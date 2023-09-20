Все в курсе, что недавно Чарли Шин признался в том, что у него ВИЧ. «Три эти буквы сложно проглотить. Это поворотная точка в жизни», — заявил он. Чарли также сказал, что за хранение этой тайны уже заплатил шантажистам до 10 миллионов долларов. 50-летний актер отметил, что он не знает, каким образом заразился этим вирусом.
Однако Чарли всегда вел гедонистский образ жизни — и такой итог, в общем, неудивителен. Шин не раз ввязывался в сомнительные истории и попадал в неприятности. Вашему вниманию список 12 неоднозначных выходок актера.
Попал в больницу после того, как употребил кокаина на сумму 20 тысяч долларов.
Занимался незащищенным сексом, уже будучи зараженным ВИЧ.
Пришел за их с Брук Мюллер детьми нетрезвый.
Напал на стоматолога.
Предположительно, пожелал Дениз Ричардс заболеть раком и сгнить в аду.
Предположительно, угрожал Брук Мюллер убийством.
Избил свою девушку Бриттани Эшленд до потери сознания.
Предположительно, выстрелил в руку своей тогдашней подруге Келли Престон.
Назвал продюсера Чака Лорри «отсталым зомби».
Разгромил номер в отеле, причинив ущерб на 7 тысяч долларов.
Оскорбил в твиттере Рианну.
Размахивал мачете после деловой встречи.
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12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин
Все в курсе, что недавно Чарли Шин признался в том, что у него ВИЧ. «Три эти буквы сложно проглотить. Это поворотная точка в жизни», — заявил он. Чарли также сказал, что за хранение этой тайны уже заплатил шантажистам до 10 миллионов долларов. 50-летний актер отметил, что он не знает, каким образом заразился этим вирусом.
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