Крутые идеи оформления сада

Покупая свой дом, многие задаются вопросом: что делать со свободной землей. Некоторые начинают выращивать фрукты и овощи, другие отдают участок под зону отдыха.

Но есть еще одна категория людей. Они обустраивают шикарный сад. Как раз для творческих людей мы собрали в статье оригинальные идеи, которые позволят создать сад своей мечты.



1. Эффектная калитка

2. Шикарный бордюр

3. Идеальный газон

4. Бесподобная дорожка

5. Замечательная скамейка

6. Роскошная арка

7. Изумительный фонтан

8. Колоритные колеса

9. Сказочный мостик

10. Эстетичные камни

Калитка – это лицо вашего дома. Именно с нее начинается ваш участок и дом. Поэтому уделите этой детали чуть больше внимания. Можно сделать миниатюрную калитку из дерева или выбрать кованую конструкцию. Только не забудьте пустить по калитке красивые цветы.Стильный и невысокий бордюр позволит отделить дорожку от клумбы. Это обезопасит все ваши растения. Придумайте оригинальный вариант бордюра, например, из сетки и камней.Если вы не желаете тратить много времени на уход за своим садом, тогда выбирайте более простой вариант – стильный газон. Но чтобы зеленая травка смотрелась красиво, нужно правильно посадить ее и постоянно подстригать.Кроме газона и ярких клумб, не забудьте сделать дорожку по всей площади участка. Старайтесь оформлять ее в необычном виде, также не нужно класть дорожку абсолютно ровно.Проявите свою фантазию!Скамейка – это главный атрибут любой зоны отдыха. Но также эта деталь может стать красивым украшением сада. Поэтому выбирайте креативные скамейки с коваными элементами или из деревянных материалов.Чтобы создать по-настоящему волшебный сад, пробуйте самые интересные варианты ландшафта. Очень стильно и интересно выглядит арка над зоной отдыха, которая украшена разнообразными цветами.Небольшой фонтан на участке – это первый шаг к идеальному саду. Его можно сделать своими руками или купить готовый вариант со всеми необходимыми подводками.Выбирайте клумбы в нетривиальном оформлении. Простые конструкции сделают ваш сад слишком скучным. А представленный вариант на колесах с двумя этажами выглядит очень привлекательно.Если у вас на участке оформлен водоем или течет небольшой ручеек, тогда вам точно нужно построить небольшой мостик. Он прибавит саду больше сказочности.Простой и бюджетный вариант украшения своего сада – это большие и маленькие камни. При помощи их можно оформить креативную дорожку или сделать бордюр вдоль клумбы с цветами.Создайте волшебный сад прямо возле своего дома. Красивый ландшафт и различные стильные детали подарят вам настоящее эстетическое удовольствие.