12 неоднозначных вещей, которые сделал Чарли Шин

Все в курсе, что недавно Чарли Шин признался в том, что у него ВИЧ. «Три эти буквы сложно проглотить. Это поворотная точка в жизни», — заявил он. Чарли также сказал, что за хранение этой тайны уже заплатил шантажистам до 10 миллионов долларов. 50-летний актер отметил, что он не знает, каким образом заразился этим вирусом.



Однако Чарли всегда вел гедонистский образ жизни — и такой итог, в общем, неудивителен. Шин не раз ввязывался в сомнительные истории и попадал в неприятности. Вашему вниманию список 12 неоднозначных выходок актера.











Попал в больницу после того, как употребил кокаина на сумму 20 тысяч долларов.







Занимался незащищенным сексом, уже будучи зараженным ВИЧ.







Пришел за их с Брук Мюллер детьми нетрезвый.







Напал на стоматолога.







Предположительно, пожелал Дениз Ричардс заболеть раком и сгнить в аду.







Предположительно, угрожал Брук Мюллер убийством.







Избил свою девушку Бриттани Эшленд до потери сознания.







Предположительно, выстрелил в руку своей тогдашней подруге Келли Престон.







Назвал продюсера Чака Лорри «отсталым зомби».







Разгромил номер в отеле, причинив ущерб на 7 тысяч долларов.







Оскорбил в твиттере Рианну.







Размахивал мачете после деловой встречи.



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