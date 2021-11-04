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Крутые идеи оформления сада

Покупая свой дом, многие задаются вопросом: что делать со свободной землей. Некоторые начинают выращивать фрукты и овощи, другие отдают участок под зону отдыха.
Но есть еще одна категория людей. Они обустраивают шикарный сад. Как раз для творческих людей мы собрали в статье оригинальные идеи, которые позволят создать сад своей мечты.

1. Эффектная калитка


Калитка – это лицо вашего дома. Именно с нее начинается ваш участок и дом. Поэтому уделите этой детали чуть больше внимания. Можно сделать миниатюрную калитку из дерева или выбрать кованую конструкцию. Только не забудьте пустить по калитке красивые цветы.

Крутые идеи оформления сада

2. Шикарный бордюр


Стильный и невысокий бордюр позволит отделить дорожку от клумбы. Это обезопасит все ваши растения. Придумайте оригинальный вариант бордюра, например, из сетки и камней.
Крутые идеи оформления сада

3. Идеальный газон


Если вы не желаете тратить много времени на уход за своим садом, тогда выбирайте более простой вариант – стильный газон. Но чтобы зеленая травка смотрелась красиво, нужно правильно посадить ее и постоянно подстригать.

Крутые идеи оформления сада

4. Бесподобная дорожка


Кроме газона и ярких клумб, не забудьте сделать дорожку по всей площади участка. Старайтесь оформлять ее в необычном виде, также не нужно класть дорожку абсолютно ровно.
Проявите свою фантазию!
Крутые идеи оформления сада

5. Замечательная скамейка


Скамейка – это главный атрибут любой зоны отдыха. Но также эта деталь может стать красивым украшением сада. Поэтому выбирайте креативные скамейки с коваными элементами или из деревянных материалов.

Крутые идеи оформления сада

6. Роскошная арка


Чтобы создать по-настоящему волшебный сад, пробуйте самые интересные варианты ландшафта. Очень стильно и интересно выглядит арка над зоной отдыха, которая украшена разнообразными цветами.
Крутые идеи оформления сада

7. Изумительный фонтан


Небольшой фонтан на участке – это первый шаг к идеальному саду. Его можно сделать своими руками или купить готовый вариант со всеми необходимыми подводками.
Крутые идеи оформления сада

8. Колоритные колеса


Выбирайте клумбы в нетривиальном оформлении. Простые конструкции сделают ваш сад слишком скучным. А представленный вариант на колесах с двумя этажами выглядит очень привлекательно.
Крутые идеи оформления сада

9. Сказочный мостик


Если у вас на участке оформлен водоем или течет небольшой ручеек, тогда вам точно нужно построить небольшой мостик. Он прибавит саду больше сказочности.

Крутые идеи оформления сада

10. Эстетичные камни


Простой и бюджетный вариант украшения своего сада – это большие и маленькие камни. При помощи их можно оформить креативную дорожку или сделать бордюр вдоль клумбы с цветами.

Крутые идеи оформления сада
Создайте волшебный сад прямо возле своего дома. Красивый ландшафт и различные стильные детали подарят вам настоящее эстетическое удовольствие.
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