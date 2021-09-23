Как сделать мини газовый горн на скорую руку

Если вы решили заняться кузнечным ремеслом (а конкретно — горячей ковкой металла), то вам в обязательном порядке потребуется горн, чтобы нагревать металлические заготовки до требуемой температуры.
В сегодняшней статье мы расскажем, как сделать газовый мини горн быстро и недорого. Идеей поделился автор YouTube канала INNOVATION TIME.
Для изготовления мини горна автор использовал следующие материалы:
- стальная круглая труба;
- отвод 90 градусов — для трубопровода;
- стальная шайба;
- фитинги водопроводные;
- профильная труба;
- шамотный (огнеупорный) кирпич.
Основные этапы работ
Для начала отрезаем кусок стальной круглой трубы, и привариваем к ней отвод на 90 градусов. Сварной шов зачищаем болгаркой.
После этого нам потребуется сделать рассекатель пламени. Для этого автор решил использовать обычную стальную шайбу.
Зажимаем ее в слесарных тисках, и при помощи дремеля (бормашинки) расширяем внутреннее отверстие.
Далее размечаем шайбу, и высверливаем в ней отверстия. Сверлильный станок использовать для этого не обязательно — можно просверлить и обычной электрической дрелью.
Привариваем рассекатель к отводу трубопровода.
Конец трубы необходимо заглушить. Для этого из листового металла вырезаем круг требуемого диаметра, и привариваем.
Отступаем от края трубы 2-3 см, и высверливаем два отверстия. Ввариваем в них водопроводные фитинги с резьбой.
Из профильной трубы изготавливаем две опоры. Привариваем к ним трубу с отводом. Зачищаем сварные швы.
На следующем этапе накручиваем на фитинги шаровые краны (водопроводные), а в них вкручиваем штуцера.
Собранную конструкцию устанавливаем на ровное основание (например, лист металла). В том месте, где будет выходить пламя, из шамотного кирпича сооружаем камеру горения.
Видео по теме
Подробно о том, как сделать газовый мини горн на скорую руку, можно посмотреть ниже — в авторском видеоролике. Спасибо за внимание.
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