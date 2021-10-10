Желтые очки для вождения ночью: реальная помощь или рекламная пустышка

В последние годы все покупают солнцезащитные и антибликовые очки с цветными линзами. Наибольшую популярность приобрели очки с желтыми линзами. Продавцы данного аксессуара активно распространяют утверждения о том, что линзы такого рода способны оказать значительную помощь в управлении автомобилем, особенно ночью. Самое время узнать, действительно ли подобные заявления имеют хоть что-то общее с реальностью.
Выглядят модно. /Фото: luxoptika.by.
Сегодня очки для автомобилистов с желтыми линзами можно увидеть на прилавках многих магазинов, в том числе в торговых точках на заправочных станциях. На самом деле все новое – это хорошо забытое старое. Желтые очки лучший тому пример. Над вопросом об их полезности для водителей ученые врачи-офтальмологи и сами автомобилисты бьются уже не первое десятилетие, начиная с 1950-х годов. Одно из последних исследований на этот счет было проведено специалистами лаборатории «JAMA Ophthalmology», которые заключили, что нет никаких веских доказательств того, что очки действительно помогают при вождении, в том числе в темное время.
А вот водить в них не стоит. /Фото: carnovato.ru.
Защитники очков с желтыми линзами любят указывать на то, что цвет их стекла позволяет смягчать слепящий свет от фар встречных машин. Еще в 1965 году офтальмологи ряда европейских стран подытожили, что описываемые очки снижают остроту зрения человека. В 1972 году офтальмологи из Австралии установили, что желтые линзы повышают порог контраста. Это в свою очередь приводит к ухудшению зрения водителя.
Очки того не стоят. /Фото: drivenn.ru.
К аналогичным выводам приходила и группа ученых из «Harvard Medical School». Тамошние специалисты заключили: очки с желтыми линзами ночью делают вождением опасным – пешеходов в синей и оранжевой одежде в них различить намного труднее. Наконец, в 1997 году в США «Federal Trade Commission» наложила запрет на рекламу очков с желтыми линзами, как аксессуар способный обезопасить вождение ночью. В заключении правительственной комиссии говорилось о том, что заявления, делаемые продавцами не подтверждаются с результатами научных исследований.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии