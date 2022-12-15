«Пятерка» откровенно недобросовестных уловок дилеров при сбыте новых машин

Чем сложнее экономическая ситуация за окном, тем меньше добросовестных людей остается вокруг. Увы, каждый хочет кушать. Безусловно, не каждый от этого превращается в матерого преступника. Однако есть целая прослойка граждан, задействованных в том числе в сфере торговли, которая не против несколько исказить объективную реальность для того, чтобы быстрее и на более выгодных условиях избавиться от товара. Лучшее, что может сделать в такой ситуации простой человек, научиться распознавать откровенные уловки.
1. Тотальный демпинг
Все может оказаться не так просто. |Фото: drivenn.ru.
Каждый человек будет искать как можно более выгодное предложение в плане цены, как только определится с моделью для себя. Однако спешить в этом деле не нужно. Изучая ценники, следует проверить предложения в нескольких салонах, а также сличить полученные результаты с ценами на вторичном рынке. Очень часто оказывается так, что красивые скидки и акции не более, чем мутная мишура для привлечения клиента. Существует немаленькая вероятность того, что машина «на акции» будет стоить столько же, сколько и без акции.
2. Неправильная бронь
Могут сказать, что машину еще не привезли. |Фото: fb.ru.
Если выбранной машины нет в наличии, а дилер при этом просит заплатить тысяч-другую за бронь – впору насторожиться. Чаще всего данная схема является откровенным обманом, и с клиента хотят просто поиметь еще несколько тысяч рублей. Деньги может и небольшие на фоне трат на покупку машины, зато недобросовестным продавцам данная схема приносит стабильных доход.
3. Лучшая комплектация
Попросят доплатить. |Фото: bestcarmag.com.
Машина выбрана, договор заключен, но неожиданно оказывается, что у доставленного образца комплектация чуть-чуть лучше. А значит придется доплатить 5-10% от стоимости. При этом дилер будет «угрожать» тем, что если разорвать договор (а клиент имеет полное право сделать это), то нужной модели авто дождаться в обозримой перспективе не получится. Нехитрое психологическое давление позволяет продать гражданину более дорогой автомобиль.
4. Новые функции, которых нет
Все чтобы заработать. | Фото: imarket.by.
Суть схемы проста. В салон поступает несколько моделей с продвинутым фиксированным оснащением. Дилер данный факт замалчивает, сначала предлагая купить модель по базовой цене (заплатить как не за продвинутую модель). Однако потом продавец говорит, что комплектация машины лучше и предлагает заплатить якобы за дополнительные функции. Покупатель чаще всего не успевает ничего понять и охотно покупает не то, что хотел, оставляя в кассе салона еще больше денег.
5. Государственное субсидирование
И даже здесь могут обмануть. ¦Фото: avtoguru.net.
На сегодняшний день государственное субсидирование автокредитов уже закончилось, однако в будущем его могут возобновить. Увы, столь благая мера открывает солидный простор для махинаций не слишком честных дилеров. Самая распространенная и в то же время простая – это оформление обещанной на машину скидки не на стоимость всей сделки, а только на стоимость заемных средств по автокредиту. На единовременный взнос скидка не распространяется.
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