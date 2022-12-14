Каким был Иран 40 лет назад

Эти фото не фейк и не фотошоп. Здесь обложки иранского журнала Sepid o Siah за 1974-1977 годы, юмористического Tofigh Magazine и страницы с обольстительными иранскими девушками на фоне знаменитых персидских достопримечательностей из журнала Vogue, который вышел в декабре 1969 года.







Никаких хиджабов, платков и стеснения в глазах. Фотографии Генри Кларка, сделанные для журнала Vogue в Исфахане, Ширазе и Персеполисе в 1969 году.























































Обложка журнала Vogue, 1969 год.







А это обложки иранского журнала Sepid o Siah, разные номера с 1974 по 1977 год. Если присмотреться, некоторые фото достаточно откровенны. Мыслимо ли такое в наши дни в исламской республике?















































А потом была исламская революция 1979 года. Шах Мохаммед Реза, который все послевоенные годы активно проводил политику вестернизации и деисламизации страны, в результате народных волнений был вынужден покинуть Иран, и к власти пришел предводитель революции, новый лидер страны аятолла Хомейни. В апреле 1979 года по результатам референдума Иран стал исламской республикой. Сегодня за такие картинки в Иране мне было бы очень плохо.







Сейчас здесь вот так. Манекены около бутика модной женской одежды.



Не знаю, лучше иранцам стало или хуже. Местные жители по-разному воспринимают сегодняшнюю реальность. Ну и понятно, даже если кто относится к ней негативно, то лишний раз рассказывать об этом опасается — можно быть повешенным на кране.



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