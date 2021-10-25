Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

При работе в мастерской (или гараже) нередко возникает необходимость сделать круглые отверстия в разных материалах: тонколистовом металле, коже, резине и т.д. С этой задачей справится самодельный пробойник.

Эти приспособления бывают нескольких видов:

пневматические;

гидравлические;

механические.

Механический пробойник — самые слабые среди перечисленных. Однако для большинства работ будет достаточно и его.

Также различают настольные, стационарные и ручные устройства.

В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить механический пробойник настольного типа. Данной идеей с нами поделился автор YouTube канала Mr Novruz.

Основные этапы работ

Самодельная конструкция состоит из нескольких частей:

основание; вертикальная стойка; пробойник.

В качестве основания самоделки можно использовать кусок швеллера или пластину из толстого листового металла.

После этого необходимо изготовить механизм, который будет приводить пробойник в движение.

Пошаговый процесс его сборки можно посмотреть в видеоролике в конце статьи. Мы же покажем основные моменты (смотрите фото ниже).

В качестве ходового винта автор использовал кусок винта от слесарных тисков и кусок резьбовой шпильки — их надо будет сварить вместе соосно друг другу.

После этого останется только изготовить вертикальную стойку. К ее нижней части надо приварить пластину с направляющей втулкой для пробойника.

Красим все элементы конструкции (кроме ходового винта) и приступаем к сборке приспособления. Самоделка готова! Теперь можно испытать ее в работе. Этот процесс вы также можете посмотреть на видео.

Видео по теме

Пошаговый процесс изготовления настольного механического пробойника отверстий вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.