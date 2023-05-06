Не вареньем единым, или 5 блюд, которые можно приготовить из лепестков роз

Многие наверняка помнят, как в детстве жевали лепестки чайной розы, сорванные прямо с куста, да и вкус розового варенья вряд ли кто-то может забыть. Но как оказалось, из банальных на первый взгляд лепестков можно приготовить не одно, не два и даже не три блюда… а несколько десятков! Встречайте самые вкусные из них.
1. Мясо с розовыми лепестками
Мясной рулет с розовыми лепестками и ягодами. \ Фото: google.com.ua.
Как насчёт вкуснейшей и нежнейшей свинины в маринаде из ароматных пряных специй и розовых лепестков? Признавайтесь, вы наверняка даже не подозревали о том, что такой рецепт существует. А он есть и пользуется огромной популярностью в некоторых ресторанах по всему миру. Но теперь это блюдо запросто может стать вашим секретным оружием на кулинарном поприще среди родни.
Ингредиенты:
• Мякоть отборной свинины - 0,5 кг;
• Чёрный перец - по вкусу;
• Соль - по вкусу;
• Чеснок - 2-3 зубчика;
• Сок целого лимона;
• Базилик и кориандр - по вкусу.
Свинина в маринаде. \ Фото: receptysousov.ru.
Способ приготовления:
• Мясо вымыть;
• При необходимости зачистить;
• Затем в небольшой мисочке смешать сок лимона, соль, перец, базилик, кориандр и мелко рубленный чеснок;
• Хорошенько перемешать и получившейся смесью тщательно натереть мясо;
• Лепестки роз предварительно вымыть под проточной холодной водой и хорошо просушить;
• Затем завернуть в них кусок свинины и, переложив в глубокую миску (кастрюлю), накрыть крышкой;
• Отправить в холодильник на 15-20 часов;
• На следующий день мясо достать из кастрюли;
• Переложить на противень, предварительно застеленный пергаментом;
• И отправить в разогретую до 220 градусов духовку на один час;
• Подавать с любым гарниром;
• Также можно подавать в качестве холодной закуски.
2. Засахаренные лепестки роз
Лепестки роз. \ Фото: botanichka.ru.
Засахаренные лепестки роз – десерт для истинных гурманов. Это блюдо не составит никакого труда приготовить в домашних условиях, а его стоимость приятно удивит любую хозяйку. Розовое лакомство подаётся с чаем, крепким кофе, вином, шампанским, сырной нарезкой и, конечно же, его можно использовать в качестве украшения для кондитерских изделий.
Ингредиенты:
• Яйца - 2 шт;
• Сахарная пудра (можно перемолоть в муку сахар) - 50 г;
• Лепестки роз - 100 г.
Розовые лепестки в сахаре. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Белки отделить от желтков;
• И взбить в тугую пену;
• В небольшую сухую миску высыпать сахарную пудру;
• Затем лепестки роз поочерёдно окунать в белковую пену и в сахарную пудру;
• После аккуратно выложить на пергаментную бумагу и дать застыть.
3. Розовый лёд
Розовый лёд на палочке. \ Фото: google.com.
Розовый лёд – сладость, которая придётся по вкусу даже привередливым взрослым. Она отлично впишется в жаркие летние дни, поможет утолить жажду и заменит любое, даже самое вкусное магазинное мороженое. А главный секрет этого блюда заключается в том, что его можно подавать, как десерт, так и лёд для напитков.
Ингредиенты:
• Вода - 500 мл;
• Розовые лепестки - 300 г;
• Сахар - 100-150 г.
Лёд из розовых лепестков для напитков. \ Фото: aminoapps.com.
Способ приготовления:
• Лепестки роз тщательно промыть под холодной проточной водой;
• Дать стечь воде;
• После оправить лепестки в чашу блендера;
• Добавить сахар и воду;
• Перемешать;
• И перебить до однородной массы;
• Получившую массу разлить по формочкам для мороженого;
• Аккуратно вставить палочки;
• По желанию часть можно разлить по формочкам для льда;
• Отправить в морозильную камеру на сутки;
• Подавить в качестве десерта или в качестве льда для напитков.
4. Желе с лепестками роз
Чайная роза. \ Фото: pinterest.ru.
Ягодное, фруктовое, шоколадное – желе, к которому мы так привыкли. Но в Болгарии знают ещё один рецепт этого десерта, главным ингредиентом которого являются сладко пахнущие лепестки роз.
Ингредиенты:
• Лепестки роз - 100 г;
• Вода - 300 мл;
• Ромашка сушёная - 1 ст.л;
• Сироп - 50 мл;
• Сахар - 1 ст.л;
• Желатин - 5 г.
Желе из розовых лепестков. \ Фото: pinterest.com.
• На разогретую сковородку высыпать лепестки или бутоны роз;
• Залить инвертным сиропом;
• И на среднем огне обжарить лепестки со всех сторон около тридцати секунд;
• В кипящую воду добавить сушёную ромашку;
• Затем сахар;
• Хорошенько размешать и проварить примерно 3-4 минуты;
• После остудить и процедить;
• В ромашковый отвар добавить желатин (предварительно растворив его в воде);
• В стеклянную миску аккуратно переложить лепестки роз;
• И залить желатиновым отваром;
• Накрыть крышкой или пищевой плёнкой;
• Отправить в холодильник на 3-4 часа;
• Перед подачей нарезать небольшими ломтиками или кубиками.
5. Макароны с лепестками роз
Макароны с лепестками роз. \ Фото: liveinternet.ru.
С сыром и маслом, с мясным фаршем, с соусом или кетчупом, с овощами или же морепродуктами – макароны, к которым мы настолько привыкли, что они стали для нас классикой. И, казалось бы, что нового можно придумать в мире пасты, когда и так уже всё пробовано-перепробовано. Ан нет, есть такой рецепт, о котором мало кто знает. И это макароны с лепестками роз!
Ингредиенты:
• Макароны - 250 г;
• Масло сливочное - 1 ст.л;
• Сливки - 150 мл;
• Соль - по вкусу;
• Чёрный молотый перец - по вкусу;
• Лепестки роз - 2 ст.л;
• Лук-порей - 1 шт;
• Масло оливковое - 2 ст.л.http://vs-t.ru/ne-varenem-edinym-ili-5-blyud-kotorye-mozhno-prigotovit-iz-lepestkov-roz
Романтический ужин. \ Фото: pinterest.com.
Способ приготовления:
• Макароны отварить в слегка подсоленной воде (согласно инструкции на упаковке);
• Лук порей мелко нарезать;
• Высыпать на разогретую сковороду, предварительно смазанную сливочным маслом;
• Обжарить 2-3 минуты;
• Затем добавить сливки;
• И, помешивая на среднем огне, довести смесь до состояния соуса;
• Лепестки роз слегка сполоснуть проточной холодной водой;
• Хорошенько (но аккуратно) отжать лишнюю влагу;
• Затем промокнуть хлопковым полотенцем;
• И отправить на сковороду к соусу;
• Помешивая, готовить ещё 3-4 минуты;
• Перед подачей макароны полить оливковым маслом и сливочно-розовым соусом.
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