«Победа» над бездорожьем: как в СССР делали кроссовер для Хрущева

Как делали Победу для внедорожья.
Некоторые модели автомобилей в Советском Союзе появлялись абсолютно неожиданно для всех. Именно так случилось с одной модификацией «Победы», которую инженеры решили превратить в настоящий внедорожник.
Победа для покорения бездорожья для Хрущева.
Автомобиль этот появился на свет благодаря высокопоставленным Генсеку Никите Сергеевичу Хрущеву, который был заядлым охотником. Как известно, охота обычно проходит там, куда обычному автомобилю добраться будет сложно, а старый-добрый ГАЗ-69 Генеральному секретарю по статусу все-таки не положен. Комфортабельных автомобилей повышенной проходимости в 50-е годы в СССР не было, как класса. Имевшиеся на Западе внедорожники также мало чем отличались от советского «козлика».
Выглядит ГАЗ-М72 действительно круто.
В итоге в партии рассудили, что комфортный внедорожник нужен не только главе страны, но и партийным деятелям в целом, чтобы по долгу службы добираться в глубинку. Идеальным такой автомобиль должен был стать и в качестве служебной машины для председателей колхозов-рекордсменов и секретарей обкомов. Задание Министерству машиностроения СССР было простым: автомобиль с проходимостью, как у трактора и комфортом, как у легковушки. Работы над проектом начались в 1954 году.
Собрали около пяти тысяч таких ГАЗ-М72.
Автомобиль создавался на базе уже имевшейся «Победы». По факту в новом авто соединили ГАЗ-М20 и ГАЗ-69. От рамной конструкции было решено отказаться сразу, так как авто получилось бы слишком большим. Любопытно, что именно при проектировании ГАЗ-М72 в СССР впервые провели исследование кузова на прочность. Благодаря эксперименту было устранено много проблемных мест. У автомобиля была интегрированная рама, а проходимость у М72 получилась не хуже, чем у современных моделей внедорожников. Почти все узлы, заимствованные от ГАЗ-69, так или иначе дорабатывались. Истончением стала только раздаточная коробка.
ГАЗ-М72 был кроссовером, но очень мощным.
Ездил советский внедорожник на двигателе от «Победы», впрочем, и в него внесли некоторые изменения. Степень сжатия увеличили до 6.5, а мощность - на 3 л.с до 55 л.с. Пришлось также переделать решётку радиатора, так как в новых условиях при избыточных нагрузках двигатель начал часто перегреваться. Впоследствии модернизированную решётку стали ставить на все «Победы».
За такой ГАЗ-М72 не стыдно!
Бытует мнение, что ГАЗ-М72 был правительственным авто, и простые граждане его купить не могли. На самом деле это не так. Но было два ограничения: тираж и стоимость. Обычная "Победа" стоила 16 тысяч рублей, что было астрономической суммой при средней зарплате в 700-800 рублей. Новый ГАЗ-М72 был еще дороже. Кроме того, машина выпускалась лишь 3 года с 1955 по 1958 и вышла тиражом всего в 5 тысяч экземпляров.
Силовой агрегат у ГАЗ-М72 был от Победы.
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