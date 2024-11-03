Знаменитые опечатки в истории

С дореволюционных времен до наших дней за досадную опечатку в прессе иногда платили карьерой, а то и жизнью. Мы собрали самые прославленные опечатки, которые наглядно демонстрируют, как одна пропущенная буква может стать роковой, а издания с такой ошибкой превращаются в коллекционные раритеты.











«Библия прелюбодеев»

Как императрица в Финляндии отдохнула

Коронация по-одесски

Смерть за букву

«Правда» никогда не ошибается!

Продажная женщина… вернее, ферма!

Биология для самых маленьких

Рецепт расистких макарон за 20 тысяч

Вот это выдержка: продержался 100 тысяч километров!

Оборты на орбите