10 правил здорового образа жизни, которые на самом деле опасны для людей

Современный человек стремится быть здоровым. Здоровое питание, шагомеры, бутилированная вода и регулярное посещение бассейна – сегодня всё это очень можно.

И мало кто знает о том, что многие из таких популярных сегодня в деле оздоровления вещей могут нанести серьёзный вред здоровью.

Итак, чего же стоит опасаться.

1. Дезинфицирующее средство для рук

Осторожно: дезинфицирующее средство для рук.

В последнее время во множестве больниц и школ применяют дезинфицирующее средство для рук. При этом, люди даже не знают об опасности использования этого продукта. Во первых, оно создает морщины на руках, поскольку пересушивает кожу. Также это средство содержит химические вещества (помимо обычного спирта), которые могут быть очень вредными при частом использовании. А, что самое главное, использование подобных продуктов создает более устойчивые бактерии и вирусы.

2. Антибиотики

Осторожно: антибиотики.

Так же, как и в случае с дезинфицирующим средством для рук, частое использование антибиотиков помогает создавать устойчивые к лекарствам бактерии. Вскоре эти препараты будут бесполезны для людей с бактериальными инфекциями. В случае простуды просто нужно побольше отдыхать и принимать большое количество жидкости.

Другим неблагоприятным эффектом антибиотиков, таких как рифампин, является риск беременности. Многие женщины знают, что их противозачаточные таблетки бесполезны при приеме определенных антибиотиков. Тем не менее, есть некоторые люди, которые не знают этого факта и рискуют нежелательной беременностью при приеме лекарств.

3. Фильтрованная и бутилированная вода

Осторожно: фильтрованная и бутилированная вода.

Пятьдесят лет назад люди были бы поражены концепцией зарабатывания денег продажей обычной воды в бутылках. Вероятно, они отказались бы пить воду по столь возмутительным ценам. Но теперь все привыкли платить кучу денег ни за что, и даже более того — за то, что вредно. Компании, занимающиеся выпуском и продажей бутилированной воды, не хотят, чтобы люди знали, что при очищении воды они отфильтровывают полезные для здоровья минералы, содержащиеся в ней. А, что самое главное, к питьевой воде в городах добавляется фторид, вредный для здоровья зубов.

4. Болеутоляющие средства

Осторожно: болеутоляющие средства.

Многие люди принимают лекарства, чтобы чувствовать себя лучше. Фактически, фармацевтические компании являются одной из ведущих отраслей в развитых странах. Неудивительно, что врачи предпочитают назначать лекарства вместо того, чтобы их пациенты выбирали более гомеопатические методы решения своих проблем. Для врачей это проще и может быть более прибыльным, если они получат «откаты» от фармацевтических компаний.

Это неизвестно многим, но большое количество пожилых пациентов пристрастились к болеутоляющим средствам, назначенным им врачами. Кроме того, длительное использование ряда лекарств, таких как кодеин, может изменить химию мозга. В некоторых случаях эти изменения могут быть необратимыми и даже вызвать начало слабоумия.

5. Бенадрил (Димедрол)

Осторожно: Бенадрил (Димедрол).

Бенадрил/Димедрол (дифенгидрамин) - это лекарство, отпускаемое без рецепта, которое, по-видимому, не имеет побочных эффектов, если принимать его соответствующим образом. Однако недавно появились тревожные новости об этом часто используемом лекарстве. Хотя бенадрил помогает при аллергических реакциях, его длительное использование может привести к значительно более высокому риску развития болезни Альцгеймера в более поздней жизни.

6. Простуда после похода к врачу

Осторожно: простуда.

Ни в коем случае не следует избегать обращения к врачу, если со здоровьем действительно серьезные проблемы. Но сначала нужно рассмотреть последствия этого. Медицинские учреждения буквально кишат вирусами, ведь именно в них приходят все заболевшие. Хотя работники здравоохранения и проявляют старательность в отношении дезинфекции, вероятность заразиться, войдя в кабинет врача, чрезвычайно высока.

7. Рыба

Осторожно: рыба.

В последние годы распространилось увлечение здоровой едой, и многие люди едят определенные продукты только потому, что им говорят, что это «здоровая» еда. Переход от красного мяса к альтернативным источникам белка довольно популярен. В качестве лучших источников белка рекомендуются цыпленок и рыба. Однако, употребление некоторых видов рыбы часто может привести к очень негативным последствиям для здоровья. К примеру, некоторые виды рыбы содержат ртуть.

8. Маргарин

Осторожно: маргарин.

Масло - злейший враг при похудении. В начале увлечения здоровым питанием был изобретен маргарин. Предполагалось, что это здоровая, обезжиренная альтернатива маслу. Вскоре маргарин появился на полке любого продуктового магазина. Многие ели этот продукт в течение многих лет. Несмотря на недавние выводы о вреде, который наносит маргарин, он все еще встречается в тысячах холодильников по всему миру. Тем не менее, масло не содержит транс-жиры, подобно маргарину.

9. «Без глютена»

Осторожно: «Без глютена».

Самое недавнее увлечение продуктами питания – питание продуктами, не содержащими глютена. Понятно, что люди с настоящей аллергией на клейковину должны покупать продукты, которые не содержат его. Но что же относительно остальных. Многие считают, что продукты без глютена означает здоровое питание, но просто тот факт, что печенье не содержит клейковины, вовсе не значит, что оно полезное. Оно по-прежнему содержит сахар и масло, что делает его просто бесполезными лишними калориями.

10. Плавание в бассейне

Осторожно: плавание в бассейне.

Да, упражнения чрезвычайно полезны для здоровья. Многие врачи рекомендуют плавать в качестве очень хорошей альтернативы для людей с болью в суставах. Однако тяжелые упражнения в бассейнах крайне не рекомендуются, поскольку могут вызвать чрезмерную нагрузку на сердце, а также колебания температуры тела. Даже Майкл Фелпс проводил в бассейне всего часть времени при ежедневных тренировках, чтобы подготовиться к Олимпиаде.