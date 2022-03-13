«C драконами да змеями …»: Увлекательная история первого в России чайного магазина

«Китайская шкатулка» российских чайных королей, «с драконами да змеями …»
Настоящим украшением Мясницкой улицы стало необычное причудливое здание, напоминающее китайскую пагоду. Здесь находится знаменитый и самый любимый москвичами чайный магазин, не меняющий своего профиля уже более ста лет. До революции это одно из красивейших и роскошных зданий Европы принадлежало Сергею Васильевичу Перлову, представителю «чайных королей» Перловых. Именно их стараниями и трудами чай на Руси стал привычным, любимым и доступным для всех напитком.
Каких только пословиц и поговорок не сложил русский народ о нем - «Выпей чайку — забудешь тоску», «Чай не пить - так на свете не жить», «Чаем на Руси еще никто не подавился», «С чем будете чай пить: с ложечкой или с сахаром?», «За чаем не скучаем - по семь чашек выпиваем».
Константин Коровин «За чайным столом», 1888 год
В 18 веке чай уже завозили в Россию из Китая, но стоил он очень дорого и считался напитком знати. А в 1787 году купец Алексей Перлов решил заняться довольно рискованным на ту пору бизнесом – торговлей чаем, хотя тогда еще было непонятно, будет ли пользоваться спросом этот дорогой заморский напиток, который большинство простых людей еще даже не пробовало.
Стараясь снизить цену на свою продукцию, Перлов решил обойтись без посредников, которые доставляли чай сухопутными караванами через Кяхтинский тракт, и стал напрямую закупать его у китайских торговцев, открыв в далеком Забайкалье свою закупочную контору. И торговать он стал в розницу, расфасовывая чай по маленьким пакетикам, стараясь держать цену ниже, чем у конкурентов.
Чайный путь из Китая в Россию
И торговля пошла. Чай стал необыкновенно популярным напитком сначала среди городских жителей, а потом и во всей России.
Как писал В.Г. Белинский, ”русский народ не мог жить без чая и пил его по пять раз в день дома и пять раз в трактирах”.
Николай Богданов-Бельский . Новые хозяева. (1913 г.)
Василий Перлов
Василий Алексеевич Перлов
Особое предпринимательское чутье и деловая хватка были присущи сыну Алексея Перлова, Василию, который, создав свою фирму «В. Перлов с сыновьями», привел ее к процветанию. В магазинах этой фирмы очень строго следили за качеством товара, и чай здесь был разделен по сортам. Кроме того, купить его можно было в любом количестве, даже самом ничтожном, это было сделано для того, чтобы покупатели с любым кошельком могли отведать дорогой чай.
Качество их чая во многом было обусловлено тем, что чай по-прежнему доставлялся в основном сухопутным путем, при этом чайный лист сохранял все свои ароматические и вкусовые свойства. Вскоре Перловы владели уже 88 магазинами не только на территории России, но и в нескольких европейских столицах, составляя серьезную конкуренцию голландским и английским торговым фирмам. Значительно расширился к этому времени и круг их поставщиков.
В 1887 году династия Перловых отметила свое столетие. Император Александр III пожаловал им дворянские титулы, а фирме - звание «поставщик императорского двора».
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В таких баночках продавали чай Перловы
Сергей Перлов
Сергей Васильевич Перлов с женой Анной Яковлевной Перловой
Когда Василий Перлов умер, его наследство поделили между собой два его сына. Семейная фирма отошла Семену, а младшему сыну Сергею достался особняк на Мясницкой. Отстроив его фактически заново и превратив в чайную фабрику, он организовал свою фирму по торговле чаем, «Сергей Васильевич Перлов и Ко».
Реклама фирмы «Сергей Васильевич Перлов и Ко»
Реклама фирмы «Сергей Васильевич Перлов и Ко»
Теперь фирмы двух братьев Перловых конкурировали между собой, но все же были ориентированы на разные сегменты рынка. Если старший брат делал ставку на массового непритязательного покупателя, то младший – на состоятельных купцов и аристократов.
Сергей Васильевич, с присущей ему деловой хваткой, успешно развивал свою новую фирму, расширяя рынки сбыта и увеличивая количество магазинов.
Гость из Поднебесной
В 1896 году в Москве полным ходом шла подготовка к коронации Николая II. Среди многочисленных гостей ожидался и важный гость из Китая, на которого чайные торговцы возлагали особые надежды. Каждый из них стремился пригласить его в свой дом и постараться договориться о поставках чая на выгодных условиях. Готовились к его приезду и Перловы.
Особенно старался Сергей Васильевич, решивший удивить гостя внешним видом своего дома, отделав его в любимом им китайском стиле. Воплощением в жизнь идей Перлова занялся архитектор Карл Гиппиус, который прекрасно справился с задачей. Чайный дом, ранее выполненный в стиле позднего ренессанса, теперь стал похож на китайскую «пагоду». Так появилось это московское чудо на Мясницкой с обилием колоритных китайских национальных элементов в виде дракончиков и змеек, фонариков и зонтиков…
Фасад чайного дома на Мясницкой, старое фото
Интерьер чайного дома на Мясницкой, старое фото
Чайный дом на Мясницкой в наши дни
И хотя китайский гость не заехал к Сергею Васильевичу, а решил остановиться на Мещанской, у главы фирмы «В.Перлов с сыновьями», тем не менее, с тех пор этот необычный дом стал самой лучшей рекламой чайной фирмы Сергея Перлова. Его яркий многоцветный фасад и роскошные интерьеры привлекают множество посетителей. Пережив и конкурентов, и революцию, этот дом так и остался у москвичей самым любимым чайным магазином.
Даже после революции чайный магазин в этом доме остался, однако к 1990 году его существование оказалось под угрозой, здание срочно нуждалось в капитальном ремонте.
Правнучка Перловых Жанна Юрьевна Киртбая
По инициативе правнучки Сергея Перлова, Жанны Юрьевны Киртбая, была проведена колоссальная работа по восстановлению первоначального облика дома, и с 2002 года он вновь предстал перед москвичами во всей своей удивительной красе. Аналогов этому самобытному дому нет даже в Китае.
Чайный дом на Мясницкой
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