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Всемогущие пески Дубая

Всего за несколько десятилетий небольшой арабский поселок посреди пустыни на берегу Персидского залива превратился в огромный город. Здесь всё с приставкой «супер», и таких дорогих зданий и небоскребов не возводят нигде в мире.

Но у Дубая есть непростой противник — песок, и побороть его непросто. Песчаные бури удивительным образом преображают местные ландшафты.

Смотрим вместе с фотографом Irenaeus Herок!

Всемогущие пески Дубая

Это крохотный эмират — площадь чуть меньше 4 000 кв. км.

Всемогущие пески Дубая

Возраст остатков древнего мангрового болота, обнаруженного в окрестностях Дубая во время постройки коллекторных сетей, оценивается примерно в 7 000 лет. Примерно 5 000 лет назад береговая линия, отступив внутрь страны, приняла современный вид, при этом территория покрылась песком.

Всемогущие пески Дубая

Первые упоминания о поселении на месте Дубая относятся к 1799 году. В 1833 году клан Аль Мактум, который с тех пор беспрерывно поставляет народу правителей, основал эмират — государство кочевников-бедуинов и рыбаков. Жители пустыни оказались одаренными коммерсантами. Через каких-нибудь 100 лет Дубай уже был самым большим центром торговли в Персидском заливе.

Всемогущие пески Дубая

В 1910 году население города составляло всего около 10 тыс. жителей, рынок, располагавшийся на побережье на стороне Дейры, насчитывал около 350 лавок[4]. В Дубае процветали добыча и экспорт жемчуга вплоть до Великой депрессии 1930-х годов, преодолеть последствия которой препятствовала развивавшаяся в Японии индустрия выращивания жемчуга на фермах.

Всемогущие пески Дубая

Экономический рост здесь пришелся на 1950-е годы.

Всемогущие пески Дубая

Ни на кого не оглядываясь, Дубай сегодня стремится к совершенству во всем – в архитектуре, экономике, социальном секторе.

Всемогущие пески Дубая

Там, где над Персидским заливом застывшей волной поднимается 26-этажный отель «Джумейра-Бич», всего полвека назад мужчины с задубевшей от солнца кожей выходили на своих лодчонках в открытое море — ловить рыбу и нырять за жемчугом. Жаркий ветер заносил в шатры бедуинов мелкий песок, напоминая о том, что вокруг — пустыня…

Всемогущие пески Дубая

Кстати, в каждом эмирате свой цвет песка, а вот в Дубае песок имеет оранжевый отлив.

Всемогущие пески Дубая

Бытует мнение, что всё тут держится на нефти. Действительно, доходы от нефти помогли развитию города на раннем этапе, но запасы нефти в Дубае весьма ограничены и уровень добычи невысок: доходы от нефти составляют всего около 5% всех поступлений. Основу экономики Дубая стали составлять туризм, авиация, недвижимое имущество, финансовые услуги.

Всемогущие пески Дубая

«Дубай» по-арабски когда-то означало «рынок, место встречи», и это точно отражает характер города.

Всемогущие пески Дубая

Корабли пустыни.

Всемогущие пески Дубая

12. Реальная пустыня начинается где-то через 50 км от берега, когда заканчиваются кустарники и начинаются бескрайние пески — на это стоит посмотреть и без фотоаппарата тут не обойтись!

Всемогущие пески Дубая

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Всемогущие пески Дубая

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Всемогущие пески Дубая

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Всемогущие пески Дубая
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Всемогущие пески Дубая

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