Снаружи 500-летняя избушка выглядит совсем нежилой, интерьер внутри буквально сбивает с толку

Выглядит, как заброшенная халупа.
Этот дом был построен еще в 15 веке. Тот, кому еще не доводилось в нем побывать, при первом взгляде может решить, что данное жилище давно оставлено человеком. Вид у дома подходящий именно раз для таких выводов: выглядит он как нагромождение камней и дерева, к тому же буйно порос вьюном. Каково же будет удивление путника, если он осмелится заглянуть внутрь.
Вот, что внутри этого дома.
За старыми каменными стенами этого милого и неприметного здания кроется современное ухоженное жилище. Сами хозяева называют свой дом Wishbone Cottage. Здание только кажется ветхим и старым, на самом деле это не так, несмотря на то, что самой постройке уже более 500 лет.
Общая комната обеспечивает правильное движение воздуха.
Здесь есть все необходимое.
Хотя домик имеет не очень большие размеры, стоит отказаться внутри, и о нем складывается абсолютно противоположное мнение. Такой эффект был достигнут благодаря грамотно оформленному интерьеру. В первую очередь в этом помогают стены, окрашенные в белый цвет. Единственное открытое помещение объединяет под крышей гостиную, столовую, кухню. Последняя в доме совсем не большая, но способна удовлетворить все запросы хозяйки. Есть даже стиральная и посудомоечная машины!
Спальня в домике совсем небольшая.
Рядом есть и санузел.
Спальня отделена от общей комнаты небольшой стенкой. Рядом находится также небольшой, но продуманный до мелочей санузел. Окна домика распахиваются прямо в сад. Интерьер жилого помещения способствует правильной циркуляции воздуха. За окнами гостиной комнаты расположен самый романтичный уголок дома – небольшая веранда. И из нее открывается дивный вид на окрестности.
Место под крышей.
Все самое интересное за домом.
Дивный вид на окрестности.
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