7 секретов, как сделать, чтобы еда не прилипала к сковороде

Если к вашей сковороде ничего не прилипает, значит вы не готовите.

С такой проблемой сталкиваются и обычные люди, и даже шеф-повара. Любой продукт способен прилипнуть и подгореть, поэтому корить себя за криворукость не стоит.

Мы подскажем, как избежать оплошности и приготовить вкусное блюдо.

Почему прилипает еда

Пригоревшая еда - нормальное явление, но можно обойтись и без этого

Вся наша жизнь состоит из химических процессов, в том числе и приготовление пищи. Во время жарки молекулы, располагающиеся на поверхности еды и сковороды, взаимодействуют между собой. Это естественный процесс, на который никак не влияют кулинарные способности или качество пищи. Нужно просто принять как должное, что еда может приставать. Однако есть и особенность - овощи прилипают намного реже, чем мясо и рыба.

Какую сковороду использовать

Лучше всего жарить еду на антипригарной сковороде, которая препятствует прилипанию пищи

Оптимальный вариант на все случаи жизни - сковорода с антипригарным покрытием. Специальный слой препятствует подгоранию пищи во время жарки, в результате чего блюда получаются более сочными и вкусными. Бытует мнение, что такую сковороду не нужно смазывать маслом. На самом деле не помешает добавить несколько капель продукта для вкуса, а вот разогревать его до максимальной температуры не нужно.

Если вы пользуетесь чугунной сковородой, к ней нужен другой подход. Обязательно смазывайте поверхность растительным маслом и хорошенько его прокаливайте. Продукт заполнит все поры в материале и образует защитную пленку, которая будет препятствовать подгоранию еды.

Стальная посуда - самая сложная в использовании. Металлическая поверхность прогревается быстро, но неравномерно. Хоть смазывай маслом, хоть не смазывай, продукты все равно пригорят.

Как избежать прилипания пищи

В идеале еда должна легко отходить от поверхности сковороды

Существует несколько секретов, которые помогут избежать неприятного пригорания.

1. Соль

Не забудьте, что вы уже посолили сковороду, чтобы не переборщить с приправой

К алюминиевой сковороде практически всегда прилипает еда. Дело в том, что материал - пористый. Продукты забиваются в мельчайшие пустоты и пригорают к поверхности. Чтобы избежать недоразумения, налейте в сковороду растительное масло и присыпьте солью. Главное - не забыть, что продукты уже подсолены, и не переборщить с приправой.

2. Яблочный уксус

Уксус заполняет пористую поверхность, образуя защитную пленку

Чтобы еда не пригорала на пористых материалах, перед приготовлением нужно «запечатать» поверхность. Еще один продукт, который справится с этой задачей, - яблочный уксус. Налейте немного средства на раскаленную сковороду и дождитесь, пока жидкость полностью испарится. Далее добавьте масло и приступайте к обжариванию пищи.

3. Сливочное масло

Отрежьте кусочек размером с чайную ложку и смажьте поверхность

Маслянистые продукты заполняют поры и облегчают процесс жарки. В качестве аналога растительного масла можно использовать сливочное. Отрежьте кусочек размером с чайную ложку и смажьте им сковороду. Хорошо раскалите поверхность, а затем выкладывайте продукты.

4.«Нет» металлическим лопаткам

Замените металлическую лопатку на деревянную или силиконовую

Нарушение целостности антипригарного покрытия чревато прилипанием пищи. Во время приготовления используйте деревянные, пластиковые или силиконовые лопатки, поскольку металлические могут оставить микроцарапины. Также не рекомендуем есть прямо из сковороды, пользуясь при этом ножом и вилкой. Так вы рискуете испортить защитный слой.

5. Правильный уход

Лайфхак с чисткой подходит также для алюминиевых и чугунных изделий

Посуда с антипригарным покрытием требует бережного ухода. Ни в коем случае не трите сковороду металлической губкой. Если по каким-то причинам пища пригорела, наполните емкость для жарки теплой водой и добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды. Поставьте сковороду на плиту и кипятите воду 10-15 минут. Загрязнения отойдут сами собой. Останется лишь охладить сковороду и протереть губкой.

6. Нюансы жарки

Промокните продукты бумажной салфеткой, чтобы стереть излишки влаги

Обжаривайте продукты небольшими порциями. Да, готовка растянется на дольше, зато блюдо получится нежным и с аппетитной корочкой. Также перед приготовлением рекомендуем промакивать продукты бумажными салфетками. Вы уберете излишки влаги, которая при жарке вызывает шкворчание.

7. Пергаментная бумага

Пергаментом можно застелить чугунную или алюминиевую сковороду

На случай, если ни один из способов не решил проблему, воспользуйтесь пергаментом. Вырежьте из бумаги круг по размеру посуды и застелите им сковороду. Сверху залейте пергамент маслом, разогрейте поверхность и выкладывайте продукты для обжарки.

Если кусочки начинают прилипать, переверните их на другую сторону

Если в процессе готовки еда все же прилипла, не паникуйте. Вполне вероятно, что по мере приготовления пища будет подрумяниваться и отлипать. Например, кусочки мяса часто прилипают в начале, но поджариваются и отстают от поверхности. Также при первых намеках на прилипание можно немного потрясти сковороду за ручку или подвигать продукты лопаточкой.

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