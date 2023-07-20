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В тёмной-тёмной комнате: 5 смелых и необычных интерьеров, на которые стоит взглянуть


Тёмные интерьеры, на которые стоит взглянуть

Тёмные интерьеры, на которые стоит взглянуть

 

Бытует мнение, что в маленькую комнату стоит оформлять в светлой цветовой гамме. Это действительно зрительно расширяет пространство и наполняет его светом. Оказывается, тёмная цветовая гамма также может скрыть недостатки небольшого помещения, а также сделать его более элегантным и уютным.

1. Синяя спальня


Сделать потолки выше удалось при помощи большого вытянутого вверх изголовья кровати

Сделать потолки выше удалось при помощи большого вытянутого вверх изголовья кровати

Глубокий синий цвет хорош тем, что он визуально ломает пространство и создаёт хорошую камерную обстановку. Об этом подумала и дизайнер Кит Кемп (Kit Kemp). Для оформления маленькой спальни она выбрала бархатный синий оттенок. Сбалансировала его текстилем и аксессуарами. С невысокими потолками решила бороться одним очень эффективным способом: изголовье кровати она намеренно сделала высоким, чтобы создать иллюзию высокого потолка.

2. Бордовая гостиная


Гостиная цвета марсала

Гостиная цвета марсала

Винный оттенок всегда присутствовал в классических английских интерьерах. В этом году цвет марсала завоевал сердца дизайнеров по всему миру. Всё потому, что он смотрится богато и элегантно. Так как это активный цвет, то его необходимо балансировать нейтральными оттенками, как в этой испанской гостиной. Актуально дополнять интерьер цвета марсала золочёнными элементами и фактурными предметами декора.

3. Грифельная кухня


Кухня в лаконичном английском стиле

Кухня в лаконичном английском стиле


Тёмные оттенки редко встречаются на кухнях, особенно, маленьких. Но при оформлении этой крошки использовали матовую краску грифельного оттенка. Сбалансировать пространство удалось при помощи застеклённых кухонных шкафчиков с практически незаметной фурнитурой. Выгодно здесь смотрится и белая посуда без декора, она подчёркивает строгий английский стиль, в котором выполнили эту кухню.

4. Малахитовая ванная


Ванная комната в ретро-стиле

Ванная комната в ретро-стиле

Насыщенный малахитовый оттенок смотрится в ванной комнате очень загадочно. Использовать его нужно в том случае, если есть возможность хорошо осветить комнату. Это отличный вариант для помещений с окнами или точечным освещением. Идеально такая цветовая гамма подходит для комнат в ретро-стиле.

5. Чёрная столовая


Чёрный цвет в интерьере столовой – довольно неожиданное и смелое решение. Если он используется для оформления стен, то мебель и аксессуары должны быть светлыми. В случае с этой уютной столовой, гармоничного эффекта удалось достичь благодаря столу цвета слоновой кости, режиссёрским креслам из светлой кожи и медным светильникам. Конечно, немаловажную роль играет и естественный свет, который падает из большого окна. При работе с чёрным, света должно быть много.
Стильная столовая

Стильная столовая

 

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В тёмной-тёмной комнате: 5 смелых и необычных интерьеров, на которые стоит взглянуть

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В тёмной-тёмной комнате: 5 смелых и необычных интерьеров, на которые стоит взглянутьПодписаться на мой Instagram
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