7 мировых знаменитостей, которые стали изобретателями и получили патенты

Ежегодно в мире выдаются тысячи патентов на самые разные изобретения. Множество патентов выдавалось самым настоящим изобретателям, которые занимались этим всю жизнь. Но в списке людей, задокументировавших свои права на создание чего-то нового, можно встретить фамилии известных актёров, исполнителей и музыкантов. В нашем сегодняшнем обзоре речь пойдет о знаменитостях, ставших изобретателями.
Марлон Брандо
Марлон Брандо. / Фото: www.pinimg.com
Один из самых известных американских актёров ХХ века Марлон Брандо всю жизнь увлекался игрой на барабанах. В конце жизни знаменитый актёр был озабочен получением патента на новый барабан «conga», который мог бы настраиваться одним винтом снизу вместо пяти или шести, обычно расположенных вверху. С 2002 по 2004 год Марлон Брандо получил четыре патента на свою систему настройки барабанов, однако ввести своё изобретение в массовое производство просто не успел.
Одному из известных конгейро Пончо Санчезу в 2011 году довелось сыграть на уникальном барабане Марлона Брандо. По его словам, звучание у этого барабана очень неплохое, но вот практичность данного изобретения у него вызывает сомнения. Классная идея потребовала бы слишком много денег для её реализации.
Джули Ньюмар
Джули Ньюмар. / Фото: www.pinimg.com
Она стала известна ещё в 1960-е после роли Женщины-кошки в фильмах о Бэтмене. В 1974 году актриса запатентовала женские колготки со специальной формирующей лентой «для дерзкого рельефа ягодиц». При этом колготы, изобретённые актрисой, тут же стали выпускать под брендом «Nudemar».
Лоренс Велк
Лоренс Велк. / Фото: www.moviefanfare.com
Американский музыкант, телеимпрессарио и ведущий собственного популярного шоу, вошедший в список 50 величайших телезвёзд за всю историю, в 1960-е годы запатентовал изобретённый им дизайн пепельницы. Его пепельница стала носить название «Велкская» и внешне напоминала аккордеон, инструмент, которым Лоренс Велк владел в совершенстве.
Джейми Ли Кёртис
Джейми Ли Кёртис. / Фото: www.kino-teatr.ru
Актриса получила признание и неофициальный титул «королевы крика» благодаря своим съёмкам в большом количестве фильмов ужасов, в том числе «Хэллоуин», «Школьный бал», «Поезд страха», выходивших в конце 1970-х – начале 1980-х годов. А в 1987 актриса, ставшая к тому времени мамой, запатентовала собственную конструкцию подгузников, дополнив влагонепроницаемые детские трусики влагостойким карманом для салфеток, используемых лишь с одной стороны. В своё время актриса категорически отказалась от предложения продать своё изобретение компании, производящей биоразлагаемые подгузники. Правда, срок патента Джейми Ли Кёртис истёк 13 лет назад и теперь её изобретение считается общественным достоянием.
Гэри Бёргхофф
Гэри Бёргхофф. / Фото: www.blogspot.com
Известный бродвейский актёр, получивший широкую известность после мюзикла «Ты хороший человек, Чарли Браун» и снявшийся в нескольких телевизионных сериалах, в 1992 году получил патент на изобретение усовершенствованного устройства для привлечения рыбы. Специальный контейнер, находящийся на поверхности воды, с помощью звукового или осветительного генератора привлекает рыбу в определенное время, издавая звуки или освещая водоём, а гибкие антенны, погружённые в воду и усиливающие воздействие аттрактора, имитируют водоросли.
Хеди Ламарр
Хеди Ламарр. / Фото: www.art-assorty.ru
Австрийская и американская актриса находилась на пике популярности в 1930-1940-е годы. Помимо съемок в кино, Хеди Ламарр занималась научной деятельностью и была увлечённым изобретателем. В 1941 году актриса получила патент на изобретение системы, позволяющей дистанционно управлять торпедами. Правда, ценность технологии смогли оценить лишь спустя много лет. Актриса создала систему связи, при которой невозможно извне вычислить канал, передавший команду с координатами торпеде, соответственно, смертоносный заряд невозможно перенаправить, прописав заново команду. Использовать эту систему стали лишь спустя 20 лет, а уже через полвека изобретение Хеди Ламарр стали широко использовать. Именно эта система применяется в мобильных телефонах и Wi-Fi.
Флоренс Лоуренс
Флоренс Лоуренс. / Фото: www.fanpop.com
Её называли первой кинозвездой, ибо сниматься она начала ещё в 1906 году, вскоре она уже работала с режиссером Д. В. Гриффитом и очень быстро стала самой узнаваемой актрисой того времени. При этом имени её тогда никто назвать бы не смог. В её жизни было две страсти: кино и автомобили. Она любила езду и даже изобрела стоп-сигнал с поворотником для автомобиля. Она сама говорила: «Я изобрела сигнализационный рычаг для автомобиля, который, будучи размещен на задней части крыла, может быть поднят или опущен при помощи электрических кнопок». Стоит отметить, что мать актрисы, Шарлотта Бриджвуд, в 1917 году изобрела и запатентовала электрический стеклоочиститель.
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