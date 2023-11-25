Снаружи 500-летняя избушка выглядит совсем нежилой, интерьер внутри буквально сбивает с толку

Выглядит, как заброшенная халупа.

Вот, что внутри этого дома.

Общая комната обеспечивает правильное движение воздуха.

Здесь есть все необходимое.

Спальня в домике совсем небольшая.

Рядом есть и санузел.

Место под крышей.

Все самое интересное за домом.

Дивный вид на окрестности.