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«Пятерка» откровенно недобросовестных уловок дилеров при сбыте новых машин


«Пятерка» откровенно недобросовестных уловок дилеров при сбыте новых машин

Чем сложнее экономическая ситуация за окном, тем меньше добросовестных людей остается вокруг. Увы, каждый хочет кушать. Безусловно, не каждый от этого превращается в матерого преступника. Однако есть целая прослойка граждан, задействованных в том числе в сфере торговли, которая не против несколько исказить объективную реальность для того, чтобы быстрее и на более выгодных условиях избавиться от товара. Лучшее, что может сделать в такой ситуации простой человек, научиться распознавать откровенные уловки.

1. Тотальный демпинг








Все может оказаться не так просто. |Фото: drivenn.ru.


Все может оказаться не так просто. |Фото: drivenn.ru.

 

Каждый человек будет искать как можно более выгодное предложение в плане цены, как только определится с моделью для себя. Однако спешить в этом деле не нужно. Изучая ценники, следует проверить предложения в нескольких салонах, а также сличить полученные результаты с ценами на вторичном рынке. Очень часто оказывается так, что красивые скидки и акции не более, чем мутная мишура для привлечения клиента. Существует немаленькая вероятность того, что машина «на акции» будет стоить столько же, сколько и без акции.

2. Неправильная бронь


Могут сказать, что машину еще не привезли. |Фото: fb.ru.

Могут сказать, что машину еще не привезли. |Фото: fb.ru.


Если выбранной машины нет в наличии, а дилер при этом просит заплатить тысяч-другую за бронь – впору насторожиться. Чаще всего данная схема является откровенным обманом, и с клиента хотят просто поиметь еще несколько тысяч рублей. Деньги может и небольшие на фоне трат на покупку машины, зато недобросовестным продавцам данная схема приносит стабильных доход.

3. Лучшая комплектация


Попросят доплатить. |Фото: bestcarmag.com.

Попросят доплатить. |Фото: bestcarmag.com.

 

Машина выбрана, договор заключен, но неожиданно оказывается, что у доставленного образца комплектация чуть-чуть лучше. А значит придется доплатить 5-10% от стоимости. При этом дилер будет «угрожать» тем, что если разорвать договор (а клиент имеет полное право сделать это), то нужной модели авто дождаться в обозримой перспективе не получится. Нехитрое психологическое давление позволяет продать гражданину более дорогой автомобиль.

4. Новые функции, которых нет


Все чтобы заработать. | Фото: imarket.by.

Все чтобы заработать. | Фото: imarket.by.

 

Суть схемы проста. В салон поступает несколько моделей с продвинутым фиксированным оснащением. Дилер данный факт замалчивает, сначала предлагая купить модель по базовой цене (заплатить как не за продвинутую модель). Однако потом продавец говорит, что комплектация машины лучше и предлагает заплатить якобы за дополнительные функции. Покупатель чаще всего не успевает ничего понять и охотно покупает не то, что хотел, оставляя в кассе салона еще больше денег.

5. Государственное субсидирование


И даже здесь могут обмануть. ¦Фото: avtoguru.net.

И даже здесь могут обмануть. ¦Фото: avtoguru.net.

 

На сегодняшний день государственное субсидирование автокредитов уже закончилось, однако в будущем его могут возобновить. Увы, столь благая мера открывает солидный простор для махинаций не слишком честных дилеров. Самая распространенная и в то же время простая – это оформление обещанной на машину скидки не на стоимость всей сделки, а только на стоимость заемных средств по автокредиту. На единовременный взнос скидка не распространяется.

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«Пятерка» откровенно недобросовестных уловок дилеров при сбыте новых машин

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«Пятерка» откровенно недобросовестных уловок дилеров при сбыте новых машинПодписаться на мой Instagram
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