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Предновогодняя уборка, или как правильно избавиться от гор хлама

Предновогодняя уборка, или как правильно избавиться от гор хлама

Предновогодняя уборка, или как правильно избавиться от гор хлама

Существует поверье, что в преддверии Нового года стоит избавиться от старья, дабы начать всё с чистого листа. 

К тому же практически каждый ждёт, если не чудес, то хотя бы перемен, поэтому стремится навести порядок не только в собственных мыслях, а и шкафах.

Предновогодняя уборка, или как правильно избавиться от гор хлама

1. Уборка и план действий

Уборка и план действий. \ Фото: google.com.

Уборка и план действий. 

• Прежде чем начать грандиозную уборку, необходимо заранее подготовиться к ней. Выбрать свободный день, приготовить коробки и мешки для мусора, ненужной одежды, посуды и прочих вещей. Это облегчит поставленную перед вами задачу и поможет сэкономить время.

• Немаловажным пунктом является план, придерживаясь которого, вы сто процентов сделаете всё, что запланировали.

• Напишите на бумаге последовательность комнат, с которых будет начата уборка и следуйте ей.

Без сожаления расставайтесь с тем, что не нужно. \ Фото: newkaliningrad.ru.

Без сожаления расставайтесь с тем, что не нужно. 

• Также стоит вооружиться подручными средствами: пылесосом, веником, шваброй и тряпками для пола и пыли.

• Когда план намечен – смело приступайте к действиям ни в чём не сомневаясь и ни о чём не жалея. Помните, что избавляться от ненужных вещей стоит с лёгкостью, даже если на первый взгляд с ними трудно расстаться.

Любимый старенький свитер или джинсы, которые ждут свой «звёздный» час, лучше всё-таки сложить в пакет и отдать нуждающимся, чем бесконечно долго хранить в шкафу.

• Также стоит поступить с детскими игрушками, книгами и посудой. Всё эти вещи могут кому-то пригодиться. Вы смело можете отнести их в церковь или выставить во дворе, на специально отведённой площадке.

2. Коридор/прихожая

Избавляйтесь от старой обуви. \ Фото: buzzfeed.com.

Избавляйтесь от старой обуви. 

Коридор или же прихожая – место, где чаще всего скапливается уйма ненужных вещей: от старых газет, квитанций и журналов до изношенной обуви и пустых флакончиков из-под косметики и духов.

Смело выбрасывайте старую прессу и квитанции. \ Фото: domosedy.com.

Смело выбрасывайте старую прессу и квитанции. 

Пересмотрите всё и то, что изжило себя, смело отправляйте в мусорный пакет. Поверьте, здесь никакой ни второй, ни третий шанс не поможет.

Что же касается старенькой обуви, то здесь можно просто переложить её в коробку и выставить во двор около мусорного бака.

3. Кухня

Уборка на кухне. \ Фото: yandex.ua.

Уборка на кухне. 

Кухня требует к себе особого внимания. Это то место, где зачастую появляются залежи хлама: от просроченных круп и специй до щербленной посуды, поломанной кухонной утвари, залежавшихся медикаментов в холодильнике и застиранных полотенец, прихваток в шкафах.

Долой старую и битую посуду. \ Фото: 7sisters.ru.

Долой старую и битую посуду. 

Не жалейте, смело всё собирайте и выбрасывайте, иначе все эти вещи простоят без надобности ещё пару лет, так сказать до лучших времён. Да вот только толку от них ноль.

Избавляйтесь от просроченных круп, специй и прочих продуктов. \ Фото: google.com.ua.

Избавляйтесь от просроченных круп, специй и прочих продуктов. 

Стоит также обратить внимание и на занавески и комнатные растения на подоконнике, если таковы имеются. Внимательно изучите горшки, и, если они потеряли свой эстетический вид, попросту замените их на недорогие новые. Это касается и гардин.

4. Ванная

Пересмотрите косметические средства. \ Фото: nashaotdelka.ru.

Пересмотрите косметические средства. 

Какая уборка без ванной комнаты и санузла? Пожалуй, этим местам стоит уделить особенно пристальное внимание.

Обязательно пересмотрите все шампуни, моющие и косметические средства на срок годности.

Всё по полочкам. \ Фото: google.com.ua.

Всё по полочкам. 

Также избавьтесь от старых бритвенных станков, зубных щёток, мыльниц, которые уже попросту не отмываются от мыла и потеряли свой эстетический внешний вид.

При необходимости замените коврик, корзину для белья и штору. Это придаст ванной комнате обновленный свежий вид, чистоту и комфорт.

5. Шкафы и полочки

Наводим порядки в шкафах. \ Фото: raniamatar.com.

Наводим порядки в шкафах. 

Пятый и не менее важный пункт касается шкафов и полочек во всех комнатах: от детской до спальни и гостиной. Пересмотрите и рассортируйте всю одежду: носки, нижнее бельё, детские вещи, старьё, растянутые футболки и прочее.

Избавляемся от хлама на полках. \ Фото: livejournal.com.

Избавляемся от хлама на полках. 

Складывайте в мусорные пакеты всё то, что валялось в шкафу больше двух лет. Эти вещи уже вряд ли хоть когда-то пригодятся. Также избавляйтесь от распарованых носков, штопаных-перештопанных свитеров, штанов, колготок и т.д.

От вещей, в которые вы не влезаете также стоит избавиться. Их можно сложить в отдельную коробку и отдать нуждающимся.

Избавляйтесь от прочей ерунды. \ Фото: legko.com.

Избавляйтесь от прочей ерунды. 

С детской одеждой стоит поступить таким же образом. Не пытайтесь хранить ползунки, распашонки и другие вещи, которые стали малы вашему ребёнку.

Что же касается книг, статуэток, детских игрушек, календарей и прочих сувениров, то среди них тоже стоит провести ревизию.

Рассортируйте детские вещи и игрушки. \ Фото: news.myseldon.com.

Рассортируйте детские вещи и игрушки. 

Тушь, крема, лаки для ногтей, тени, пудры и прочее также необходимо прошерстить и оправить восвояси, если истёк срок годности, а лак расслоился, тени осыпались в коробку, а пудра надкололась. Не стоит пытаться спасти засохшую тушь и реанимировать палетку для макияжа, проще купить бюджетный вариант, нежели заниматься подобными вещами.

Долой весь хлам. \ Фото: legko.com.

Долой весь хлам. 

Не забываем про канцелярские принадлежности. Не стоит хранить в ящиках стола и на столе горы исписанных разноцветных бумажек в надежде не то, что эти записи вам когда-нибудь пригодятся. Сейчас практически любую информацию можно найти в Интернете. Поэтому смело собирайте всё это добро в мусорное ведро. Карандашные огрызки, высохшие маркеры и корректоры также летят в мусорную корзину. Потрёпанные блокноты, слежавшиеся стикеры, засохший клей и погнутые скрепки – с глаз долой.

И самое главное: Не забудьте всё это «добро» вынести, а не спрятать в кладовку!

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