Пробойник круглых отверстий: для работы с тонким металлом и другими материалами

При работе в мастерской (или гараже) нередко возникает необходимость сделать круглые отверстия в разных материалах: тонколистовом металле, коже, резине и т.д. С этой задачей справится самодельный пробойник.
Эти приспособления бывают нескольких видов:
- пневматические;
- гидравлические;
- механические.
Механический пробойник — самые слабые среди перечисленных. Однако для большинства работ будет достаточно и его.
Также различают настольные, стационарные и ручные устройства.
В сегодняшней статье мы расскажем, как изготовить механический пробойник настольного типа. Данной идеей с нами поделился автор YouTube канала Mr Novruz.
Основные этапы работ
Самодельная конструкция состоит из нескольких частей:
- основание;
- вертикальная стойка;
- пробойник.
В качестве основания самоделки можно использовать кусок швеллера или пластину из толстого листового металла.
После этого необходимо изготовить механизм, который будет приводить пробойник в движение.
Пошаговый процесс его сборки можно посмотреть в видеоролике в конце статьи. Мы же покажем основные моменты (смотрите фото ниже).
В качестве ходового винта автор использовал кусок винта от слесарных тисков и кусок резьбовой шпильки — их надо будет сварить вместе соосно друг другу.
После этого останется только изготовить вертикальную стойку. К ее нижней части надо приварить пластину с направляющей втулкой для пробойника.
Красим все элементы конструкции (кроме ходового винта) и приступаем к сборке приспособления. Самоделка готова! Теперь можно испытать ее в работе. Этот процесс вы также можете посмотреть на видео.
Видео по теме
Пошаговый процесс изготовления настольного механического пробойника отверстий вы можете посмотреть в авторском видеоролике ниже. Спасибо за внимание.
Свежие комментарии