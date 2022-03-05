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11 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике


Продукты, которые не следует хранить в холодильнике.

Продукты, которые не следует хранить в холодильнике.

Бытует мнение, что холодильник – лучший способ хранения продуктов. В некоторых случаях это правило действительно срабатывает. Но есть и такие продукты, которые при хранении в холодильнике изменяют в худшую сторону свой вкус, внешний вид и даже теряют полезные свойства. В этом обзоре мы собрали продукты, которые есть практически у каждого в доме, и которые не стоит класть в холодильник.

1. Картофель


Картофель плохо переносит холод.

Картофель плохо переносит холод.

Картофель плохо переносит холод. Уже при температуре ниже 7 градусов по Цельсию он становится сладким на вкус. К тому же если хранить картофель в холодильнике, то он накапливает канцерогенный акриламид. Идеальный способ хранения картофеля – прохладное, но не морозное место.

2. Стручковая фасоль


Лучше сразу заморозить!

Лучше сразу заморозить!

Из-за холода стручки фасоли теряют привлекательный внешний вид и свои полезные качества. Поэтому для того, чтобы сохранить стручковую фасоль, рекомендуется её заморозить.

3. Кофе


Кофе не место в холодильнике!

Кофе не место в холодильнике!

 

Кофе ни в коем случае нельзя хранить в холодильнике, если ваша цель, конечно же, не абсорбировать с его помощью неприятный запах от других продуктов. От холода и влаги зерна мгновенно потеряют свой аромат, а также впитают все посторонние запахи.
Лучше всего держать кофе в темном, сухом и прохладном месте или же, если вам необходимо сохранить его до лучших времен, положить в морозилку.

4. Помидоры


Помидор теряет вкусовые качества в холоде.

Помидор теряет вкусовые качества в холоде.

Томаты в холодильнике теряют свои вкусовые качества из-за того, что холодный воздух тормозит процесс созревания. К тому же влажный и холодный воздух негативно сказывается на текстуре этого продукта.

5. Бананы


Теплолюбивый фрукт.

Теплолюбивый фрукт.

Достаточно положить бананы любого сорта в холодильник, и они моментально потемнеют. Вид их станет весьма непривлекательным. Поэтому, если в магазине продаются бананы темного цвета, значит, что их неправильно хранили при транспортировке.

6. Авокадо


Не стоит портить авокадо холодильником!

Не стоит портить авокадо холодильником!

Многие считают, что если положить авокадо в холодильник, то плод дозреет. Фрукт и на самом деле станет мягче, но дело совсем не в созревании, а во влаге, которую он впитает через кожуру. Поэтому хранить авокадо нужно не в холодильнике, а в фруктовнице на столе.

7. Хлеб


Холодильник - не место для хлеба.

Холодильник - не место для хлеба.

Хлеб – ещё один продукт, который не стоит хранить в холодильнике. Если вдруг в доме оказались излишки хлеба, лучше сделать из него сухари. В холодильнике хлеб очень быстро становится черствым.

8. Мед


Этот ароматный мёд.

Этот ароматный мёд.

Из-за низкой температуры и высокой влажности в холодильнике мёд кристаллизируется и утрачивает не только вкус и текстуру, но и свои полезные свойства. Если же мёд хранить правильно – в банке в тёмном месте при комнатной температуре под крышкой - то его срок хранения практически неограничен.

9. Лук


Защитите лук от холодильника.

Защитите лук от холодильника.

Лук в холодильнике теряет свою свежесть, становится непригодным к употреблению и мягким. При хранении в холодильнике этот овощ быстро портится. К тому же высокая влажность в холодильнике способствует появлению плесени.

10. Базилик


Базилик храним как цветы.

Базилик храним как цветы.

Базилик лучше ставить в воду, как цветы. В холодильнике зелень вянет, теряет аромат и впитывает посторонние запахи.

11. Экзотические фрукты


Настоящая экзотика.

Настоящая экзотика.

Тропический фрукты, попадая в низкие температуры, начинают загнивать и выделять вредные вещества. Если необходимо сохранить их на длительное время, то нужно завернуть в несколько своём бумаги, убрать в шкаф и хранить при комнатной температуре.

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11 продуктов, которые не нужно хранить в холодильнике

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11 продуктов, которые не нужно хранить в холодильникеПодписаться на мой Instagram
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