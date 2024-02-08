5 правил, которые помогут сократить время и семейный бюджет при покупках

Каждый раз, отправляясь за покупками в магазин или на рынок, диву даёшься, с какой скоростью меняется стоимость продуктов, которые ещё вчера были более доступны, а сегодня уже подскочили в цене, заметно ударяя по карману. Но как не крути, а кушать хочется всегда, поэтому стоит более рационально относиться к покупкам, сокращая при этом затраты, да так, чтобы было не в ущерб себе.
1. Ешьте дома
Готовим дома. \ Фото: google.ru.
Согласно последним статистическим данным, семья из трёх-четырёх человек ежегодно тратит на продукты примерно полмиллиона рублей, третья часть из которых уходит на фастфуд и полуфабрикаты. Поэтому специалисты в области здорового питания советуют готовить еду самостоятельно, ведь это поможет сократить расходы на различные перекусы вне дома, которыми мы так любим злоупотреблять, напрочь забывая о своём здоровье. Но даже если исключить вредную пищу из рациона, полностью перейдя на здоровые и полезные продукты, которые так красиво подают на белоснежных тарелках в кафе и ресторанах, то такие ежедневные походы значительно ударят по карману, вынуждая вас выложить кругленькую сумму за пару тостов с авокадо и яйцо-пашот, которые, кстати можно запросто самостоятельно приготовить дома, прилагая минимум усилий, да и выйдут подобные изыски гораздо дешевле, нежели в местах общепита.
2. Не заходите в супермаркет голодными
Знакомая ситуация? \ Фото: 4tololo.ru.
Прежде чем отправиться в магазин за покупками, сядьте и спокойно поешьте, а также не забудьте выпить чашечку чая/кофе или стакан воды, чтобы, придя в супермаркет, с голодными глазами не бросаться на все полки с различными красиво упакованными чипсами, сухариками, шоколадками, творожками, конфетами, пирожками и прочими вкусняшками, что так зовут и манят божественным ароматом, напрашиваясь заскочить в рот, умоляя их купить и съесть, суля при этом выиграть поощрительный приз в виде пополнения счёта на мобильный или найти денюжку на дне пачки. Знакомая ведь ситуация, с которой хотя бы раз в своей жизни сталкивался каждый из нас, когда желудок призывно урчит, а руки сами собой тянутся за тем, что нужно и не нужно. Так вот, чтобы избежать подобной ситуации, достаточно просто хорошенько перекусить дома, а после с тщательно продуманным списком отправиться за покупками. Поверьте, это действительно поможет сохранить ваш бюджет и сократить затраты на всякие непредвиденные расходы, без которых преспокойно можно прожить, если действовать не на голодный желудок.
3. Покупайте оптом и по акциям
Не забываем об акциях. \ Фото: provedenie-akcij-v-supermarketax.html.
Если вы всё-таки решили пополнить запас продуктов, да так, чтобы их хватило впрок, тогда прежде чем сломя голову бежать в супермаркет, сметая и сгребая всё на своём пути, тем более, когда речь идёт о услышанных краем уха акциях, сядьте и составьте список всего необходимого. Это поможет сократить время и финансы при покупке продуктов с хорошим сроком годности: крупы, бобовые, сахар, соль, чай, мука и прочее (подобное правило распространяется и на приобретение бытовой химии), так что смело отправляйтесь в магазин заранее подготовленным и тогда точно не прогадаете с выгодой.
Помним про оптовые покупки. \ Фото: google.ru.
Ещё один вариант для экономии семейного бюджета – оптовые и мелкооптовые магазины, в которых можно купить большую часть продуктов по более выгодной и низкой цене. Но прежде чем отправляться покорять складские просторы, стоит взвесить все за и против. Поэтому изначально стоит учитывать тот факт, что магазины-оптовики, как правило, находятся достаточно далеко от дома, а это время и дорога, на которую вам изрядно придётся потратиться. Так что иногда подобные поездки – пустая трата времени и денег. Но если подойти к этому моменту более ответственно, то и здесь можно найти свою выгоду, а главное хорошенько сэкономить. Достаточно просто сгруппироваться с друзьями, знакомыми, родственниками и соседями, тем более если у таковых имеется личный транспорт. За символическую плату вы благополучно доберётесь из пункта «А» в пункт «Б», а после, затарившись по полной программе, комфортно вернётесь домой.
4. Покупайте через Интернет
Делайте покупки через интернет-магазин. \ Фото: rk.karelia.ru.
В современном мире различных технологий жизнь становится проще, поэтому даже самый ленивый или очень занятой человек, не выходя из дома, или же, не покидая рабочее место, запросто может заказать всё необходимое через интернет-магазин. Кстати, это действительно очень удобный способ сэкономить время и деньги, получив при этом реально качественный товар. Ведь конкуренция настолько велика, что поставщики изо всех сил стараются быть впереди своих конкурентов, поощряя клиентов приятными бонусными программами, скидками, акционными купонами и бесплатной доставкой при покупке на определённую сумму. Поэтому, если вы хотите быть в выигрыше, не стоит отметать этот способ отоваривания.
5. Не стоит вестись на красивую упаковку и дорогой бренд
Помни про уловки производителей. \ Фото: google.ru.
Человек устроен так, что в первую очередь он обращает внимание на яркую упаковку и знакомое название, которое постоянно на слуху благодаря рекламным роликам. Но зачастую большинство таких продуктов не оправдывают ожидания и на деле оказываются так себе. Поэтому, прежде чем гнаться за раскрученным брендом, стоит обратить внимание на другие торговые марки, которые по своему качеству могут превосходить даже более дорогие товары. В данном случае лозунг «дёшево – значит плохо» может сработать в обратную строну, ведь зачастую за неприметными этикетками с пометкой «специально для торговой сети», скрываются весьма хорошие продукты, где качество и цена действительно соответствуют друг другу, вызывая доверие со стороны покупателей.
Так что не бойтесь посмотреть на обратную сторону упаковки, сверив производителей, которые в большинстве своих случаев являются одними и теми же, что и в случае с раскрученными марками. Маленький маркетинговый ход, о котором мало кто знает, но который способен сэкономить затраты, уберегая вас от ничем неоправданных переплат.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии