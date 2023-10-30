Миф для туристов или правда, что легендарные туннели Раджастана были построены древней кастой воинов

Одна из самых загадочных достопримечательностей в мире находится в индийском штате Раджастан. Сложная сеть туннелей была построена раджпутами, кастой индуистских воинов, правившей данным регионом с 8 по 18 век. Изначально их использовали для защиты и побега при осаде города. Только вот некоторые историки сомневаются в правдивости утверждения о древнем возрасте этих туннелей. Они считают, что это относительно современная постройка с целью привлечения туристов. Подробнее об истории возникновения этих туннелей, а также о противоречиях, стоящих за ними — далее в обзоре.
Древняя каста воинов, или кто такие раджпуты
Раджпуты были представителями древней легендарной касты воинов.
Раджпуты — легендарная каста индуистских воинов, происходящая из северо-западного региона Индии. Они были известны своей воинской доблестью и подлинно рыцарскими кодексом поведения. Богатая событиями история раджпутов восходит к 8 веку. Бесстрашные воины защищали царей и территории от вражеских захватчиков. Они обладали необыкновенной храбростью и потрясающими боевыми навыками. Это были не просто солдаты, у них был свой кодекс чести. Жёсткий свод воистину рыцарских правил подчёркивал свойственные воинской касте верность идеалам, доблесть и защиту слабых.
У раджпутов был собственный кодекс чести.
В Средневековье раджпуты основали несколько независимых друг от друга государств. Эти царства всё время враждовали между собой и постоянно конкурировали. Позже добавилось противостояние сначала с могущественной Империей Великих Моголов, а потом с владычеством Великобритании. Элита общества раджпутов всегда покровительствовала искусствам. В Раджастане есть множество великолепнейших памятников архитектуры: прекрасных дворцов, фортов и храмов. Всё это наследие раджпутов. В индуистском обществе они считаются высшей кастой. Хотя на самом деле все они обладают разным статусом — от царских кровей до простых крестьян. По сей день раджпуты свято хранят все свои традиции, соблюдают обычаи и ритуалы.
Иллюстрация из анонимного португальского кодекса XVI века, который сейчас находится в Biblioteca Casanatense в Риме. На нём изображены раджпуты из султаната Гуджарат на северо-западе Индии.
Инженерный шедевр древности
Невероятные подземные туннели Раджастана, вероятно, были построены примерно в 8 веке нашей эры, когда раджпуты завоевали эти территории. Цель этих туннелей состояла в том, чтобы можно было спрятаться там от врагов, в случае нападения. Также там хранили различные припасы. Все подземные ходы были связаны друг с другом и соединяли между собой все здания в городе. В подземелье была сложная система вентиляции, там одновременно могли укрыться несколько тысяч людей, весь город. Там было множество секретных комнат и ходов. Незнающий человек мог безнадёжно заблудиться.
Система подземных туннелей настолько сложная, что там можно заблудиться.
Внутри туннели Раджастана представляют сбой подлинное инженерное чудо. Кроме того их стены украшает замысловатая резьба с роскошными узорами геометрических форм, а помещения — прекрасные скульптуры. Арочные входы, залы с колоннами и ступенчатые колодцы представляют собой невероятное архитектурное разнообразие. Инженерные методы строительства этих подземелий тщательно изучают историки и архитекторы. Раджпутские строители уделяли огромное внимание прочности фундамента, чтобы он мог выдержать перепады температур и воздействие различных природных явлений. Кроме этого, спроектированы туннели таким образом, чтобы был доступ к чистой воде и свежему воздуху.
Внутри туннеля форта Амбер.
Многие туннели были построены в форме «ступенчатых колодцев». Эти подземные сооружения были предназначены для беспрепятственного доступа к воде даже в сезоны засухи. Колодцы были настолько глубокими, что занимали несколько этажей. В этих помещениях также проводили религиозные церемонии и ритуалы.
Внутри всё было приспособлено для выживания и проведения всех религиозных ритуалов.
Самым знаменитым ступенчатым колодцем в Раджастане является Чанд Баори. Он считается специалистами одним из самых больших и красивых ступенчатых колодцев в Индии. Кроме этого, он ещё и один из самых древних. Историки считают, что Чанд Баори когда-то был посвящён индуистскому богу воды Варуне, которому здесь поклонялись во время религиозных церемоний.
Чанд Баори, потрясающий ступенчатый колодец Раджастана.
Правда или миф, древняя архитектура или ловушка для наивных туристов?
Вместе со всеми этими сведениями, существует и определённая теория заговора. Некоторые историки всерьёз считают, что туннели Раджастана на самом деле не создавались в 8 веке раджпутами. Они говорят, что их возвели в 20 веке с целью привлечения в регион туристов. Такие эксперты утверждают, что существует весьма мало письменных свидетельств, которые подтверждали бы древнее происхождение этих подземелий. Туннели не упоминаются в исторических текстах или отчётах. Кроме всего прочего, в те давние времена строительство таких сооружений было крайне маловероятным, учитывая геологические условия региона и доступные тогда технологии.
Некоторые историки сомневаются в истинности древнего происхожения этих туннелей.
В разное время поступали сообщения о том, что некоторые туннели были специально созданы для туристов. Подобные сведения только подливают масла в огонь. В результате споры о происхождении подземных туннелей Раджастана ведутся по сей день и конца им не видно. С другой стороны, туннели представляют собой воистину инженерно-архитектурное чудо и посетить их в любом случае стоит. Вне зависимости от того, верите ли вы, что их построили раджпуты, или нет.
Посетить достопримечательность в любом случае стоит.
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