцера. 

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Собранную конструкцию устанавливаем на ровное основание (например, лист металла). В том месте, где будет выходить пламя, из шамотного кирпича сооружаем камеру горения. 

Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Видео по теме

Подробно о том, как сделать газовый мини горн на скорую руку, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание. 

 

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