Путешествие в нору лангуста

Нырнув в прозрачную воду под ярким азиатским солнцем, я вдруг в одну минуту оказалась в загадочном царстве. Погружаюсь обычно без трубки, так что в первую секунду интуитивно отпрянув, я сказала в воду пару ласковых.



В пробивающемся солнце сотни усов ощетинились на меня из нор, как раз в том месте, куда я протянула руку, думая схватится за риф.







Лангусты. Очень похожи на омаров, только без клешней. Называют их угрюмыми и не общительными.

Несмотря на прочный хитиновый панцирь, колючие выросты на голове и груди, 10 колючих лап, эти ребята практически беззащитны и вынуждены вести уединенный образ жизни, прячась среди скал, под камнями, среди коралловых рифов и подводных растений.











По соседству с нами есть полуприродные бассейны. Их владелец отгородил часть рифа подпорной стеной.







Стена с техническими отверстиями, так что вода в заводях проточная.







В бассейне живут сотни лангустов, губки, рыбки, ракушки, кораллы, крабы. Такая собственная экосистема.

Корм подкидывается по утрам. Обычно, это просто рубленная мелкая рыбеха, скупленная у рыбаков.

Все продают в собственном кафе, ну и сами едят. Голодный – пошел- нырнул…















Вот и хозяин







А это – еще один хозяин рифа. Таких огромных два – их не ловят.











Кстати, лангуст может вырасти до 50 сантиметров.

И до сих пор науке не известно, сколько точно они могут прожить. Может, удастся узнать по этому красавцу. Здесь он живет уже 5 лет. Кстати, это возраст, когда они могут начать размножаться.А к усам руки так и тянутся. Но поймать их так невозможно. Ус может вырваться, а ракообразный если не успел убежать, то упрется всеми десятью лапами в норе так, что не вытащить.Скажу честно, я одного за ус взяла. Сила рывка такая, что думаю можно в подводном царстве их запрягать как лошадей, Одна беда. Ходят они нормально , а вот плавают они хвостом вперед;)Читая про лангустов, наткнулась на интересный способ ловки в естественной среде.Напоминает охоту на норных зверей с таксой, только роль собаки исполняет осьминог, который – природный враг ракообразных, и потому лангуст всеми способами избегает встречи с ним. Дрессировке осьминог не поддается, так что для успешной охоты вполне достаточно поймать осьминога и показать его лангусту или же, прицепив спрута с помощью крючка на веревку, пустить его в убежище рака. Как правило, лангуст незамедлительно выскакивает наружу и попадает в руки ловца, если, конечно, последний успеет, так как бегство лангуста всегда бывает стремительным.Читая это, я так и представила, как сначала надо поймать и не изувечить осьминога.Вот такого например, как мы встретили в Доминикане.Потом, он начнет атаковать тебя самого, наматываться на руку и душить… А ты его в этот момент на лангуста натравливаешь… И все это под водой. Думаю, на такой охоте пострадавшим будет явно не лангуст и не осьминог;)Но мы не охотимся, рассматриваем… Погнавшись за большим, попали в царство раковин. Съедобных, кстати.А лангусты все сидят в своих норах. Я вылезла на ограждение и сверху смотрю, как они осмелели. Иногда аккуратно перебегают между камнями. Если укромное место уже занято, то случаются стычки. В следующий раз собираюсь пойти в засаду, снимать. Их драки больше похожи на танцы.Кстати, танцы лангустов еще одна загадка природыЗимой, в естественной среде, День ото дня их становится у берега все больше и больше. Откуда появляются лангусты, как находятся в бескрайних океанских просторах , зачем собираются в невероятном количестве на ограниченном пространстве? И вот возбуждение лангустов достигает своего предела и самый нетерпеливый лангуст неожиданно кладет длинные усы на спину другому и, опираясь на него передней парой лап, начинает повсюду следовать за вожаком. В свою очередь, за него цепляется третий лангуст. Путешествие начинается. К процессии присоединяются все особи из соседних укрытий.С мелководий, цепочки направляются в открытый океан, постепенно углубляясь, все ниже и ниже, пока не скроются во мраке бездны. В день, изредка делая короткие паузы для отдыха, лангусты проходят по морскому дну около 12 километров. Несколько суток продолжается непрерывное шествие, пока последняя лангустовая цепочка не скрывается глубоко в океане. Зачем лангусты уходят, что делают в глубинах океана и чем заканчивается их поход – пока остается тайной.Пока, я, размышляя о тонкостях психологии членистоногих, мужественно ныряю в расщелинах,Меня удивленно рассматривают рыбкиЕсли вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)