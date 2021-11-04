Крутые идеи оформления сада

Покупая свой дом, многие задаются вопросом: что делать со свободной землей. Некоторые начинают выращивать фрукты и овощи, другие отдают участок под зону отдыха.
Но есть еще одна категория людей. Они обустраивают шикарный сад. Как раз для творческих людей мы собрали в статье оригинальные идеи, которые позволят создать сад своей мечты.
1. Эффектная калитка
Калитка – это лицо вашего дома. Именно с нее начинается ваш участок и дом. Поэтому уделите этой детали чуть больше внимания. Можно сделать миниатюрную калитку из дерева или выбрать кованую конструкцию. Только не забудьте пустить по калитке красивые цветы.
2. Шикарный бордюр
Стильный и невысокий бордюр позволит отделить дорожку от клумбы. Это обезопасит все ваши растения. Придумайте оригинальный вариант бордюра, например, из сетки и камней.
3. Идеальный газон
Если вы не желаете тратить много времени на уход за своим садом, тогда выбирайте более простой вариант – стильный газон. Но чтобы зеленая травка смотрелась красиво, нужно правильно посадить ее и постоянно подстригать.
4. Бесподобная дорожка
Кроме газона и ярких клумб, не забудьте сделать дорожку по всей площади участка. Старайтесь оформлять ее в необычном виде, также не нужно класть дорожку абсолютно ровно. Проявите свою фантазию!
5. Замечательная скамейка
Скамейка – это главный атрибут любой зоны отдыха. Но также эта деталь может стать красивым украшением сада. Поэтому выбирайте креативные скамейки с коваными элементами или из деревянных материалов.
6. Роскошная арка
Чтобы создать по-настоящему волшебный сад, пробуйте самые интересные варианты ландшафта. Очень стильно и интересно выглядит арка над зоной отдыха, которая украшена разнообразными цветами.
7. Изумительный фонтан
Небольшой фонтан на участке – это первый шаг к идеальному саду. Его можно сделать своими руками или купить готовый вариант со всеми необходимыми подводками.
8. Колоритные колеса
Выбирайте клумбы в нетривиальном оформлении. Простые конструкции сделают ваш сад слишком скучным. А представленный вариант на колесах с двумя этажами выглядит очень привлекательно.
9. Сказочный мостик
Если у вас на участке оформлен водоем или течет небольшой ручеек, тогда вам точно нужно построить небольшой мостик. Он прибавит саду больше сказочности.
10. Эстетичные камни
Простой и бюджетный вариант украшения своего сада – это большие и маленькие камни. При помощи их можно оформить креативную дорожку или сделать бордюр вдоль клумбы с цветами.
Создайте волшебный сад прямо возле своего дома. Красивый ландшафт и различные стильные детали подарят вам настоящее эстетическое удовольствие.
Читать далее →
Свежие комментарии