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Как пожарить рыбу на чугунной сковороде, чтобы она не прилипла ко дну


Как пожарить рыбу на чугунной сковороде, чтобы она не прилипла ко дну


Современные сковороды с антипригарным покрытием позволили многим хозяйкам расслабиться и позабыть о проблемах с прилипанием пищи в процессе приготовления. Но многие все еще предпочитают старые бабушкины чугунные сковородки, на которых еда получается более вкусной, с хрустящей корочкой. Вот именно для таких изделий и придумали нехитрый способ, как пожарить рыбу, особенно рыхлую, чтобы она не прилипла ко дну.

На помощь в данной ситуации придет обычная пергаментная (пекарская) бумага / Фото: heaclub.ru

На помощь в данной ситуации придет обычная пергаментная (пекарская) бумага / Фото: heaclub.ru


На помощь в данной ситуации придет обычная пергаментная (пекарская) бумага. Она избавит от неприятностей в виде развалившейся на части или пригоревшей, прилипшей к сковороде рыбы.

Что нужно сделать


Для чугунной сковороды понадобится вырезать из пергамента круг соответствующего диаметра / Фото: baconscouts.com

Для чугунной сковороды понадобится вырезать из пергамента круг соответствующего диаметра / Фото: baconscouts.com

 

На самом деле особенно ничего и делать не нужно. Просто берется пергамент и вырезается по размеру сковороды. Бумага должна закрыть не только дно, но и края сковороды.
Дальше наливаем на бумагу немного масла и выкладываем рыбу / Фото: youtube.com

Дальше наливаем на бумагу немного масла и выкладываем рыбу / Фото: youtube.com


Дальше наливаем на бумагу немного масла и выкладываем рыбу. Процедура жарки стандартная. На бумагу наливается немного растительного масла, потом выкладываются куски рыбы, и она жарится до готовности.
С помощью пекарской бумаги и рыба ко дну не прилипнет, и мыть сковороду гораздо легче / Фото: goodfon.com

С помощью пекарской бумаги и рыба ко дну не прилипнет, и мыть сковороду гораздо легче / Фото: goodfon.com

 

Лучше все это делать на медленном огне, так как даже к пергаменту рыба может прилипнуть. Если все-таки это произошло, сковородку нужно накрыть крышкой, а затем отключить огонь. Под воздействием пара филе размягчиться и спокойно сдвинется со своего места. Плюс ко всему пергамент в этой ситуации решает еще одну проблему. Даже если масло и попадет на сковородку, мыть ее будет гораздо легче.

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Как пожарить рыбу на чугунной сковороде, чтобы она не прилипла ко дну

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Как пожарить рыбу на чугунной сковороде, чтобы она не прилипла ко днуПодписаться на мой Instagram
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