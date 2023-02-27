Как сегодня выглядят голливудские сердцееды, которые покоряют женщин и в весьма зрелом возрасте

Брюс Уиллис.

Брюсу Уиллису — 65

Папины дочки: пятеро дочерей Брюса Уиллиса на одном фото.

Новая семья Брюса Уиллиса.

Антонио Бандерас.

Антонио Бандерасу - 60

Антонио Бандерас и Мелани Гриффит. / Антонио Бандерас с дочерью Стеллой.

Антонио Бандерас ии Николь Кемпел.

Кевин Костнер.

Кевину Костнеру - 65

Кевин Костнер с первой женой Синди Сильвой. / Кевин Костнер с дочерьми Энни и Лили.

Кевин Костнер с Кристин Баумгартнер и детьми.

Рассел Кроу.

Расселу Кроу - 56

Рассел Кроу и Дэниэль Спенсер. / Рассел Кроу с сыновьями.

Терри Ирвин - вдова известного натуралиста, тележурналиста и телеведущего, «Охотника на крокодилов» Стива Ирвина./ Рассел Кроу и Терри Ирвин.











Ричард Гир.

Ричарду Гиру - 70

Ричард Гир и Кроуфорд./ Ричард Гир и Кэри Лоуэлл.

Ричард Гир и третья супруга актера Алехандра Сильва. / Ричард Гир со старшим сыном Гомером.

Аль Пачино.

Аль Пачино – 80

Аль Пачино со старшей дочерью Джулией./ Аль Пачино с близнецами - Антоном Джеймсом и Оливией Роуз.

74-летний Аль Пачино и аргентинская актриса Люсила Сола. / 79-летний Аль Пачино и израильская актриса Мейталь Дохан.