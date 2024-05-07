Загадка Царевны-Лебеди, или Ангел-хранитель Михаила Врубеля

До знакомства с выдающейся оперной певицей Надеждой Забелой у Врубеля были романы, но ни одни из них не привел к браку. Надежда стала для него музой, женой и ангелом-хранителем, оберегающим его до последних дней жизни. Она вдохновила его на создание множества работ, в том числе и самой загадочной – «Царевны-Лебеди», и пыталась сделать невозможное – спасти от безумия.











Н. И. Забела-Врубель в спектакле *Царская невеста*







Они познакомились в Русской частной опере Саввы Мамонтова, на репетиции спектакля. Впервые услышав пение Забелы, он подошел к ней за кулисами, целовал руки и повторял: «Какой прелестный голос!». Это была любовь с первого взгляда, он предложил ей руку и сердце спустя два дня после знакомства. «Другие певицы поют, как птицы, а Надя поет, как человек», – сказал художник. «Голос ровный-ровный, легкий, нежно-свирельный и полный красок. И сколько любви было в этом пении! Душа сказки сливалась в нем с душой человека. И какой облик! Чудо чудное, диво дивное!» – говорил о Забеле композитор М. Гнесин. Летом 1896 г. Забела и Врубель обвенчались в Женеве.







М. Врубель. Слева – Н. И. Забела-Врубель в роли Волховы в опере Н. А. Римского-Корсакова Садко, 1898. Справа – Портрет Н. И. Забелы-Врубель в летнем туалете ампир, 1898



Надежда Забела была любимой исполнительницей Н. Римского-Корсакова: специально для нее он написал партию Марфы в опере «Царская невеста», она исполнила главные партии в операх «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Демон» и «Евгений Онегин». Врубель сопровождал ее на всех репетициях и спектаклях, подсказывал нюансы трактовки образов, создавал эскизы театральных костюмов. «Единственное, чем он жил, была музыка, – писал художник С. Судейкин. – Символом, идеальным выразителем прекрасного для него оставалась Надежда Ивановна».







М. Врубель и Н. И. Забела-Врубель, 1900-е гг.







Художник часто писал портреты жены, она вдохновила его на создание знаменитой картины «Царевна-Лебедь», хотя портретного сходства в этом случае нет. Н. Римский-Корсаков по сюжету «Сказки о царе Салтане» А. Пушкина написал оперу, главную партию в которой исполнила Надежда Забела. Вдохновленный ее исполнением, Врубель написал одну из самых загадочных своих работ. Огромные глаза Царевны-Лебеди полны печали, тревоги и словно предчувствия беды.







Сценический облик Забелы в этой роли был таким же, как на картине: «Ее Царевна-Лебедь, также запечатленная Врубелем на полотне – это видение, созданное народной фантазией. Одухотворите эти кристально чистые звуки светлым чувством и весенней девичьей нежностью – и вы, быть может, услышите и увидите ту Царевну-Лебедь, какой была Забела и какой впоследствии эта Царевна не была уже ни у одной из исполнительниц», – писали после спектакля.







В 1901 г. у них родился сын Савва, однако счастье омрачало наличие у него врожденного порока – заячьей губы. Из-за этого у художника началась глубокая затяжная депрессия, что стало толчком к развитию душевной болезни. Ее симптомы проявлялись и раньше, но болезнь ребенка их усугубила. В 3-хлетнем возрасте малыш скончался от пневмонии, что окончательно подорвало психическое здоровье Врубеля.







М. Врубель. После концерта. Портрет Н.И. Забелы-Врубель у камина в платье, исполненном по замыслу художника, 1905



С тех пор долгое время Врубель проводил в психиатрических клиниках, но жена не теряла надежды и пыталась облегчить его состояние всеми возможными способами. Зная о том, как на него действует ее пение, она привозила в больницу аккомпаниатора и пела для мужа. Она старалась не выдавать своего беспокойства и поддерживала художника до последних дней. Именно поэтому Надежду Забелу называли ангелом-хранителем Врубеля. Женщина проявляла необычайную стойкость, хотя ей довелось перенести немало: смерть ребенка, болезнь матери, смерть отца, безумие и гибель мужа. Она пережила Врубеля всего на три года и ушла из жизни в 45 лет.







Слева – Н. Забела в роли Ольги в опере Н. Римского-Корсакова *Псковитянка*. Справа – Н. И. Забела-Врубель в спектакле *Садко*







Н. И. Забела-Врубель в спектакле *Садко*



К сожалению, даже любимая женщина не смогла спасти художника от болезни и смерти.



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