С нами не соскучишься!

8 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Курзаева
    Да был  огромный дефицит в стране  товаров и продуктов.  То что стояли в очередях - это правда. Но не помню такого сл...Как в СССР люди п...
  • Юлия Георгиева
    А зачем она такая нужна? Что с ней потом делать? Компот варить?Сушим хурму в дом...
  • Александр К
    "Воровство и кумовство, коррупция, которая поразила всю систему..." это хорошо сказано про настоящее время, воруют ог...Как в СССР люди п...

Чудо подкормка для комнатных растений

Для того чтобы наполнить дом красивым цветением комнатных растений не спешите покупать дорогие химические подкормки, ведь используя копеечное средство, можно улучшить состояние цветов, ускорить их рост и дать толчок для формирования большого количества бутонов.
Для приготовления эффективного средства потребуется всего 2 ингредиента: марганцовка и алоэ вера.
Небольшое количество марганцовки (на кончике ножа) разведите в 1 литре воды комнатной температуры. Марганцовка содержит калий, который входит в число основных элементов питания растений. Использование марганцовки поможет растениям активнее расти, улучшит тургор листьев и сделает их более устойчивыми к болезням и вредителям.

Чудо подкормка для комнатных растений

10 листиков алоэ вера нарежьте на небольшие кусочки и растолчите. В алоэ вера содержится большое количество питательных веществ, которые не только улучшают рост растения, но и помогают комнатным цветам закладывать большое количество бутонов для обильного цветения.

Чудо подкормка для комнатных растений

Залейте алоэ вера марганцовкой и дайте настояться 10 минут.

Чудо подкормка для комнатных растений

Процедите средство и используйте его для полива комнатных растений под корень 1 раз в 3 недели. Результат будет заметен уже после первого применения, цветы станут более крепкими и здоровыми, ускорится их рост, начнут формироваться новые бутоны.
Подробно о том, как приготовить эффективную подкормку для комнатных растений смотрите на видео:


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Растенияподкормка

Картина дня

наверх