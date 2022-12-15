«Пятерка» откровенно недобросовестных уловок дилеров при сбыте новых машин

1. Тотальный демпинг

Все может оказаться не так просто. |Фото: drivenn.ru.

2. Неправильная бронь

Могут сказать, что машину еще не привезли. |Фото: fb.ru.

3. Лучшая комплектация

Попросят доплатить. |Фото: bestcarmag.com.

4. Новые функции, которых нет

Все чтобы заработать. | Фото: imarket.by.

5. Государственное субсидирование

И даже здесь могут обмануть. ¦Фото: avtoguru.net.