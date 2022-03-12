«Победа» над бездорожьем: как в СССР делали кроссовер для Хрущева

Как делали Победу для внедорожья.

Победа для покорения бездорожья для Хрущева.

Выглядит ГАЗ-М72 действительно круто.

Собрали около пяти тысяч таких ГАЗ-М72.

ГАЗ-М72 был кроссовером, но очень мощным.

За такой ГАЗ-М72 не стыдно!

Силовой агрегат у ГАЗ-М72 был от Победы.