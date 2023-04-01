Как пожарить рыбу на чугунной сковороде, чтобы она не прилипла ко дну

На помощь в данной ситуации придет обычная пергаментная (пекарская) бумага / Фото: heaclub.ru

Что нужно сделать

Для чугунной сковороды понадобится вырезать из пергамента круг соответствующего диаметра / Фото: baconscouts.com

Дальше наливаем на бумагу немного масла и выкладываем рыбу / Фото: youtube.com

С помощью пекарской бумаги и рыба ко дну не прилипнет, и мыть сковороду гораздо легче / Фото: goodfon.com