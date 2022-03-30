Предновогодняя уборка, или как правильно избавиться от гор хлама
Существует поверье, что в преддверии Нового года стоит избавиться от старья, дабы начать всё с чистого листа.
К тому же практически каждый ждёт, если не чудес, то хотя бы перемен, поэтому стремится навести порядок не только в собственных мыслях, а и шкафах.
1. Уборка и план действий
Уборка и план действий.
• Прежде чем начать грандиозную уборку, необходимо заранее подготовиться к ней. Выбрать свободный день, приготовить коробки и мешки для мусора, ненужной одежды, посуды и прочих вещей. Это облегчит поставленную перед вами задачу и поможет сэкономить время.
• Немаловажным пунктом является план, придерживаясь которого, вы сто процентов сделаете всё, что запланировали.
• Напишите на бумаге последовательность комнат, с которых будет начата уборка и следуйте ей.
Без сожаления расставайтесь с тем, что не нужно.
• Также стоит вооружиться подручными средствами: пылесосом, веником, шваброй и тряпками для пола и пыли.
• Когда план намечен – смело приступайте к действиям ни в чём не сомневаясь и ни о чём не жалея. Помните, что избавляться от ненужных вещей стоит с лёгкостью, даже если на первый взгляд с ними трудно расстаться.Любимый старенький свитер или джинсы, которые ждут свой «звёздный» час, лучше всё-таки сложить в пакет и отдать нуждающимся, чем бесконечно долго хранить в шкафу.
• Также стоит поступить с детскими игрушками, книгами и посудой. Всё эти вещи могут кому-то пригодиться. Вы смело можете отнести их в церковь или выставить во дворе, на специально отведённой площадке.
2. Коридор/прихожая
Избавляйтесь от старой обуви.
Коридор или же прихожая – место, где чаще всего скапливается уйма ненужных вещей: от старых газет, квитанций и журналов до изношенной обуви и пустых флакончиков из-под косметики и духов.
Смело выбрасывайте старую прессу и квитанции.
Пересмотрите всё и то, что изжило себя, смело отправляйте в мусорный пакет. Поверьте, здесь никакой ни второй, ни третий шанс не поможет.
Что же касается старенькой обуви, то здесь можно просто переложить её в коробку и выставить во двор около мусорного бака.
3. Кухня
Уборка на кухне.
Кухня требует к себе особого внимания. Это то место, где зачастую появляются залежи хлама: от просроченных круп и специй до щербленной посуды, поломанной кухонной утвари, залежавшихся медикаментов в холодильнике и застиранных полотенец, прихваток в шкафах.
Долой старую и битую посуду.
Не жалейте, смело всё собирайте и выбрасывайте, иначе все эти вещи простоят без надобности ещё пару лет, так сказать до лучших времён. Да вот только толку от них ноль.
Избавляйтесь от просроченных круп, специй и прочих продуктов.
Стоит также обратить внимание и на занавески и комнатные растения на подоконнике, если таковы имеются. Внимательно изучите горшки, и, если они потеряли свой эстетический вид, попросту замените их на недорогие новые. Это касается и гардин.
4. Ванная
Пересмотрите косметические средства.
Какая уборка без ванной комнаты и санузла? Пожалуй, этим местам стоит уделить особенно пристальное внимание.
Обязательно пересмотрите все шампуни, моющие и косметические средства на срок годности.
Всё по полочкам.
Также избавьтесь от старых бритвенных станков, зубных щёток, мыльниц, которые уже попросту не отмываются от мыла и потеряли свой эстетический внешний вид.
При необходимости замените коврик, корзину для белья и штору. Это придаст ванной комнате обновленный свежий вид, чистоту и комфорт.
5. Шкафы и полочки
Наводим порядки в шкафах.
Пятый и не менее важный пункт касается шкафов и полочек во всех комнатах: от детской до спальни и гостиной. Пересмотрите и рассортируйте всю одежду: носки, нижнее бельё, детские вещи, старьё, растянутые футболки и прочее.
Избавляемся от хлама на полках.
Складывайте в мусорные пакеты всё то, что валялось в шкафу больше двух лет. Эти вещи уже вряд ли хоть когда-то пригодятся. Также избавляйтесь от распарованых носков, штопаных-перештопанных свитеров, штанов, колготок и т.д.
От вещей, в которые вы не влезаете также стоит избавиться. Их можно сложить в отдельную коробку и отдать нуждающимся.
Избавляйтесь от прочей ерунды.
С детской одеждой стоит поступить таким же образом. Не пытайтесь хранить ползунки, распашонки и другие вещи, которые стали малы вашему ребёнку.
Что же касается книг, статуэток, детских игрушек, календарей и прочих сувениров, то среди них тоже стоит провести ревизию.
Рассортируйте детские вещи и игрушки.
Тушь, крема, лаки для ногтей, тени, пудры и прочее также необходимо прошерстить и оправить восвояси, если истёк срок годности, а лак расслоился, тени осыпались в коробку, а пудра надкололась. Не стоит пытаться спасти засохшую тушь и реанимировать палетку для макияжа, проще купить бюджетный вариант, нежели заниматься подобными вещами.
Долой весь хлам.
Не забываем про канцелярские принадлежности. Не стоит хранить в ящиках стола и на столе горы исписанных разноцветных бумажек в надежде не то, что эти записи вам когда-нибудь пригодятся. Сейчас практически любую информацию можно найти в Интернете. Поэтому смело собирайте всё это добро в мусорное ведро. Карандашные огрызки, высохшие маркеры и корректоры также летят в мусорную корзину. Потрёпанные блокноты, слежавшиеся стикеры, засохший клей и погнутые скрепки – с глаз долой.
И самое главное: Не забудьте всё это «добро» вынести, а не спрятать в кладовку!
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