Пост любви к пиву: как варили настоящий «Гиннесс»

В 1759 году ирландский пивовар Артур Гиннесс подписал договор об аренде заброшенной пивоварни в Сент-Джеймс-Гейте в Дублине. Размер годовой арендной платы составил 45 фунтов стерлингов, а срок лизинга — 9000 лет.



Первое время варили только эль, бизнес приносил неплохой доход. Первую партию ирландского пива экспортировали в Англию спустя 10 лет после подписания договора. В 1799 году, заметив, что дублинские грузчики предпочитают пинту темного пива элю, Гиннесс решил переориентировать производство. Свое название сорт получил благодаря людям, для которых он варился, — портер (от англ. слова «porter» — грузчик). Спустя несколько лет портер Артура Гиннесса стал известным на весь мир стаутом.









На рубеже XIX-XX веков компания стала нанимать ученых, которые разрабатывали новые технологии пивоварения. Химик Александр Форбс-Ватсон основал в Сент-Джеймс-Гейте целую исследовательскую лабораторию, вслед за которой вскоре появилась экспериментальная пивоварня.



В августе 1953 года фотограф издания Picture Post смог попасть в святая святых всех любителей пива. К тому моменту пивоварня Guinness считалась крупнейшей в мире, производя 80% от общего объема хмельного напитка в стране. На этих фотографиях — сакральный процесс, в ходе которого вода, солод, ячмень, хмель и дрожжи измельчались, смешивались, варились, сбраживались и наполняли бочки с клеймом канонического ирландского напитка.

Генри Бартер с наслаждением закуривает трубку сразу после того, как опустошил пинту Guinness в пабе John Mullet’s в Дублине.Юджин Хакетт облокотился на телегу, которую использовали для перевозки солода по территории пивоварни.Рабочие на пивоварне . Рабочий тащит мешок солода на склад.Сборка новой бочки. Позже она наполнится хмельным Guinness до краев. Джо Маккарти обжигает собранную бочку.Рабочий шьет специальные чехлы, которые служили защитой для пивных бочек во время перевозки.Рабочий очищает желоб, чтобы остатки хмеля не попали в сусловарочный котел.Рабочие сливают пиво из котла.Чистка чана для сусла Короткая передышка, прежде чем мужчина вновь продолжит очищать сусловарочный чан.В этом огромном «бассейне» снимали дрожжевую пену с пива, прежде чем напиток отправлялся в другой чан Рабочий наблюдает за очисткой пива от пены.В специальном цеху бочонки ошпаривали из резиновых шлангов.Ошпаренные бочки перекатывают в следующий цех.Пэдди Фаррелл выкатывает готовые бочонки.Джеймс Майер клеймит тару фирменным логотипом. Специальный «нюхач» проверяет качество и чистоту бочек.Здесь готовые кубышки наполняли пивом.Рабочий отдыхает, поставив ногу на бочку, полную эля.Генри Бартер наслаждается очередной пинтой легендарного стаута Guinness.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)