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Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

При работе в мастерской (или гараже) нередко возникает необходимость сделать круглые отверстия в разных материалах: тонколистовом металле, коже, резине и т.д. С этой задачей справится самодельный пробойник. 

Эти приспособления бывают нескольких видов:

  • пневматические;
  • гидравлические;
  • механические. 

Механический пробойник — самые слабые среди перечисленных. Однако для большинства работ будет достаточно и его. 

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

Также различают настольные, стационарные и ручные устройства.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить механический пробойник настольного типа. Данной идеей с нами поделился автор YouTube канала Mr Novruz.

Основные этапы работ

Самодельная конструкция состоит из нескольких частей:

  1. основание;
  2. вертикальная стойка;
  3. пробойник.

В качестве основания самоделки можно использовать кусок швеллера или пластину из толстого листового металла. 

После этого необходимо изготовить механизм, который будет приводить пробойник в движение.

Пошаговый процесс его сборки можно посмотреть в видеоролике в конце статьи. Мы же покажем основные моменты (смотрите фото ниже).

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

В качестве ходового винта автор использовал кусок винта от слесарных тисков и кусок резьбовой шпильки — их надо будет сварить вместе соосно друг другу.

 

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

После этого останется только изготовить вертикальную стойку. К ее нижней части надо приварить пластину с направляющей втулкой для пробойника. 

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

Красим все элементы конструкции (кроме ходового винта) и приступаем к сборке приспособления. Самоделка готова! Теперь можно испытать ее в работе. Этот процесс вы также можете посмотреть на видео. 

Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления настольного механического пробойника отверстий вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание. 

 

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