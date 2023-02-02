Жертвы моды

С нами не соскучишься!

Лучше умереть модным, чем жить кое-как — считали во все времена. Жертвы богу моды приносили разные: удобство, зубы, здоровье, лягушки и райские птички — все шло на алтарь.



Не дышите

Благородная чахотка

Смертельная бледность

Кринолин вместо парашюта

Блеск глаз и впалость щек

Изумрудный, насыщенный, ядовитый

Гладкая кожа до самой смерти

В шляпах вход в транспорт воспрещен