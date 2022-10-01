Правильно определить, когда убирать капусту, могут не все дачники. Особенно сложно бывает сориентироваться со временем уборки «экзотических» видов капусты – брокколи, брюссельской, кольраби.

А это чрезвычайно важно, т.к. от своевременной уборки зависят вкусовые качества и лежкость урожая.

Самый простой способ определить время уборки капусты – отсчитать, сколько дней прошло от появления всходов. Однако параллельно с этим следует обращать также внимание и на внешние признаки зрелости. О них мы сейчас расскажем более подробно.



Когда убирать белокочанную капусту

Когда убирать краснокочанную капусту

Когда убирать цветную капусту

Когда убирать брокколи

Когда убирать кольраби

Когда убирать брюссельскую капусту

Сроки уборки белокочанной капусты зависят от многих факторов (регион, погода, условия участка, уход и т.д.), но больше всего – от сорта. В зависимости от сроков созревания все сорта и гибриды белокочанной капусты относятся к одной из четырех групп:раннеспелая капуста: ее убирают через 55-90 дней после появления всходов. В средней полосе к уборке приступают в конце июня;среднеспелая капуста: она имеет срок вегетации 80-110 дней, поэтому срезать ее начинают в августе;среднепоздние сорта: их убирают с грядки через 110-135 дней после появления всходов. Обычно этот период длится с сентября до начала октября;капуста с поздними сроками созревания: убирают эти сорта позже других, но до начала устойчивого понижения температуры до – 5°С.В средней полосе это октябрь – ноябрь.Ранние сорта белокочанной капусты используют для потребления в свежем виде. Среднеспелая применяется для приготовления пищи, заготовок на зиму и недолгого (около 3 месяцев) хранения. Для зимнего хранения оставляют среднепоздние (срок хранения – 5-6 месяцев) и поздние (не теряют своих вкусовых качеств в течение 8-9 месяцев) сорта капусты.Как по внешним признакам определить, что белокочанная капуста созрела и ее можно убирать?кочаны стали крупными и плотными на ощупь, их поверхность – гладкой и блестящей;при сжимании капуста издает характерный хруст;наружные листья вместо зеленого приобрели синеватый оттенок;нижние листья у кочана начали сохнуть и желтеть.Уборку капусты производите в сухую погоду, после уборки просушите кочаны в течение суток в теплом, хорошо проветриваемом месте.При срезке оставляйте на кочане несколько кроющих листьев и около 3 см кочерыжки.Рассортируйте урожай: для длительного хранения оставляйте только плотные кочаны без механических повреждений, гнили, плесени и признаков болезней.Краснокочанная капуста отличается от белокочанной только окраской листьев. В остальном же при выращивании краснокочанной капусты можно полностью ориентироваться на белокочанную. Сроки уборки урожая у этих двух видов также совпадают.Сроки уборки цветной капусты, как и у других видов, зависят от сорта: ранние сорта начинают срезать уже в середине июня, средние – летом, поздние – с конца августа до середины сентября. Более точно, когда убирать цветную капусту, вам поможет определить осмотр растений. Урожай готов к уборке, если:диаметр головок достиг 11-13 см;масса капусты – 400-1000 г;головки плотные, упругие.У перезревшей цветной капусты соцветия начинают разваливаться и покрываются темными пятнами. В пищу такая капуста не годится.В процессу уборки головки цветной капусты срезают вместе с несколькими кроющими листами на 2 см ниже последнего листа.Определить, когда нужно срезать брокколи, поможет внешний вид капусты. К уборке капусты приступают, когда:диаметр головки достиг 20-25 см;цвет капусты темно-зеленый; соцветия еще не раскрылись, а находятся в фазе нераспустившихся бутонов.В зависимости от сорта, брокколи созревает через 75-110 дней после появления всходов. Убрать с гряд ее, как и цветную капусту, нужно до первых заморозков.В процессе уборки срезайте только соцветия, не трогая корень. Если стоит благоприятная погода, у брокколи начинается вторая волна плодоношения: в пазухах листьев появляются небольшие головки, и растение плодоносит до самых морозов.Сроки уборки кольраби зависят от сорта капусты. Ранние сорта начинают убирать уже в июле. Для хранения они не годятся, поэтому их сразу употребляют в пищу.Уборка поздних сортов кольраби начинается осенью, примерно в одно время с позднеспелой белокочанной капустой. Нужно дождаться, когда температура снизится до 3-5°С, выбрать сухой день и выкопать растения вместе с корнем. Затем обсушить его и отрезать корень и листья. После этого капусту убирают на длительное хранение.Лучший способ хранения кольраби – в ящиках с песком, расположенных в погребе с температурой не выше 5°С и влажностью 95%. В таких условиях этот вид капусты сохраняет свои вкусовые качества в течение шести и более месяцев.Не ждите, пока кольраби приобретет гигантские размеры. Оптимальной массой плода кольраби считаются 150-200 г. Кочаны большей величины из-за жестких волокон становятся непригодными в пищу.Первые кочаны брюссельской капусты можно срезать уже через три месяца после высадки рассады. Однако к уборке основного урожая лучше приступать после прихода морозов. За 3-3,5 недели до этого желательно укоротить у растений верхушку и удалить листья, чтобы все питательные вещества пошли на вызревание кочанов.Убирать брюссельскую капусту начинают в период, когда температура воздуха находится в промежутке – 6°С… – 10°С. В зависимости от способа хранения урожая, растения выкапывают полностью или срезают стебель у поверхности земли:если вы планируете хранить брюссельскую капусту в подвешенном состоянии или на полке, то обрежьте растение возле грунта, удалите все листья и верхушку. Стебли с кочанами после просушки поместите на место хранения;если ваша капуста будет во время хранения находиться в ящиках, то во время уборки выкопайте ее с корнем, а затем, удалив листья, прикопайте в погребе в ящиках с землей, расположив растения вплотную друг к другу;для хранения в холодильнике кочанчики вместе со стеблем нужно просто обернуть пищевой пленкой. В таком виде они могут пролежать около 1,5 месяцев.