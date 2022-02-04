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На стыке времён: серия интригующих картин по мотивам древних артефактов


Прощальный привет. Автор: Don Van Amerongen.

Прощальный привет. Автор: Don Van Amerongen.

Подражая образам древних артефактов, мест и чувств, современный фотограф-путешественник Дон Ван Амэронген (Don Van Amerongen), исследуя взаимосвязь между цветом, формой и смыслом создал ряд «размыто»-абстрактных фотокартин, похожих на головоломки.


Манипулируя с фотографиями при помощи графических редакторов, Дон предлагает взглянуть на окружающий мир под другим углом и в ином свете. Его работы – словно отголоски прошлого, в которое каким-то странным образом затесалось настоящее. Индийские мотивы, раздвоение личности, путешествие во времени, меланхолия и плавные линии обнажённой натуры – визитная карточка его неоднозначного творчества, приправленного интригой, и быть может, тайным посланием, которое не каждому дано увидеть и разгадать.
День мёртвых. Автор: Don Van Amerongen.

День мёртвых. Автор: Don Van Amerongen.

 
Головная боль. Автор: Don Van Amerongen.

Головная боль. Автор: Don Van Amerongen.

 
Сидящая обнажённая. Автор: Don Van Amerongen.

Сидящая обнажённая. Автор: Don Van Amerongen.

 
На стыке времён: серия интригующих картин по мотивам древних артефактов

Доброжелательные лидеры. Автор: Don Van Amerongen.

 
Куда дальше? Автор: Don Van Amerongen.

Куда дальше? Автор: Don Van Amerongen.

 
Счастливый в Раджастане. Автор: Don Van Amerongen.

Счастливый в Раджастане. Автор: Don Van Amerongen.

 
Падение ночного неба. Автор: Don Van Amerongen.

Падение ночного неба. Автор: Don Van Amerongen.

 
Сражение. Автор: Don Van Amerongen.

Сражение. Автор: Don Van Amerongen.

 
На стыке времён: серия интригующих картин по мотивам древних артефактов

Музыка в голове. Автор: Don Van Amerongen.

 
Купание возле Огня. Автор: Don Van Amerongen.

Купание возле Огня. Автор: Don Van Amerongen.

 
Одиночество. Автор: Don Van Amerongen.

Одиночество. Автор: Don Van Amerongen.

 
Вид с боку. Автор: Don Van Amerongen.

Вид с боку. Автор: Don Van Amerongen.

 
Будда в тумане. Автор: Don Van Amerongen.

Будда в тумане. Автор: Don Van Amerongen.

 
Маленькая Катрина. Автор: Don Van Amerongen.

Маленькая Катрина. Автор: Don Van Amerongen.

 
Хипстерская борода. Автор: Don Van Amerongen.

Хипстерская борода. Автор: Don Van Amerongen.

 

 
Путешествие во времени. Автор: Don Van Amerongen.

Путешествие во времени. Автор: Don Van Amerongen.

 
Синий блюз. Автор: Don Van Amerongen.

Синий блюз. Автор: Don Van Amerongen.

 
Ганеша, Индия. Автор: Don Van Amerongen.

Ганеша, Индия. Автор: Don Van Amerongen.

 
Обратные цвета. Автор: Don Van Amerongen.

Обратные цвета. Автор: Don Van Amerongen.

 

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На стыке времён: серия интригующих картин по мотивам древних артефактов

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На стыке времён: серия интригующих картин по мотивам древних артефактовПодписаться на мой Instagram
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