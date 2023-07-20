В тёмной-тёмной комнате: 5 смелых и необычных интерьеров, на которые стоит взглянуть

Тёмные интерьеры, на которые стоит взглянуть
Бытует мнение, что в маленькую комнату стоит оформлять в светлой цветовой гамме. Это действительно зрительно расширяет пространство и наполняет его светом. Оказывается, тёмная цветовая гамма также может скрыть недостатки небольшого помещения, а также сделать его более элегантным и уютным.
1. Синяя спальня
Сделать потолки выше удалось при помощи большого вытянутого вверх изголовья кровати
Глубокий синий цвет хорош тем, что он визуально ломает пространство и создаёт хорошую камерную обстановку. Об этом подумала и дизайнер Кит Кемп (Kit Kemp). Для оформления маленькой спальни она выбрала бархатный синий оттенок. Сбалансировала его текстилем и аксессуарами. С невысокими потолками решила бороться одним очень эффективным способом: изголовье кровати она намеренно сделала высоким, чтобы создать иллюзию высокого потолка.
2. Бордовая гостиная
Гостиная цвета марсала
Винный оттенок всегда присутствовал в классических английских интерьерах. В этом году цвет марсала завоевал сердца дизайнеров по всему миру. Всё потому, что он смотрится богато и элегантно. Так как это активный цвет, то его необходимо балансировать нейтральными оттенками, как в этой испанской гостиной. Актуально дополнять интерьер цвета марсала золочёнными элементами и фактурными предметами декора.
3. Грифельная кухня
Кухня в лаконичном английском стиле
Тёмные оттенки редко встречаются на кухнях, особенно, маленьких. Но при оформлении этой крошки использовали матовую краску грифельного оттенка. Сбалансировать пространство удалось при помощи застеклённых кухонных шкафчиков с практически незаметной фурнитурой. Выгодно здесь смотрится и белая посуда без декора, она подчёркивает строгий английский стиль, в котором выполнили эту кухню.
4. Малахитовая ванная
Ванная комната в ретро-стиле
Насыщенный малахитовый оттенок смотрится в ванной комнате очень загадочно. Использовать его нужно в том случае, если есть возможность хорошо осветить комнату. Это отличный вариант для помещений с окнами или точечным освещением. Идеально такая цветовая гамма подходит для комнат в ретро-стиле.
5. Чёрная столовая
Чёрный цвет в интерьере столовой – довольно неожиданное и смелое решение. Если он используется для оформления стен, то мебель и аксессуары должны быть светлыми. В случае с этой уютной столовой, гармоничного эффекта удалось достичь благодаря столу цвета слоновой кости, режиссёрским креслам из светлой кожи и медным светильникам. Конечно, немаловажную роль играет и естественный свет, который падает из большого окна. При работе с чёрным, света должно быть много.
Стильная столовая
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