Пауки, красота которых поможет вам победить арахнофобию

Многие люди в той или иной мере страдают от арахнофобии – боязни пауков. Ученые стараются понять, что вызывает этот страх.



Некоторые исследователи считают, что так проявляется эволюционный инстинкт выживания. В Африке сотни тысяч лет назад наши предки жили бок обок с ядовитыми пауками, чьи укусы, пусть даже не всегда смертельные, могли свалить с ног здорового человека и вывести его из строя на несколько дней или недель.



Другие ученые говорят, что арахнофобия возникает из-за полученной в детстве эмоциональной травмы, которая могла быть вызвана укусом паука, или же страх передается детям от их родителей, братьев и сестер.



К счастью, от арахнофобии можно избавиться. Одно исследование показало, что воздействие на подсознание с помощью фотографий пауков может уменьшить опасения людей.



Возможно, не помешало бы также оценить удивительную красоту этих существ, которых вы можете увидеть в этой фотогалерее.



Антильский розоволапый птицеед. Как можно понять из названия, этот паук меняет цвет по мере взросления. Появившийся на свет паучок окрашен в чёрно-синий цвет с белыми полосками на брюшке. Паук растёт, и с возрастом меняется его окрас от синего к красному. И, наконец, взрослый паук приобретает зелёно-чёрный цвет с металлическим отливом.









На этой фотографии вы видите еще совсем юного паучка.



Сплющенное тело паука-охотника (Holconia immanis) позволяет ему, скрываться под корой деревьев.







На этой фотографии южная чёрная вдова висит на своей паутине в зоопарке Одубон в Новом Орлеане, штат Луизиана. До широкого внедрения водопровода и до появления ванн и туалетов в доме, черные вдовы часто устраивали свои гнезда в надворных постройках, например, уборных – так что многие люди страдали от укусов в оголенные чувствительные места.







Этот мексиканский огненноногий паук-птицеед защищается, счесывая ножками волоски со своего брюшка, которые действуют как раздражитель для потенциальных хищников. Волоски раздражают слизистую глаз, носа и ротовой полости животных, которые осмелились напасть на этого красавца.







Этот паук-волк был признан официальным пауком штата Южная Каролина в 2000 году. Паук получил свое название потому, что он бежит за своей добычей вместо того, чтобы ловить ее с помощью паутины. Проворные охотники, они полагаются на хорошее зрение во время охоты в ночное время.







Этот розоволапый тарантул (Авикулярия обыкновенная) был сфотографирован в зоопарке Форт-Уорт в Техасе. У молодых особей розовые тельца и темные лапки, но у взрослых пауков все наоборот – темные тела и розовые лапы.







Укус коричневого паука-отшельника (Loxosceles Reclusa) очень опасен. Его яд способен вызвать некроз (омертвление тканей) на месте укуса.







Пауки-сенокосцы (вид Leiobunum) более широко известны под названием долгоножки. Они на самом деле не пауки, а один из видов паукообразных насекомых. Этот был сфотографирован в зоопарке Далласа в Техасе.







На этой фотографии еще один вид паука-волка (Hogna osceola). Ночью в темноте вы можете заметить, как светятся глаза этого охотника, которые обладают высокой отражающей способностью.







Ложные пауки-черные вдовы (Steatoda Grossa) очень похожи на настоящих, но у них нет характерного красного узора в виде песочных часов на нижней части брюшка.







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





