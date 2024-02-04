Способы применения зубной пасты в быту

Помимо поддержания чистоты зубов, зубная паста совершенно неожиданно может пригодиться и в выполнении домашних дел.







Зубная паста, в состав которой зачастую входит пищевая сода, действует как мягкий абразив, помогающий эффективно устранить зубной налет. Потертости и старые въевшиеся пятна на всем, от обуви до стен, вполне можно убрать одним и тем же абразивным средством — и им может послужить обыкновенная зубная паста.



Удалить пятно с ковра

Очистить инструменты для волос

Использовать для полировки автомобильных фар

Очистить клавиши пианино

Устранить запахи пищи

Применить как альтернативу ацетона

Придать украшениям блеск

Случайно испачканный чернилами, кофе или косметикой дорогостоящий ковер легко можно спасти с помощью зубной пасты. Достаточно аккуратно протереть пятно на ковре или любом другом мягком предмете интерьера жесткой щеткой с нанесенной на нее пастой.Зачастую обладатели инструментов для волос сталкиваются с неприятным липким и грязным налетом на их внутренних пластинах. Лучше всего использовать сухую ткань, чтобы зубной пастой бережно оттереть налет, и убрать остатки влажными салфетками или смоченными водой бумажными полотенцами.Знаете ли вы, что зубную пасту можно применять и для устранения грязи с фар машины? Для обеспечения безопасности при движении на дороге необходимо содержать как передние, так и задние фары в полной чистоте — понадобится только паста и влажная губка без шершавой поверхности.Клавиши современного пианино изготавливаются из пластика, в то время как раньше были из слоновой кости. Сейчас без опасений можно убирать желтоватый налет с клавиш регулярной чисткой, вооружившись зубной пастой и старой зубной щеткой. Всего за одно применение клавиши гарантированно вернут свой сверкающий белый цвет.Вместо того чтобы мучаться от удушающего запаха на руках после разделывания рыбы или принюхиваться к чесночному зловонию, достаточно помыть их с более агрессивным химическим средством — зубная паста подойдет как нельзя лучше. Иногда даже самое хорошее средство для мытья посуды или очищающее мыло не справляются так же эффективно, как это сделает зубная паста: ее нужно нанести на влажные руки и вспенивать в течение нескольких минут, а затем тщательно смыть остатки теплой или горячей водой.Смешайте лимонный сок, зубную пасту и немного воды комнатной температуры, чтобы получить однородную смесь — она и послужит достойной заменой жидкости для снятия лака. Затем окуните в нее ногти и аккуратно сотрите лак ватным диском.Нет смысла прятать в шкатулку украшения с потускневшими, некогда сверкающими бриллиантами, если вернуть им блеск можно всего лишь с применением зубной пасты. Для этого разотрите зубную пасту ненужной зубной щеткой по украшению, уделяя особое внимание проблемным затертым местам, затем осторожно промойте и насухо вытрите. Единственное, где не допускается использование зубной пасты, — это жемчуг.