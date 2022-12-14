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Каким был Иран 40 лет назад

Эти фото не фейк и не фотошоп. Здесь обложки иранского журнала Sepid o Siah за 1974-1977 годы, юмористического Tofigh Magazine и страницы с обольстительными иранскими девушками на фоне знаменитых персидских достопримечательностей из журнала Vogue, который вышел в декабре 1969 года.

Каким был Иран 40 лет назад

Никаких хиджабов, платков и стеснения в глазах. Фотографии Генри Кларка, сделанные для журнала Vogue в Исфахане, Ширазе и Персеполисе в 1969 году.

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Обложка журнала Vogue, 1969 год.

Каким был Иран 40 лет назад

А это обложки иранского журнала Sepid o Siah, разные номера с 1974 по 1977 год. Если присмотреться, некоторые фото достаточно откровенны. Мыслимо ли такое в наши дни в исламской республике?

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

Каким был Иран 40 лет назад

А потом была исламская революция 1979 года. Шах Мохаммед Реза, который все послевоенные годы активно проводил политику вестернизации и деисламизации страны, в результате народных волнений был вынужден покинуть Иран, и к власти пришел предводитель революции, новый лидер страны аятолла Хомейни. В апреле 1979 года по результатам референдума Иран стал исламской республикой. Сегодня за такие картинки в Иране мне было бы очень плохо.

Каким был Иран 40 лет назад

Сейчас здесь вот так. Манекены около бутика модной женской одежды.

Не знаю, лучше иранцам стало или хуже. Местные жители по-разному воспринимают сегодняшнюю реальность. Ну и понятно, даже если кто относится к ней негативно, то лишний раз рассказывать об этом опасается — можно быть повешенным на кране.

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